[{"available":true,"c_guid":"240a7165-941b-4751-8ff9-ca63476419a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A javaslatban szereplő intézmények jobbára ugyanazok, amelyeket már az intézmények is szüneteltetnek szakemberhiány miatt. Az EMMI álhírnek nevezte a cikkben foglaltakat. ","shortLead":"A javaslatban szereplő intézmények jobbára ugyanazok, amelyeket már az intézmények is szüneteltetnek szakemberhiány...","id":"20191118_Megszuntetne_tobb_korhaz_aktiv_ellatasat_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=240a7165-941b-4751-8ff9-ca63476419a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1014a84-ea20-42af-8944-57dc94e0f871","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_Megszuntetne_tobb_korhaz_aktiv_ellatasat_a_kormany","timestamp":"2019. november. 18. 08:02","title":"Népszava: kórházi aktív ellátásokat, szülészeteket szüntetne meg a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191117_Meghalt_egy_vaddal_utkozo_motoros_Felsoorsnel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b39eb3a-b36a-4ab3-9729-b978d479d513","keywords":null,"link":"/itthon/20191117_Meghalt_egy_vaddal_utkozo_motoros_Felsoorsnel","timestamp":"2019. november. 17. 14:50","title":"Meghalt egy vaddal ütköző motoros Felsőörsnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Halálra gázolt egy embert a Nagykátáról a Keleti pályaudvarra tartó S60-as személyvonat hétfő reggel az ecseri állomásnál – közölte a Mávinform.","shortLead":"Halálra gázolt egy embert a Nagykátáról a Keleti pályaudvarra tartó S60-as személyvonat hétfő reggel az ecseri...","id":"20191118_Halalos_vasuti_gazolas_tortent_Ecsernel_kesnek_a_vonatok_a_BudapestUjszaszSzolnok_vonalon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"706c9797-5c9b-44c8-9784-b764c09ec84c","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_Halalos_vasuti_gazolas_tortent_Ecsernel_kesnek_a_vonatok_a_BudapestUjszaszSzolnok_vonalon","timestamp":"2019. november. 18. 08:09","title":"Halálos vasúti gázolás történt Ecsernél, késnek a vonatok a Budapest–Újszász–Szolnok vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"057727d2-2865-4061-8598-a34e00a5e1f9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Aki nem hall, az is mehet hangversenyre, táncolhat a diszkóban. Ezt ígéri a londoni CuteCircuit cég, a SoundShirt ruhák fejlesztője. ","shortLead":"Aki nem hall, az is mehet hangversenyre, táncolhat a diszkóban. Ezt ígéri a londoni CuteCircuit cég, a SoundShirt ruhák...","id":"201946_zeneruha_siketeknek_hatborzongato_elmeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=057727d2-2865-4061-8598-a34e00a5e1f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c13e6c9-b731-4b03-aa54-d31263efd3ef","keywords":null,"link":"/360/201946_zeneruha_siketeknek_hatborzongato_elmeny","timestamp":"2019. november. 18. 12:00","title":"Hátborzongató élmény: aki nem hall, az is mehet hangversenyre, táncolhat a diszkóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bfa3fab-0838-4ea1-b5e7-52fd50003632","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Mintegy nyolcmillió forintért rendelt egy vásárló egy nagyobb lakás teljes berendezéséhez szükséges cikkeket, egyebek mellett konyhai gépeket, tévéket, számítógépet és házimozi-rendszert az egyik nagy internetes áruház fekete pénteki akciójának keretében - írta a hétfői Világgazdaság.","shortLead":"Mintegy nyolcmillió forintért rendelt egy vásárló egy nagyobb lakás teljes berendezéséhez szükséges cikkeket, egyebek...","id":"20191118_Nyolcmilliot_koltott_egy_vasarlo_a_Black_Fridayen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bfa3fab-0838-4ea1-b5e7-52fd50003632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5650cee1-2cf6-4bec-80c6-2758374e8b56","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191118_Nyolcmilliot_koltott_egy_vasarlo_a_Black_Fridayen","timestamp":"2019. november. 18. 05:51","title":"Nyolcmilliót költött egy vásárló a Black Fridayen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ff03790-0302-4424-80f7-b3e2d68962d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Törvényszék értékelte, hogy a gyanúsított kapitány nem akadályozta a bizonyítási eljárást.","shortLead":"A Törvényszék értékelte, hogy a gyanúsított kapitány nem akadályozta a bizonyítási eljárást.","id":"20191118_Kiengedtek_a_Viking_Sigyn_kapitanyat_de_nyomkovetot_kell_viselnie","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ff03790-0302-4424-80f7-b3e2d68962d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45d955cb-fdf8-47fb-86df-abc790dd74a0","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_Kiengedtek_a_Viking_Sigyn_kapitanyat_de_nyomkovetot_kell_viselnie","timestamp":"2019. november. 18. 19:20","title":"Kiengedték a Viking Sigyn kapitányát, de nyomkövetőt kell viselnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08b58bd7-97a2-4c33-ba21-8272cf22d5f3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 27. Camerimage Nemzetközi Operatőrfesztivál díját kapta meg a magyar alkotó az Eufória című sorozat első epizódjának fényképezéséért. ","shortLead":"A 27. Camerimage Nemzetközi Operatőrfesztivál díját kapta meg a magyar alkotó az Eufória című sorozat első epizódjának...","id":"20191118_Nemzetkozi_dijat_kapott_Rev_Marcell_az_Euforiaert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08b58bd7-97a2-4c33-ba21-8272cf22d5f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90547313-7e39-4199-b37b-4bdf185cf9a5","keywords":null,"link":"/kultura/20191118_Nemzetkozi_dijat_kapott_Rev_Marcell_az_Euforiaert","timestamp":"2019. november. 18. 11:10","title":"Nemzetközi díjat kapott Rév Marcell az Eufóriáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d58911a-d63f-48ae-87b9-b676d3f11e93","c_author":"HVG","category":"360","description":"A profi manökenek és az ebből a szempontból átlagembernek számító nők is rosszul mérik fel saját testrészeiket, de a két csoport más-más tájékról van rossz véleménnyel.","shortLead":"A profi manökenek és az ebből a szempontból átlagembernek számító nők is rosszul mérik fel saját testrészeiket, de...","id":"201946_kulsoismeret_testtajkep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d58911a-d63f-48ae-87b9-b676d3f11e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41f8206f-25ac-43a8-8669-f492e3923187","keywords":null,"link":"/360/201946_kulsoismeret_testtajkep","timestamp":"2019. november. 18. 16:00","title":"„Még én sem úgy ébredek, mint Cindy Crawford” – mondta Cindy Crawford","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]