Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d21b101-17eb-487c-9778-c02320e663ec","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lavina, árvíz, fákat kicsavaró viharok tépázzák Olaszországot.","shortLead":"Lavina, árvíz, fákat kicsavaró viharok tépázzák Olaszországot.","id":"20191117_Az_idojaras_ugy_dontott_hogy_kikesziti_Olaszorszagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d21b101-17eb-487c-9778-c02320e663ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e543e406-76fd-4040-a9fc-062ceb5cdd74","keywords":null,"link":"/vilag/20191117_Az_idojaras_ugy_dontott_hogy_kikesziti_Olaszorszagot","timestamp":"2019. november. 17. 15:53","title":"Az időjárás úgy döntött, hogy kikészíti Olaszországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c9e1bcf-37f7-44e4-84a9-ef273306e9ae","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Olasz karitatív szervezetek indítottak gyűjtést, hogy a lassan két éve halottasházban fekvő Mata Arietta testét hazaszállítsák.","shortLead":"Olasz karitatív szervezetek indítottak gyűjtést, hogy a lassan két éve halottasházban fekvő Mata Arietta testét...","id":"20191117_Vegre_melto_modon_eltemethetik_az_Olaszorszagban_meggyilkolt_magyar_prostitualtat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c9e1bcf-37f7-44e4-84a9-ef273306e9ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d64ae544-cdbb-4eb7-a4f3-2a5c41cbbfe9","keywords":null,"link":"/vilag/20191117_Vegre_melto_modon_eltemethetik_az_Olaszorszagban_meggyilkolt_magyar_prostitualtat","timestamp":"2019. november. 17. 10:38","title":"Két évvel a halála után méltó módon eltemethetik az Olaszországban meggyilkolt magyar prostituáltat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fed0258-2a96-410f-8487-165baa316eae","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"II. Erzsébet királynő fia rendkívüli interjút adott a BBC-nek a Buckingham-palotában. Egy órán keresztül bizonygatta, hogy nincs semmi köze az elítélt szexuális bűnelkövető, a nyáron öngyilkosságot elkövető Jeffrey Epstein prostitúciós ügyeihez. ","shortLead":"II. Erzsébet királynő fia rendkívüli interjút adott a BBC-nek a Buckingham-palotában. Egy órán keresztül bizonygatta...","id":"20191117_Andras_herceg_semmire_nem_emlekszik__tagadja_a_szexualis_visszaeles_vadjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fed0258-2a96-410f-8487-165baa316eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7278609a-f376-46cb-bd14-6b9caa4ff17e","keywords":null,"link":"/vilag/20191117_Andras_herceg_semmire_nem_emlekszik__tagadja_a_szexualis_visszaeles_vadjat","timestamp":"2019. november. 17. 08:50","title":"András herceg a nőre nem emlékszik, más részletekre viszont nagyon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"061a0ad7-84e4-4537-ab97-2e9ef3ce4fcb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évente új készüléket vesz? Vagy évekig elvan a mobiljával? Ár alapján választ? Vagy mindent megadna az egyhetes üzemidőért? Töltse ki rövid kérdőívünket!","shortLead":"Évente új készüléket vesz? Vagy évekig elvan a mobiljával? Ár alapján választ? Vagy mindent megadna az egyhetes...","id":"20191118_uj_okostelefon_vasarlasa_szempontok_funkciok_kerdoiv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=061a0ad7-84e4-4537-ab97-2e9ef3ce4fcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48d84403-f87d-4825-b85a-a2252f6f5d10","keywords":null,"link":"/tudomany/20191118_uj_okostelefon_vasarlasa_szempontok_funkciok_kerdoiv","timestamp":"2019. november. 18. 08:33","title":"Töltse ki, 2 perc az egész: most elmondhatja, milyen okostelefont szeretne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d58911a-d63f-48ae-87b9-b676d3f11e93","c_author":"HVG","category":"360","description":"A profi manökenek és az ebből a szempontból átlagembernek számító nők is rosszul mérik fel saját testrészeiket, de a két csoport más-más tájékról van rossz véleménnyel.","shortLead":"A profi manökenek és az ebből a szempontból átlagembernek számító nők is rosszul mérik fel saját testrészeiket, de...","id":"201946_kulsoismeret_testtajkep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d58911a-d63f-48ae-87b9-b676d3f11e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41f8206f-25ac-43a8-8669-f492e3923187","keywords":null,"link":"/360/201946_kulsoismeret_testtajkep","timestamp":"2019. november. 18. 16:00","title":"„Még én sem úgy ébredek, mint Cindy Crawford” – mondta Cindy Crawford","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0670d34-5a68-4d48-8bdd-1a1b266f886e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Hosszas viták után megszületett a döntés az alapnyugdíjról Berlinben, ahol a szociáldemokrata párt minden jogosultnak meg akarta adni a lehetőséget, míg Angela Merkel pártja, a CDU előzetes vizsgálatot követelt, mondván sok lehet visszaélés. ","shortLead":"Hosszas viták után megszületett a döntés az alapnyugdíjról Berlinben, ahol a szociáldemokrata párt minden jogosultnak...","id":"20191117_Jon_a_mindenkinek_jaro_alapnyugdij_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0670d34-5a68-4d48-8bdd-1a1b266f886e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e99a6a8-4033-44c7-9521-c04dfc0e2479","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191117_Jon_a_mindenkinek_jaro_alapnyugdij_Nemetorszagban","timestamp":"2019. november. 17. 07:18","title":"Jön a mindenkinek járó alapnyugdíj Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b7a8483-2413-4571-8bc1-807b784579bd","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Katasztrofális hackerakciók várhatóak – ezt jósolja Jevgenyij Kaszperszkij alias Eugene Kaspersky, aki Oroszországban a világ egyik legnagyobb vírusölő cégét vezeti. A Politico tudósítójának Párizsban elmondta, hogy valóságos csoda, hogy eddig nem történt nagyobb katasztrófa. ","shortLead":"Katasztrofális hackerakciók várhatóak – ezt jósolja Jevgenyij Kaszperszkij alias Eugene Kaspersky, aki Oroszországban...","id":"20191118_Mar_napi_300400_ezer_hackertamadast_regisztralnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b7a8483-2413-4571-8bc1-807b784579bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c953127f-2cfa-40b7-9bc6-8ce9287f7f5b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191118_Mar_napi_300400_ezer_hackertamadast_regisztralnak","timestamp":"2019. november. 18. 13:10","title":"Már napi 300-400 ezer hackertámadást regisztrálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megtagadták tőle a végkielégítést, mert nem akart honvédelmi dolgozó lenni. Ebből lett a per.","shortLead":"Megtagadták tőle a végkielégítést, mert nem akart honvédelmi dolgozó lenni. Ebből lett a per.","id":"20191118_magyar_helsinki_bizottsag_apolono_honvedkorhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c6fbaae-3695-4ab2-b067-821a6d52c831","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_magyar_helsinki_bizottsag_apolono_honvedkorhaz","timestamp":"2019. november. 18. 15:52","title":"Pert nyert a Honvédkórház ellen a dolgozó, aki nem akarta, hogy honvédségi állományba vegyék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]