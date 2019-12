Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0029074f-436f-47ea-be37-7c390508908e","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201950_kulturak_es_historiak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0029074f-436f-47ea-be37-7c390508908e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"781a0a9c-e60c-40c3-b2aa-17794cd588e8","keywords":null,"link":"/itthon/201950_kulturak_es_historiak","timestamp":"2019. december. 12. 11:00","title":"Farkas Zoltán: Kultúrák és históriák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d335aa8-42b6-4f9c-af90-5e4975d18dd7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A saját lábára állt egy újabb, a nemzeti együttműködés rendszeréhez köthető építőipari érdekcsoport. Évekig kispályáztak, ma sorra nyerik a milliárdos közbeszerzéseket.","shortLead":"A saját lábára állt egy újabb, a nemzeti együttműködés rendszeréhez köthető építőipari érdekcsoport. Évekig...","id":"20191211_Nagy_hal_lett_az_egyik_epitoipari_NERkishalbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d335aa8-42b6-4f9c-af90-5e4975d18dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5926c249-c977-4312-aaac-6ce6ffdc0579","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191211_Nagy_hal_lett_az_egyik_epitoipari_NERkishalbol","timestamp":"2019. december. 11. 12:58","title":"Nagy hal lett az egyik építőipari NER-kishalból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e9890d-1404-41fe-af76-e28befb400fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem készült el minden fejlesztés az intézmény pesti campusán, ezért több részleg egyelőre a régi helyén működik tovább.\r

","shortLead":"Nem készült el minden fejlesztés az intézmény pesti campusán, ezért több részleg egyelőre a régi helyén működik...","id":"20191212_semmelweis_egyetem_klinikak_kutvolgyi_tomb_koltozes_csuszas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5e9890d-1404-41fe-af76-e28befb400fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b684ea5e-67d5-440b-a3dd-51959ce19f33","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_semmelweis_egyetem_klinikak_kutvolgyi_tomb_koltozes_csuszas","timestamp":"2019. december. 12. 07:22","title":"Nem tud határidőre Pestre költözni a Semmelweis Egyetem összes klinikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4275b483-b799-450d-af66-bd8d70dcc4a4","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az összes megkérdezett 45 százaléka is azt mondta, nem kell a világverseny. Ha pedig az emberek megtudták, mekkora összeg lehet ez, még többen ellenezték a rendezést.","shortLead":"Az összes megkérdezett 45 százaléka is azt mondta, nem kell a világverseny. Ha pedig az emberek megtudták, mekkora...","id":"20191212_A_fideszesek_harmada_semmikepp_sem_akar_atletikai_vebet_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4275b483-b799-450d-af66-bd8d70dcc4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43b07a2-4958-4a73-8190-acf5d3de25cd","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_A_fideszesek_harmada_semmikepp_sem_akar_atletikai_vebet_Budapesten","timestamp":"2019. december. 12. 06:00","title":"A fideszesek harmada semmiképp sem akar atlétikai vébét Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mégsem kapnak segítséget a devizahitelesek, választanak a britek, jön a decemberi tavasz. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Mégsem kapnak segítséget a devizahitelesek, választanak a britek, jön a decemberi tavasz. Ez a hvg360 reggeli...","id":"20191212_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c12e7c15-2afa-46f8-8d36-eafa8e96c6c6","keywords":null,"link":"/360/20191212_Radar360","timestamp":"2019. december. 12. 08:00","title":"Radar360: Sarokba térdepeltethetik Magyarországot, a telefonadatainkkal üzletelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55afa2c7-704d-439b-9cad-80c854f22c50","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A színháztörvény miatt nem volt sima a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának első ülése, Karácsony Gergely főpolgármester ugyanis az új verziót sem fogadja el. Erről most nem egyeztettek részletesen. A Liget-projektet még nem engedte el a kormány, az atlétikai vb-ről viszont sikerült megállapodni. A Lánchíd felújítása biztos, az Alagúté viszont pénzhiány miatt nem.","shortLead":"A színháztörvény miatt nem volt sima a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának első ülése, Karácsony Gergely főpolgármester...","id":"20191212_karacsony_gulyas_fovarosi_kozfejlesztesek_tanacsa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55afa2c7-704d-439b-9cad-80c854f22c50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bde2398-cc8d-4b3b-bd0c-2ee8eec3925d","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_karacsony_gulyas_fovarosi_kozfejlesztesek_tanacsa","timestamp":"2019. december. 12. 18:15","title":"Baljós árnyak: a színháztörvény új formájában sem tetszik Karácsonynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31e28477-af78-4236-a0dc-0c5a26ad1105","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google böngészőjéhez tartozó új frissítés több olyan funkciót is hozott, amelyekkel még biztonságosabbá válik a netezés a keresőcég szerint.","shortLead":"A Google böngészőjéhez tartozó új frissítés több olyan funkciót is hozott, amelyekkel még biztonságosabbá válik...","id":"20191211_google_chrome_79_jelszo_adathalaszat_biztonsagos_internetezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31e28477-af78-4236-a0dc-0c5a26ad1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab63b44-a1b5-41a1-821c-f950771159d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191211_google_chrome_79_jelszo_adathalaszat_biztonsagos_internetezes","timestamp":"2019. december. 11. 14:03","title":"Chrome-ot használ? Frissítsen rá, nagyobb biztonságban lesznek a jelszavai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6805c3da-151d-4e3e-b1b7-b24a0c295a18","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szél most nem fog akkora gondot okozni.","shortLead":"A szél most nem fog akkora gondot okozni.","id":"20191211_Eso_onos_eso_ho__a_csapadek_hatarozza_meg_a_csutortokot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6805c3da-151d-4e3e-b1b7-b24a0c295a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1065c680-0b7e-47fb-a083-419b4ea96035","keywords":null,"link":"/itthon/20191211_Eso_onos_eso_ho__a_csapadek_hatarozza_meg_a_csutortokot","timestamp":"2019. december. 11. 16:40","title":"Eső, ónos eső, hó – a csapadék határozza meg a csütörtököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]