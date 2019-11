Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5dad1124-9480-4f12-8140-df8c258a0258","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Végre fény derült a japán gyártó formabontó kompakt divatterepjáró újdonságának hazai áraira.","shortLead":"Végre fény derült a japán gyártó formabontó kompakt divatterepjáró újdonságának hazai áraira.","id":"20191129_579_millio_forinttol_indul_itthon_a_teljesen_uj_nissan_juke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5dad1124-9480-4f12-8140-df8c258a0258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d90a9b-ccf0-4d1a-b917-01b6e2b509fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191129_579_millio_forinttol_indul_itthon_a_teljesen_uj_nissan_juke","timestamp":"2019. november. 29. 07:59","title":"5,79 millió forinttól indul itthon a teljesen új Nissan Juke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2018 nyarán az Ötöslottó akkori nyertese nem vette át a jackpotért járó 1 milliárd 688 millió forintos nyereményét - értesült a Szerencsejáték Zrt.-től a Pénzcentrum. A portál szerint a nyeremények fel nem vétele nem is annyira idegen a hazai szerencsevadászoktól, hetente ugyanis több ezer magyar játékos nem váltja be a nyertes szelvényét az Ötöslottón, Hatoslottón.","shortLead":"2018 nyarán az Ötöslottó akkori nyertese nem vette át a jackpotért járó 1 milliárd 688 millió forintos nyereményét...","id":"20191130_Tovabbra_is_divat_nem_felvenni_a_lottonyeremenyeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d9f319-ba91-4af1-9568-a5c6cec54c29","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191130_Tovabbra_is_divat_nem_felvenni_a_lottonyeremenyeket","timestamp":"2019. november. 30. 08:40","title":"Milliárdos lottónyereményt felejtett el felvenni valaki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649945df-b168-4d43-98d7-4cc32388c9c7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Twitter mikroblogon tették közzé azt a videót, amelyen az látható, miként próbálják meg ártalmatlanítani azt a merénylőt, aki az egyik londoni hídon már megölt két embert és súlyosan megsebesített egy harmadikat is. A bátor férfiak annak ellenére üldözték a merénylőt, hogy azon egy olyan mellény volt, amilyet az öngyilkos robbantók szoktak viselni. ","shortLead":"A Twitter mikroblogon tették közzé azt a videót, amelyen az látható, miként próbálják meg ártalmatlanítani azt...","id":"20191130_Video_arrol_hogyan_akadalyoztak_meg_hogy_a_londoni_merenylo_masokat_is_megoljon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=649945df-b168-4d43-98d7-4cc32388c9c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8e97419-247f-44d6-889a-af5118f5a990","keywords":null,"link":"/vilag/20191130_Video_arrol_hogyan_akadalyoztak_meg_hogy_a_londoni_merenylo_masokat_is_megoljon","timestamp":"2019. november. 30. 12:04","title":"Videó arról, hogyan akadályozták meg, hogy a londoni merénylő másokat is megöljön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36398510-577b-4c1e-b32e-c32102a01b1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az első magyarországi Körforgásos Gazdaság Csúcson aláírták a Magyar Körforgásos Gazdaság Platform és a Holland Circular Hotspot közötti együttműködésről szóló megállapodást. A cél az új, a hulladék mennyiségét minimálisra csökkentő gazdasági modell elterjesztése.","shortLead":"Az első magyarországi Körforgásos Gazdaság Csúcson aláírták a Magyar Körforgásos Gazdaság Platform és a Holland...","id":"20191130_Egyuttmukodessel_a_korforgasos_gazdasag_megteremteseert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36398510-577b-4c1e-b32e-c32102a01b1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf2febc-589f-41f9-8673-52210ab641d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191130_Egyuttmukodessel_a_korforgasos_gazdasag_megteremteseert","timestamp":"2019. november. 30. 11:19","title":"Együttműködéssel a körforgásos gazdaság megteremtéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7fb593-1c2b-40e8-acae-5ca5b8927041","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Vadim Prisztajko ukrán külügyminiszter a Twitteren bírálta csütörtökön az Apple amerikai technológiai vállalatot, amiért a Krím félszigetet Oroszország részeként tüntette fel térképein.","shortLead":"Vadim Prisztajko ukrán külügyminiszter a Twitteren bírálta csütörtökön az Apple amerikai technológiai vállalatot...","id":"20191128_Az_ukran_kulugyminiszter_nekiment_az_Applenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e7fb593-1c2b-40e8-acae-5ca5b8927041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b6f429-1b8f-4c14-bcad-b29f21966ab7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191128_Az_ukran_kulugyminiszter_nekiment_az_Applenek","timestamp":"2019. november. 28. 20:14","title":"Az ukrán külügyminiszter nekiment az Apple-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9609eb9-10d2-4bc3-8319-b5acb7384599","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ágoston László operaénekes is a londoni hídon volt, amikor egy férfi késsel támadt a járókelőkre. Egy irodaházba menekült be.","shortLead":"Ágoston László operaénekes is a londoni hídon volt, amikor egy férfi késsel támadt a járókelőkre. Egy irodaházba...","id":"20191129_Egy_magyar_operaenekes_ott_volt_a_londoni_terrortamadasnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9609eb9-10d2-4bc3-8319-b5acb7384599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c5e114-b8af-49bc-ac5f-87061a5aa0b9","keywords":null,"link":"/kultura/20191129_Egy_magyar_operaenekes_ott_volt_a_londoni_terrortamadasnal","timestamp":"2019. november. 29. 19:28","title":"Egy magyar operaénekes ott volt a londoni terrortámadásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69295479-8379-4441-a863-1206d6fff64a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"306 km/h-s végsebesség csak elég egy nagycsaládos autóban. ","shortLead":"306 km/h-s végsebesség csak elég egy nagycsaládos autóban. ","id":"20191129_Ez_a_leggyorsabb_hetuleses_auto_a_vilagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69295479-8379-4441-a863-1206d6fff64a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12aaab6-ac38-44d9-a82a-9aa6746f6acf","keywords":null,"link":"/cegauto/20191129_Ez_a_leggyorsabb_hetuleses_auto_a_vilagon","timestamp":"2019. november. 30. 09:10","title":"Ez a leggyorsabb hétüléses autó a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"236a584a-90ec-4a2e-ac46-58a697c19e28","c_author":"Serdült Viktória - Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Hasraütésszerűen, jogszabályi háttér nélkül nevezhette segédmotoros kerékpárnak az elektromos közösségi rollereket a belügyminiszter. Jogszabályváltozásról sem az érintettek, sem pedig a közlekedési szakértők nem tudnak, így akár bírósági eljárások tucatjai is indulhatnak, ha a rendőrök betartják Pintér Sándor rendelkezését – értesült a hvg.hu.","shortLead":"Hasraütésszerűen, jogszabályi háttér nélkül nevezhette segédmotoros kerékpárnak az elektromos közösségi rollereket...","id":"20191128_pinter_e_roller_rendorseg_das_kozlekedes_segedmotoros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=236a584a-90ec-4a2e-ac46-58a697c19e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f82f07fe-fa21-4c24-89b9-39ee31987d7a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191128_pinter_e_roller_rendorseg_das_kozlekedes_segedmotoros","timestamp":"2019. november. 29. 06:33","title":"Perek sokasága jöhet Pintér Sándor bejelentése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]