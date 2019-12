Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37eaf886-ccbc-48a8-8fa4-15c2306dc0a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az idén már majdnem 30 milliárd forintot vert el a kormányzat társadalmi célú hirdetésekre.","shortLead":"Az idén már majdnem 30 milliárd forintot vert el a kormányzat társadalmi célú hirdetésekre.","id":"20191210_karacsony_kormany_hirdetesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37eaf886-ccbc-48a8-8fa4-15c2306dc0a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afbb3c83-4c31-47e4-a4f6-84b705c5c4ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_karacsony_kormany_hirdetesek","timestamp":"2019. december. 10. 14:15","title":"Migránsozás és sorosozás után most a karácsonyt reklámozza a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kormány a kulturális finanszírozást teljesen átalakító, így a színházakat is érintő tervezetéről a színész és rendező azt mondta: ez az utolsó lépés, amellyel teljesen kivonják a szakmaiságot. ","shortLead":"A kormány a kulturális finanszírozást teljesen átalakító, így a színházakat is érintő tervezetéről a színész és rendező...","id":"20191209_Alfoldi_aki_benyal_a_rendszernek_azt_tamogatjak_aki_pedig_nem_az_pusztuljon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48d9c6dd-b6ab-4e0c-85cb-4243589ea484","keywords":null,"link":"/kultura/20191209_Alfoldi_aki_benyal_a_rendszernek_azt_tamogatjak_aki_pedig_nem_az_pusztuljon","timestamp":"2019. december. 09. 11:37","title":"Alföldi: \"Aki benyal a rendszernek, azt támogatják, aki pedig nem, az pusztuljon\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d5264b-ce87-44e0-baf0-8ee50feef147","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ő volt a második kisgyerek, aki megkapta a 700 millió forintba kerülő Zolgensma nevű gyógyszert.","shortLead":"Ő volt a második kisgyerek, aki megkapta a 700 millió forintba kerülő Zolgensma nevű gyógyszert.","id":"20191209_Nagyon_gyorsan_fejlodik_az_SMA_betegsegben_szenvedo_Levente","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5d5264b-ce87-44e0-baf0-8ee50feef147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0e8054c-67df-485d-9645-fcf1e8b90649","keywords":null,"link":"/elet/20191209_Nagyon_gyorsan_fejlodik_az_SMA_betegsegben_szenvedo_Levente","timestamp":"2019. december. 09. 20:50","title":"Nagyon gyorsan fejlődik az SMA betegségben szenvedő Levente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8958fd2d-6e98-4aba-94a3-3779d713d417","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Jelentősen szűkítette az ellenzék mozgásterét a Fidesz a most elfogadott törvény- illetve házszabálymódosítással, pontokba szedtük a fő változásokat.","shortLead":"Jelentősen szűkítette az ellenzék mozgásterét a Fidesz a most elfogadott törvény- illetve házszabálymódosítással...","id":"20191210_parlament_hazszabaly_orszaggyulesi_torveny_frakcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8958fd2d-6e98-4aba-94a3-3779d713d417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6264e364-9347-4e1d-b09e-e79981ad1f5a","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_parlament_hazszabaly_orszaggyulesi_torveny_frakcio","timestamp":"2019. december. 10. 15:15","title":"Mutatjuk, a most átvert korlátozásokkal hogyan nézne ki a Parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c3c96d-9ddf-4da6-982b-07a570030ca8","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Benyújtotta a kormány a színházakat érintő törvényjavaslatot, amely változott a hvg.hu által megismert verzióhoz képest. ","shortLead":"Benyújtotta a kormány a színházakat érintő törvényjavaslatot, amely változott a hvg.hu által megismert verzióhoz...","id":"20191209_Szinhaztorveny_kultura_kulturhac_torvenyjavaslat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60c3c96d-9ddf-4da6-982b-07a570030ca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64eb8eb1-979a-4f22-894c-0c8431a1a6f8","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Szinhaztorveny_kultura_kulturhac_torvenyjavaslat","timestamp":"2019. december. 09. 11:32","title":"Színháztörvény: Hollik szerint az állam mondaná meg, ki legyen az igazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5410ac89-5266-49e4-857a-1ac4d3ea2d13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péterffy Attila polgármester bizalma megrendült Szentgyörgyi Dávidban, akinek már meg is választották az utódát.","shortLead":"Péterffy Attila polgármester bizalma megrendült Szentgyörgyi Dávidban, akinek már meg is választották az utódát.","id":"20191210_menesztettek_a_pecsi_vagyonhasznosito_vezerigazgatojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5410ac89-5266-49e4-857a-1ac4d3ea2d13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4f62df9-a44e-4259-804e-7fb670092e40","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_menesztettek_a_pecsi_vagyonhasznosito_vezerigazgatojat","timestamp":"2019. december. 10. 14:07","title":"Azonnali hatállyal menesztették a pécsi vagyonhasznosító vezérigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d86c0ea9-1238-4a82-9a87-a0efa20c7c2a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még elemzik a csempészárut.","shortLead":"Még elemzik a csempészárut.","id":"20191209_Tobb_mint_ket_tonna_drogot_foglaltak_le_Peru_partjainal_egy_hajon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d86c0ea9-1238-4a82-9a87-a0efa20c7c2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68679f72-aec3-4988-af03-caa1eecaaacf","keywords":null,"link":"/vilag/20191209_Tobb_mint_ket_tonna_drogot_foglaltak_le_Peru_partjainal_egy_hajon","timestamp":"2019. december. 09. 05:10","title":"Több mint két tonna drogot foglaltak le Peru partjainál egy hajón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b809b0eb-0509-4f45-bb32-4dd46fb38433","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Újszínház szexuális zaklatással megvádolt színésze ártatlannak gondolja magát.","shortLead":"Az Újszínház szexuális zaklatással megvádolt színésze ártatlannak gondolja magát.","id":"20191209_Megszolalt_Mihalyi_Gyozo_ragalmazasnak_tartja_a_vadakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b809b0eb-0509-4f45-bb32-4dd46fb38433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"295ba75e-da6e-433d-9bc2-717bbc880f41","keywords":null,"link":"/elet/20191209_Megszolalt_Mihalyi_Gyozo_ragalmazasnak_tartja_a_vadakat","timestamp":"2019. december. 09. 14:17","title":"Megszólalt Mihályi Győző, rágalmazásnak tartja a vádakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]