Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9f71e4c-d9f2-4365-abb5-313bd53b1176","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sussex hercegnője beperelte a Mail on Sundayt, mert a lap nyilvánosságra hozta az apjának írt magánlevelét.","shortLead":"Sussex hercegnője beperelte a Mail on Sundayt, mert a lap nyilvánosságra hozta az apjának írt magánlevelét.","id":"20200115_Meghan_Markle_ellen_a_sajat_apja_tanuskodhat_a_birosagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9f71e4c-d9f2-4365-abb5-313bd53b1176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf56bee-871b-4b27-b209-6c89f2a2e327","keywords":null,"link":"/elet/20200115_Meghan_Markle_ellen_a_sajat_apja_tanuskodhat_a_birosagon","timestamp":"2020. január. 15. 10:22","title":"Meghan Markle ellen a saját apja tanúskodhat a bíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e6ba45-2726-4fcf-adbc-cddbd3216042","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan akár beszélni is fognak a kaliforniai cég autói és nemcsak a tulajdonoshoz, hanem kifelé a kocsiból is.","shortLead":"Hamarosan akár beszélni is fognak a kaliforniai cég autói és nemcsak a tulajdonoshoz, hanem kifelé a kocsiból is.","id":"20200113_Mar_beszelnek_is_a_Teslak__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61e6ba45-2726-4fcf-adbc-cddbd3216042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc325e0a-b416-46d1-9b4a-859a34e56c55","keywords":null,"link":"/cegauto/20200113_Mar_beszelnek_is_a_Teslak__video","timestamp":"2020. január. 13. 15:28","title":"Már beszél is a Tesla – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt egy évben több kritika is érte a kínai ByteDance által üzemeltetett TikTok nevű szolgáltatást azért, mert nem tűnik eléggé biztonságosnak. Most a szabályrendszer átdolgozásával igyekszik ezen változtatni a vállalat.","shortLead":"Az elmúlt egy évben több kritika is érte a kínai ByteDance által üzemeltetett TikTok nevű szolgáltatást azért, mert nem...","id":"20200113_tiktok_bytedance_felhasznalasi_feltetelek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa9993b-9085-4dc7-92d5-aa2df8029dc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200113_tiktok_bytedance_felhasznalasi_feltetelek","timestamp":"2020. január. 13. 14:03","title":"Szigorodott a TikTok szabálykönyve, több mindent betiltottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35cff497-191e-4235-a549-2694a411af53","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ernesto Valverdét Quique Setién váltja.","shortLead":"Ernesto Valverdét Quique Setién váltja.","id":"20200114_Kirugtak_a_Barcelona_edzojet_mar_az_uj_trener_is_megvan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35cff497-191e-4235-a549-2694a411af53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26089726-be09-4f86-99d7-1de8c5747d36","keywords":null,"link":"/sport/20200114_Kirugtak_a_Barcelona_edzojet_mar_az_uj_trener_is_megvan","timestamp":"2020. január. 14. 05:08","title":"Kirúgták a Barcelona edzőjét, már az új tréner is megvan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29146dce-305f-4051-9ca1-eda0944106bf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint a pártcsaládnak meg kell erősítenie a jobbközép elköteleződését.\r

","shortLead":"Az államtitkár szerint a pártcsaládnak meg kell erősítenie a jobbközép elköteleződését.\r

","id":"20200113_novak_katalin_fidesz_epp_europai_neppart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29146dce-305f-4051-9ca1-eda0944106bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3f7fcdf-db6f-4cce-be44-f2f88d31675d","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_novak_katalin_fidesz_epp_europai_neppart","timestamp":"2020. január. 13. 23:02","title":"Novák: Szó sincs arról, hogy a Fideszt csak úgy ki lehet tenni a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"214f99ba-17b7-481c-b2ba-1d643753e5c2","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Szerdán megszünteti a Windows 7 támogatását a Microsoft. Aki továbbra sem frissít/vált operációs rendszert, idővel kellemetlen meglepetésekre számíthat.","shortLead":"Szerdán megszünteti a Windows 7 támogatását a Microsoft. Aki továbbra sem frissít/vált operációs rendszert, idővel...","id":"20200114_windows_7_tamogatas_megszunese_datum_2020_januar_14_frissites_windows_10","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=214f99ba-17b7-481c-b2ba-1d643753e5c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b3a4e4-5ac9-41b7-99d6-cb6a27984fb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200114_windows_7_tamogatas_megszunese_datum_2020_januar_14_frissites_windows_10","timestamp":"2020. január. 14. 08:03","title":"Windows 7 van a gépén? Holnaptól jön a rossz világ, érdemes lehet lecserélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"473d5749-bd08-4438-8f1f-582fc72459fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megvette a magyar tulajdonban lévő Master Good Kft. az angol tulajdonú Sága Zrt. részvényeinek 100 százalékát, a vételár kiegyenlítése hétfőn megtörtént - tájékoztatta a Master Good az MTI-t.","shortLead":"Megvette a magyar tulajdonban lévő Master Good Kft. az angol tulajdonú Sága Zrt. részvényeinek 100 százalékát...","id":"20200114_Megvette_a_magyar_Master_Good_a_Sagat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=473d5749-bd08-4438-8f1f-582fc72459fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca385538-99ef-4bb7-b53b-b87f42413477","keywords":null,"link":"/kkv/20200114_Megvette_a_magyar_Master_Good_a_Sagat","timestamp":"2020. január. 14. 04:53","title":"Megvette a magyar Master Good a Ságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eb654d7-8143-4108-862b-355ad5c0e72a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Reuters egy animációban mutatta meg, miként terjedt szét a tűzvész miatt keletkező füst a Föld déli féltekéjén. A látvány borzalmas.","shortLead":"A Reuters egy animációban mutatta meg, miként terjedt szét a tűzvész miatt keletkező füst a Föld déli féltekéjén...","id":"20200114_ausztralia_tuzvesz_szmog_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9eb654d7-8143-4108-862b-355ad5c0e72a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd534c6-1128-430f-90bc-e7204b3af502","keywords":null,"link":"/tudomany/20200114_ausztralia_tuzvesz_szmog_video","timestamp":"2020. január. 14. 13:03","title":"Ezen a videón látszik igazán, mennyire globális probléma az ausztrál tűzvész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]