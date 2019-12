Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Véget ért Madridban az eddigi leghosszabb ENSZ-klímacsúcs, s a résztvevő országok abban egyeztek meg, hogy a következő évi, Glasgowban rendezendő csúcs előtt bejelentik, országaik milyen további kibocsátás-csökkentésre vállalnak kötelezettséget.","shortLead":"Véget ért Madridban az eddigi leghosszabb ENSZ-klímacsúcs, s a résztvevő országok abban egyeztek meg, hogy a következő...","id":"20191215_Kompromisszummal_ert_veget_a_madridi_klimacsucs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"527f0c03-7a32-442c-95bd-5d57d9eae981","keywords":null,"link":"/tudomany/20191215_Kompromisszummal_ert_veget_a_madridi_klimacsucs","timestamp":"2019. december. 15. 13:47","title":"Kompromisszummal ért véget a madridi klímacsúcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2953ebb3-12b1-476d-a816-cab770386ca4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Valaki elfoglalta a lakása előtti parkolóhelyet, először csak üvöltözött, de aztán bement a fegyverért.","shortLead":"Valaki elfoglalta a lakása előtti parkolóhelyet, először csak üvöltözött, de aztán bement a fegyverért.","id":"20191216_Egy_parkolohely_elfoglalasa_miatt_lovoldozni_kezdett_egy_ferfi_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2953ebb3-12b1-476d-a816-cab770386ca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c9d4f0b-9488-4711-98c3-0382efc8f44c","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Egy_parkolohely_elfoglalasa_miatt_lovoldozni_kezdett_egy_ferfi_Budapesten","timestamp":"2019. december. 16. 11:42","title":"Egy parkolóhely elfoglalása miatt lövöldözni kezdett egy férfi Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47171c29-710d-4e9f-95ec-3e057eb8f219","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Újraválasztása után nekiáll ellehetetleníteni a közszolgálati csatornát a miniszterelnök - állítja a Guardian.","shortLead":"Újraválasztása után nekiáll ellehetetleníteni a közszolgálati csatornát a miniszterelnök - állítja a Guardian.","id":"20191216_Boris_Johnson_celkeresztjebe_kerult_a_BBC","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47171c29-710d-4e9f-95ec-3e057eb8f219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"305ce01b-550b-4032-bfd4-96e5c54c3f53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191216_Boris_Johnson_celkeresztjebe_kerult_a_BBC","timestamp":"2019. december. 16. 13:40","title":"Boris Johnson célkeresztjébe került a BBC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"808ea6ef-9988-41a7-b54c-ba3b3abe51d0","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Mészáros Lőrinc és Csányi Sándor cégei, Pintér Sándor egykori vállalkozása, és a 4iG is nagyot nyert, amikor az állam 55 milliárd forintot szétosztott innovációra.","shortLead":"Mészáros Lőrinc és Csányi Sándor cégei, Pintér Sándor egykori vállalkozása, és a 4iG is nagyot nyert, amikor az állam...","id":"20191213_kf_innovacio_meszaros_csanyi_pinter_4ig_nkfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=808ea6ef-9988-41a7-b54c-ba3b3abe51d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"735eb8e1-0980-411b-98e2-f7641b1d68c9","keywords":null,"link":"/kkv/20191213_kf_innovacio_meszaros_csanyi_pinter_4ig_nkfi","timestamp":"2019. december. 14. 14:30","title":"Állami milliárdok mennek tudományra, a NER persze ezzel is jól jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce0cf35-060b-441b-a78d-7f58e9a78f3c","c_author":"Krusovszky Dénes","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Krusovszky Dénesnek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: függöny, tarolás, űrmagyar, ámokfutás, zsarolás.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20191215_Az_en_hetem_Krusovszky","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ce0cf35-060b-441b-a78d-7f58e9a78f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4782a305-3cb5-4b5a-b3ce-7085f673b3ee","keywords":null,"link":"/360/20191215_Az_en_hetem_Krusovszky","timestamp":"2019. december. 15. 19:00","title":"Az én hetem: Krusovszky Dénesnek van ötlete, kit lőjünk fel az űrbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d4e9b40-b06c-4eb1-a455-d10909d76ad0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nicola Sturgeon skót kormányfő szerint Boris Johnson brit miniszterelnök nem vétózhatja meg a skót függetlenségről tartandó újabb népszavazást és nem kötheti Skóciát akarata ellenére Nagy-Britanniához.","shortLead":"Nicola Sturgeon skót kormányfő szerint Boris Johnson brit miniszterelnök nem vétózhatja meg a skót függetlenségről...","id":"20191215_Erlelodik_a_skotok_es_Boris_Johnson_osszecsapasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d4e9b40-b06c-4eb1-a455-d10909d76ad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c025a2aa-4360-4e8f-8fd5-88bdb85684a5","keywords":null,"link":"/vilag/20191215_Erlelodik_a_skotok_es_Boris_Johnson_osszecsapasa","timestamp":"2019. december. 15. 11:42","title":"Érlelődik a skótok és Boris Johnson összecsapása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d3c409e-babc-4bb1-a516-38715166a03f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akkor a kormány nem reagált, de úgy tűnik, mégsem kerülte el a figyelmüket a szakkollégiumi összefogás.","shortLead":"Akkor a kormány nem reagált, de úgy tűnik, mégsem kerülte el a figyelmüket a szakkollégiumi összefogás.","id":"20191215_Kialltak_a_CEU_mellett_most_kevesebb_penzt_kaptak_a_szakkollegiumok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d3c409e-babc-4bb1-a516-38715166a03f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10911368-872f-4994-933f-d4ac62a882dd","keywords":null,"link":"/itthon/20191215_Kialltak_a_CEU_mellett_most_kevesebb_penzt_kaptak_a_szakkollegiumok","timestamp":"2019. december. 15. 19:46","title":"Kiálltak a CEU mellett, most kevesebb pénzt kaptak a szakkollégiumok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7796c1c1-c667-43ab-a948-30a959c321c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A józsefvárosi polgármester nyilvánosságra hozott két levelet, amelyet a kerületi lap főszerkesztője küldött többek között a Fidesz frakcióvezetőjének és a volt polgármesternek is.","shortLead":"A józsefvárosi polgármester nyilvánosságra hozott két levelet, amelyet a kerületi lap főszerkesztője küldött többek...","id":"20191216_Piko_Kocsis_Matenak_is_jova_kellett_hagyni_a_keruleti_lapot_megjelenes_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7796c1c1-c667-43ab-a948-30a959c321c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42425896-4eed-4f07-8673-d9bc447f9534","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Piko_Kocsis_Matenak_is_jova_kellett_hagyni_a_keruleti_lapot_megjelenes_elott","timestamp":"2019. december. 16. 12:49","title":"Pikó: Kocsis Máténak is jóvá kellett hagynia a kerületi lapot megjelenés előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]