Kényszerpályára lavírozta magát az ellenzék az önkormányzati választás sikerei után, mivel bebizonyosodott, hogy csak úgy győzhetik le a Fideszt, ha feladják függetlenségüket és 2022-re ismét összefognak. A DK által szorgalmazott közös listára és közös miniszterelnök-jelöltre viszont egyik ellenzéki vezető sem mondott még igent, és ebből a szempontból sorsdöntő, hogy kiket választanak majd idén elnöküknek a pártok. Még nem találták ki, hogyan fognak össze, de Gyurcsányt nehezen tudná kihagyni az ellenzék

A második negyedévben kerülnek forgalomba az új alapanyagú 100 forintos érmék, mellettük a jelenleg használt 100 forintosokkal is lehet majd fizetni – tette közzé a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a honlapján.

Új 100 forintosok: acélos pénz helyett cinkes érméket vernek

Egy étteremben tört ki lövöldözés egy német kisvárosban.

Hatan meghaltak egy németországi fegyveres támadásban

Régi fotót osztott meg a sorozat Monicája. Fotó: így vacsoráztak együtt a Jóbarátok az utolsó rész forgatása előtt A brit miniszterelnök szerint "fantasztikus pillanat" ez. A britek jövő pénteken kilépnek az EU-ból. Brexit: Boris Johnson aláírta a kilépési megállapodást

A kutatás-fejlesztésbe kell most beruházni az autóiparban, Közép-Európa országai pedig a rég jól ismert okból lehetnek sikeresek: alacsonyabbak a fizetések, mint nyugaton - állapította meg a McKinsey riportja.

Bajban a világ autóipara, de mit kezd ezzel Magyarország?

A japánok sportrobogójának legújabb kiadása kényelmével és extráival megpróbál négyévszakos alternatívát kínálni az autózás helyett. Ez viszont az árán is érződik.

Autó helyett is megállja a helyét – menetpróbán az új Yamaha Tmax

Friss videó érkezett Maranellóból – mutatjuk, hogyan látja meg a napvilágot az olasz gyártó első igazi plugin hibrid sportkocsija. Akkor megnézheti, hogyan készül az első zöld rendszámos Ferrari