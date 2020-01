Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d52c81e7-392d-45d8-a340-a75f7b7ef517","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárt aktivistái egy listával a kezükben kopogtattak, kategorizálták a választói preferenciákat.","shortLead":"A kormánypárt aktivistái egy listával a kezükben kopogtattak, kategorizálták a választói preferenciákat.","id":"20200106_Vizsgalatot_inditottak_a_Kubatovlistak_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d52c81e7-392d-45d8-a340-a75f7b7ef517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8128dd0-f49c-45d8-8bc1-058f90a78676","keywords":null,"link":"/itthon/20200106_Vizsgalatot_inditottak_a_Kubatovlistak_ugyeben","timestamp":"2020. január. 06. 16:31","title":"Vizsgálatot indítottak a Kubatov-listák ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a764fd-ba6b-49bc-bb5a-af5c42befc35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem megy üres kézzel a Samsung az idei januári technológiai kiállításra, a CES 2020-ra. Bemutat például egy érdekes innovációt, ami mesterséges napsugarakat hozhat a sötét lakásokba, és egy sokoldalú UV-sugárzás mérőt is megismertet a világgal.","shortLead":"Nem megy üres kézzel a Samsung az idei januári technológiai kiállításra, a CES 2020-ra. Bemutat például egy érdekes...","id":"20200106_samsung_clab_projektek_sunnyside_ultra_v","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59a764fd-ba6b-49bc-bb5a-af5c42befc35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1df9a7f-c53e-4087-a76f-3e7a4a70da1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_samsung_clab_projektek_sunnyside_ultra_v","timestamp":"2020. január. 06. 10:03","title":"Mesterséges napot vinne a kicsi, sötét lakásokba a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af5e287b-4bba-4466-8865-ac333a9d8f6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Számára \"nem, vagy nem eléggé\" baloldali a szocialista párt.","shortLead":"Számára \"nem, vagy nem eléggé\" baloldali a szocialista párt.","id":"20200106_Szanyi_Tibor_otthagyta_az_MSZPt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af5e287b-4bba-4466-8865-ac333a9d8f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7c0bf86-3919-4a90-93de-e5a7d9332162","keywords":null,"link":"/itthon/20200106_Szanyi_Tibor_otthagyta_az_MSZPt","timestamp":"2020. január. 06. 07:24","title":"Szanyi Tibor otthagyja az MSZP-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8800d30e-5046-4dc3-a2d2-b61f7f73b10d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vészkiürítéssel szállították ki az utasokat egy Wizz Air Airbus A320-asról Debrecenben - írja az Airportal.hu, az esetről videó is felkerült a netre.","shortLead":"Vészkiürítéssel szállították ki az utasokat egy Wizz Air Airbus A320-asról Debrecenben - írja az Airportal.hu...","id":"20200104_Veszcsuszdan_uritettek_ki_egy_indulo_Wizz_Airgepet_Debrecenben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8800d30e-5046-4dc3-a2d2-b61f7f73b10d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"788ebdb2-6a40-4ef1-88e7-9624a77ceb1c","keywords":null,"link":"/itthon/20200104_Veszcsuszdan_uritettek_ki_egy_indulo_Wizz_Airgepet_Debrecenben","timestamp":"2020. január. 04. 21:39","title":"Vészcsúszdán ürítettek ki egy Wizz Air-gépet Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3492e8c3-e9ef-4e0f-81c9-f201782df3d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyon jól tartja magát az 1999-ben vásárolt szendvics.","shortLead":"Nagyon jól tartja magát az 1999-ben vásárolt szendvics.","id":"20200105_Igy_nez_ki_egy_mekis_hamburger_20_ev_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3492e8c3-e9ef-4e0f-81c9-f201782df3d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c21a5d2d-6991-43c4-838b-f593e9526966","keywords":null,"link":"/tudomany/20200105_Igy_nez_ki_egy_mekis_hamburger_20_ev_utan","timestamp":"2020. január. 05. 15:33","title":"Így néz ki egy mekis hamburger 20 év után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f8c490-598d-4313-9fd5-3a164ba8f110","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A becslések szerint eddig mintegy félmilliárd állat pusztulhatott el a tűzvészben.","shortLead":"A becslések szerint eddig mintegy félmilliárd állat pusztulhatott el a tűzvészben.","id":"20200106_Elszenesedett_allattetemek_fekszenek_az_ut_menten_a_tuzvesz_utan_Ausztraliaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93f8c490-598d-4313-9fd5-3a164ba8f110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd08e67-607e-4255-9591-905e453952ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_Elszenesedett_allattetemek_fekszenek_az_ut_menten_a_tuzvesz_utan_Ausztraliaban","timestamp":"2020. január. 06. 13:05","title":"Elszenesedett állattetemek fekszenek az út mentén a tűzvész után Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"564e37c5-a914-4edc-9e49-e70ac108027d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialista párt többek között azt szeretné megtudni, igaz-e az, hogy a miskolci kórházban egy roma származású nőnek tudtán kívül köttették el petevezetékét, hogy ne szülhessen.","shortLead":"A szocialista párt többek között azt szeretné megtudni, igaz-e az, hogy a miskolci kórházban egy roma származású nőnek...","id":"20200105_Spermalopas_titkos_mutetek_NAVnyomozas__Az_MSZP_tovabbra_is_valaszokra_var_a_miskolci_korhazzal_kapcsolatban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=564e37c5-a914-4edc-9e49-e70ac108027d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"693d54f7-4b66-4323-9c6f-a6f083ade2cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200105_Spermalopas_titkos_mutetek_NAVnyomozas__Az_MSZP_tovabbra_is_valaszokra_var_a_miskolci_korhazzal_kapcsolatban","timestamp":"2020. január. 05. 17:28","title":"Titkos műtétek és NAV-nyomozás - Az MSZP válaszokra vár a miskolci kórház ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b628316-2fda-4b03-8a84-3908dcc9f1fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Herényi Károly mozgássérült barátját azért bántalmazták, mert be akart állni a számára fenntartott parkolóhelyre.","shortLead":"Herényi Károly mozgássérült barátját azért bántalmazták, mert be akart állni a számára fenntartott parkolóhelyre.","id":"20200105_Mozgasserult_embert_utott_le_egy_luxusautos_egy_szantodi_aruhaz_parkolojaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b628316-2fda-4b03-8a84-3908dcc9f1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74e70d45-223f-411a-97ac-257c67cc1a35","keywords":null,"link":"/itthon/20200105_Mozgasserult_embert_utott_le_egy_luxusautos_egy_szantodi_aruhaz_parkolojaban","timestamp":"2020. január. 05. 12:35","title":"Mozgássérült embert ütött le egy luxusautós egy szántódi áruház parkolójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]