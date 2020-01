Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13be519a-a065-4909-a6ff-b3c3d99c7a4c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Új céget hozott létre a fideszes médiabirodalom kialakításában aktívan közreműködő Belénessy Csaba, Dunapart Rádió Kft. néven .","shortLead":"Új céget hozott létre a fideszes médiabirodalom kialakításában aktívan közreműködő Belénessy Csaba, Dunapart Rádió Kft...","id":"202004_dunapart_radio_valasztasok_fuggvenyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13be519a-a065-4909-a6ff-b3c3d99c7a4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b690a0eb-e9dd-44a4-b7b1-7feeba3383df","keywords":null,"link":"/360/202004_dunapart_radio_valasztasok_fuggvenyeben","timestamp":"2020. január. 25. 08:30","title":"Átrendeződés a dunaújvárosi fideszes médiában a választások előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke szerint sokkal nagyobb összeget kellene a magyarországi iskolákra költeni, ez a mostani csak “csepp a tengerben”.","shortLead":"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke szerint sokkal nagyobb összeget kellene a magyarországi iskolákra...","id":"20200125_europai_beruhazasi_bank_iskolaepites_felujitas_szucs_tamas_pdsz_oktatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7487aec5-d244-4304-9f4d-5b8c72448512","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200125_europai_beruhazasi_bank_iskolaepites_felujitas_szucs_tamas_pdsz_oktatas","timestamp":"2020. január. 25. 21:06","title":"Hitelből épít iskolákat a magyar állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef659f3-96e6-4f8f-8c86-ab3460181f33","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A brit miniszterelnök szerint \"fantasztikus pillanat\" ez. A britek jövő pénteken kilépnek az EU-ból.","shortLead":"A brit miniszterelnök szerint \"fantasztikus pillanat\" ez. A britek jövő pénteken kilépnek az EU-ból.","id":"20200124_boris_johnson_brexit_kilepesi_megallapodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ef659f3-96e6-4f8f-8c86-ab3460181f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bfb2287-b3d1-4914-9c20-2dc2bd382982","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200124_boris_johnson_brexit_kilepesi_megallapodas","timestamp":"2020. január. 24. 22:01","title":"Brexit: Boris Johnson aláírta a kilépési megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18d19017-3d35-440f-85c3-3d3ab9266bac","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Benéztünk a legendás amerikai motorgyártó egyik amerikai kereskedésébe, amit nagynak gondoltunk, de kiderült, hogy van nála sokkal, de sokkal nagyobb is.","shortLead":"Benéztünk a legendás amerikai motorgyártó egyik amerikai kereskedésébe, amit nagynak gondoltunk, de kiderült, hogy van...","id":"20200126_csak_nekunk_tunik_hatalmasnak_ez_a_las_vegasi_harleykereskedes__fotogaleria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18d19017-3d35-440f-85c3-3d3ab9266bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a6661e3-bf67-4ba8-bdc6-20915c4e917a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200126_csak_nekunk_tunik_hatalmasnak_ez_a_las_vegasi_harleykereskedes__fotogaleria","timestamp":"2020. január. 26. 06:41","title":"Csak nekünk tűnt hatalmasnak ez a Las Vegas-i Harley-kereskedés - fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e0f70f-e167-4254-9661-a813b86bfec5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200126_mentok_app_daganat_sejt_huawei_emui_10_musica_agya_urhadero_egyenruha","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76e0f70f-e167-4254-9661-a813b86bfec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f155c13e-0b50-4813-8b21-f43869152b02","keywords":null,"link":"/tudomany/20200126_mentok_app_daganat_sejt_huawei_emui_10_musica_agya_urhadero_egyenruha","timestamp":"2020. január. 26. 12:03","title":"Ez történt: kipróbáltak egy új sejtet a rák ellen, a laborban rengeteg daganatot elpusztított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123f6407-8547-4924-9c17-d9cabe7bf1c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt győri polgármester már nem foglalkozik politikával.","shortLead":"A volt győri polgármester már nem foglalkozik politikával.","id":"20200124_Borkai_Orulok_hogy_elek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=123f6407-8547-4924-9c17-d9cabe7bf1c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2238afc6-8b56-4846-bd9e-3509c75f266f","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_Borkai_Orulok_hogy_elek","timestamp":"2020. január. 24. 16:32","title":"Borkai: Örülök, hogy élek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A jövő járványaival foglalkozó nemzetközi szervezet, a CEPI támogatásával három kutatócsoport megkezdi a kínai járványt okozó új koronavírus elleni vakcinák kifejlesztését.","shortLead":"A jövő járványaival foglalkozó nemzetközi szervezet, a CEPI támogatásával három kutatócsoport megkezdi a kínai járványt...","id":"20200124_koronavirus_vedooltas_vakcina_ellenszer_kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"332fd10e-7008-40bf-bdff-e192ed91233f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200124_koronavirus_vedooltas_vakcina_ellenszer_kina","timestamp":"2020. január. 24. 19:03","title":"Már dolgoznak rajta, de így is legalább egy év, mire elkészül az új koronavírus elleni védőoltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d1c7fa-ec74-448e-95ec-96b26d746236","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A hivatalos adatok szerint is már több mint negyven halálos áldozatot követelt a Vuhanból indult koronavírus fertőzés, s 1300 körül van a regisztrált betegek száma. A kór elsősorban a hatvan év fölöttiekre veszélyes. Peking szerint súlyos a helyzet, s már Európában is megjelent a járvány. Kína teljes területén leállították a csoportos turista-forgalmat.","shortLead":"A hivatalos adatok szerint is már több mint negyven halálos áldozatot követelt a Vuhanból indult koronavírus fertőzés...","id":"20200125_Hiaba_a_vedointezkedesek_a_Vuhanvirus_egyre_gyorsabban_terjed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88d1c7fa-ec74-448e-95ec-96b26d746236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a030e19-1ae0-4fa0-b3ff-93e354a71fcd","keywords":null,"link":"/vilag/20200125_Hiaba_a_vedointezkedesek_a_Vuhanvirus_egyre_gyorsabban_terjed","timestamp":"2020. január. 25. 16:23","title":"Hiába a védőintézkedések, a Vuhan-vírus egyre gyorsabban terjed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]