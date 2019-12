Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0ad1913-84b4-425e-8962-dd38855a9a77","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A ház lakhatatlan lett, de a macska miatt az ott élő férfi megmenekült.","shortLead":"A ház lakhatatlan lett, de a macska miatt az ott élő férfi megmenekült.","id":"20191228_A_macska_miatt_vette_eszre_egy_ferfi_hogy_eg_a_haza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0ad1913-84b4-425e-8962-dd38855a9a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"983d08b5-848e-4892-8ef6-b4697e951132","keywords":null,"link":"/elet/20191228_A_macska_miatt_vette_eszre_egy_ferfi_hogy_eg_a_haza","timestamp":"2019. december. 28. 18:58","title":"A macska miatt vette észre egy férfi, hogy ég a háza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7728e016-3bc9-4d60-8faf-62b8470775b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év nagy gazdasági-politikai történetei, izgalmas egyéni sztorik és kicsit számunkra is meglepően népszerű hírek is bekerültek 2019 legolvasottabb gazdasági cikkei közé. Sokféleképp lehetne összefoglalni az év történéseit, mi ezúttal azt néztük meg, önök melyik cikkeinket olvasták a leginkább a Gazdaság és a Vállalkozás rovatokban.","shortLead":"Az év nagy gazdasági-politikai történetei, izgalmas egyéni sztorik és kicsit számunkra is meglepően népszerű hírek is...","id":"20191229_Es_akkor_vajna_utalvany_notre_dame_karacsony_ceu_korrupcio_youtube_lidl_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7728e016-3bc9-4d60-8faf-62b8470775b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fe4ed77-a888-4302-a908-fcdad0cd78e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191229_Es_akkor_vajna_utalvany_notre_dame_karacsony_ceu_korrupcio_youtube_lidl_2019","timestamp":"2019. december. 29. 07:00","title":"És akkor megnéztük, mi érdekelte önöket 2019-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f298981f-a485-46c9-aacf-e5da930c8f79","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megbukik Trump, fellázadnak a vegánok és a magyar kormány helyét mesterséges intelligencia veszi át – amennyire elképzelhetetlennek tűnnek ma ezek a dolgok, az elmúlt évek fordulatai után simán benne vannak a pakliban. Összeszedtünk hét disztópia-forgatókönyvet, csak be ne következzenek!","shortLead":"Megbukik Trump, fellázadnak a vegánok és a magyar kormány helyét mesterséges intelligencia veszi át – amennyire...","id":"20191228_Csak_ne_legyen_igazunk_remiszto_joslataink_2020ra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f298981f-a485-46c9-aacf-e5da930c8f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b35a9b3-596a-4a28-8d20-6393e83b8dd7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191228_Csak_ne_legyen_igazunk_remiszto_joslataink_2020ra","timestamp":"2019. december. 28. 11:00","title":"Csak ne legyen igazunk: rémisztő jóslataink 2020-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"566109ec-a1b3-4710-8153-3ebf2cb13ae1","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A Fidesz idén harcolni akart Brüsszelben és Brüsszellel. Orbán Viktornak pontos számításai lehettek arról, hogy mit remél ettől, most azonban mégis úgy tűnik, tévedett.","shortLead":"A Fidesz idén harcolni akart Brüsszelben és Brüsszellel. Orbán Viktornak pontos számításai lehettek arról, hogy mit...","id":"20191229_Fidesz_Orban_Brusszel_evertekelo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=566109ec-a1b3-4710-8153-3ebf2cb13ae1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bbea822-7385-409f-8cb5-79abc878f32b","keywords":null,"link":"/itthon/20191229_Fidesz_Orban_Brusszel_evertekelo","timestamp":"2019. december. 29. 11:00","title":"Ami 2019-ben történt Brüsszelben a Fidesszel, arra talán csak Orbán számított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"500ee4e5-c5de-474d-9b69-9d82e799e1c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nemrég térhetett haza Dénes Krisztina, már a rehabilitáción dolgozik.","shortLead":"Nemrég térhetett haza Dénes Krisztina, már a rehabilitáción dolgozik.","id":"20191228_A_visszatereset_tervezi_az_artista_aki_tavaly_komaba_kerult_egy_baleset_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=500ee4e5-c5de-474d-9b69-9d82e799e1c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b873b2b7-c885-466b-9244-7913896ff2af","keywords":null,"link":"/elet/20191228_A_visszatereset_tervezi_az_artista_aki_tavaly_komaba_kerult_egy_baleset_utan","timestamp":"2019. december. 28. 20:37","title":"A visszatérését tervezi az artista, aki tavaly kómába került egy baleset után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16fa7ac9-be45-4af4-b33a-b9b2f1bf776a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A klímakutatók és klímaügyekkel foglalkozó diplomaták, valamint a nem kormányzati szervezetek szakértői is egyetértenek abban, hogy az eddigi célok már nem elégségesek, a klímaváltozás megállításához jelentősebb vállalásokra lesz szükség.","shortLead":"A klímakutatók és klímaügyekkel foglalkozó diplomaták, valamint a nem kormányzati szervezetek szakértői is egyetértenek...","id":"20191229_klimavaltozas_klimacsucs_madrid_globalis_felmelegedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16fa7ac9-be45-4af4-b33a-b9b2f1bf776a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e48d27-d214-4bf1-9ebf-7f55a89ba600","keywords":null,"link":"/tudomany/20191229_klimavaltozas_klimacsucs_madrid_globalis_felmelegedes","timestamp":"2019. december. 29. 17:03","title":"Rendkívül meleg évtizedet zárunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f80a8c25-7c83-4b99-9a26-cc1ff934b360","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai tudósok 2020-ban kezdenék el tesztelni a HL-2M nevű fúziós reaktort, amiből a nemzetközi tudományos élet is sokat tanulhat.","shortLead":"A kínai tudósok 2020-ban kezdenék el tesztelni a HL-2M nevű fúziós reaktort, amiből a nemzetközi tudományos élet is...","id":"20191229_kina_fuzios_reaktor_hl_2m_mesterseges_nap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f80a8c25-7c83-4b99-9a26-cc1ff934b360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d88ee36-87e9-47c6-897b-3d8586bbb995","keywords":null,"link":"/tudomany/20191229_kina_fuzios_reaktor_hl_2m_mesterseges_nap","timestamp":"2019. december. 29. 08:03","title":"Kína csinált egy mesterséges Napot, 200 millió Celsius-fokkal állítanának elő \"végtelen\" mennyiségű energiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miskolcon egy lakóház gyulladt ki, Vas megyében egy családi ház tetőszerkezete ég.","shortLead":"Miskolcon egy lakóház gyulladt ki, Vas megyében egy családi ház tetőszerkezete ég.","id":"20191229_Ket_ego_hazhoz_riasztottak_a_tuzoltokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b224a192-035d-4c0e-9529-d24fb9e93602","keywords":null,"link":"/itthon/20191229_Ket_ego_hazhoz_riasztottak_a_tuzoltokat","timestamp":"2019. december. 29. 09:00","title":"Két égő házhoz riasztották a tűzoltókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]