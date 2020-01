Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e233803-f2d8-4f02-abc7-1486fe357b51","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Zajlik a Széna tér felújítása, a választások után mindkét érintett önkormányzat új vezetése változtatásokat akart. A Csalogány utca kétirányúsítása ügyében kompromisszum született. A II. kerület emlékhely-funkciót is akar adni a parknak, a tér az 1956-os forradalom idején a második legnagyobb ellenállóközpont volt a Corvin köz után.","shortLead":"Zajlik a Széna tér felújítása, a választások után mindkét érintett önkormányzat új vezetése változtatásokat akart...","id":"20200125_Ket_ellenzekive_lett_budai_kerulet_osszekulonbozott_egy_utca_iranyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e233803-f2d8-4f02-abc7-1486fe357b51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cdad3c8-3f6f-43df-985a-8f8c0a905026","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200125_Ket_ellenzekive_lett_budai_kerulet_osszekulonbozott_egy_utca_iranyan","timestamp":"2020. január. 25. 08:10","title":"Két ellenzékivé lett budai kerület összekülönbözött egy utca irányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66818f4-3b8f-4473-9c2f-60ead3bee5ce","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A genti főpályaudvaron készülő tárolóban 17 ezer bringának lesz hely.","shortLead":"A genti főpályaudvaron készülő tárolóban 17 ezer bringának lesz hely.","id":"20200124_biciklitarolo_belgium_kerekpar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b66818f4-3b8f-4473-9c2f-60ead3bee5ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7296a560-c7a4-472b-be32-5d1362c45976","keywords":null,"link":"/cegauto/20200124_biciklitarolo_belgium_kerekpar","timestamp":"2020. január. 24. 21:32","title":"Európa legnagyobb biciklitárolóját építik fel Belgiumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"875959cb-99ce-4be7-9638-ea67ad39ffb2","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A problémák kezelésével csak jó lehet a cég, kiválóvá azonban a lehetőségek felfuttatásával lehet válni – vallja Jim Collins, számos nagy sikerű menedzsmentkönyv szerzője.","shortLead":"A problémák kezelésével csak jó lehet a cég, kiválóvá azonban a lehetőségek felfuttatásával lehet válni – vallja Jim...","id":"20200126_A_legjobbakat_ne_a_legnagyobb_problemakra_hanem_a_legnagyobb_lehetosegekre_allitsuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=875959cb-99ce-4be7-9638-ea67ad39ffb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3a48425-1751-467f-ad29-f7415562f9a8","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20200126_A_legjobbakat_ne_a_legnagyobb_problemakra_hanem_a_legnagyobb_lehetosegekre_allitsuk","timestamp":"2020. január. 26. 19:15","title":"A legjobbakat ne a legnagyobb problémákra, hanem a legnagyobb lehetőségekre állítsuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De jócskán volt kifizetés is, mert Lottóország ikszel, hiába lett drágább a szelvény.","shortLead":"De jócskán volt kifizetés is, mert Lottóország ikszel, hiába lett drágább a szelvény.","id":"20200126_Szazmilliokat_kaszalt_a_Szerencsejatek_Zrt_azon_hogy_megemelte_a_lotto_arat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46538564-e3eb-4809-b9e8-71e0e5734ae9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200126_Szazmilliokat_kaszalt_a_Szerencsejatek_Zrt_azon_hogy_megemelte_a_lotto_arat","timestamp":"2020. január. 26. 08:25","title":"Százmilliókat kaszált a Szerencsejáték Zrt. azon, hogy megemelte a lottó árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff190938-a035-4181-9931-0e464d177f71","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Telitalálatos nem volt.","shortLead":"Telitalálatos nem volt.","id":"20200125_Kihuztak_az_otos_lottot_nyeroszamait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff190938-a035-4181-9931-0e464d177f71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b94ebaf8-091f-41b5-b55c-63e10e48986b","keywords":null,"link":"/itthon/20200125_Kihuztak_az_otos_lottot_nyeroszamait","timestamp":"2020. január. 25. 19:45","title":"Kihúzták az ötös lottót nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"017d218b-8c11-4190-8520-e83170acb03b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Karafiáth Orsolyának a következő szavakból kellett ihletet merítenie: vírus, népharag, közszolgálat, magánügy, bölcsek. ","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200126_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya_gyerekkori_csinytevesei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=017d218b-8c11-4190-8520-e83170acb03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e497b45-e1eb-4fc6-b94b-fe799a2c16db","keywords":null,"link":"/360/20200126_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya_gyerekkori_csinytevesei","timestamp":"2020. január. 26. 19:00","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolya a gyerekkori csínytevésekről és a halálról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a78f5a0-ccc0-4cbe-8129-97bc34e2ff93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csenyéte az ország legszegényebb települése. A mentők szerint „a biztonságos betegellátás érdekében rendőri segítséget, védelmet kértek”, a rendőrök szerint „bűncselekmény elkövetésére vonatkozó adat, információ nem merült fel.” A csenyétei polgármester szerint azért halt meg a férfi, mert a mentők a falu szélén megvárták a rendőröket is.","shortLead":"Csenyéte az ország legszegényebb települése. A mentők szerint „a biztonságos betegellátás érdekében rendőri segítséget...","id":"20200126_Megvartak_a_mentok_mig_a_rendorseg_is_a_helyszinre_er_kozben_meghalt_egy_ember_Csenyeten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a78f5a0-ccc0-4cbe-8129-97bc34e2ff93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bba0040-6f60-4c69-86c6-4f7af7127b3f","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_Megvartak_a_mentok_mig_a_rendorseg_is_a_helyszinre_er_kozben_meghalt_egy_ember_Csenyeten","timestamp":"2020. január. 26. 15:48","title":"Megvárták a mentők, míg a rendőrség is a helyszínre ér, közben meghalt egy ember Csenyétén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90820a57-46cb-47de-9982-0f90a21eab28","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Folytatódott a túlélők utáni kutatás szombat reggel Délkelet-Törökországban a nagy erejű, 6,8-as fokozatú földrengés után, a hatóságok már 22 halálos áldozatról tudnak, a sérültek száma pedig meghaladja az ezret.","shortLead":"Folytatódott a túlélők utáni kutatás szombat reggel Délkelet-Törökországban a nagy erejű, 6,8-as fokozatú földrengés...","id":"20200125_22_halottja_es_legalabb_1000_serultje_van_mar_a_torok_foldrengesnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90820a57-46cb-47de-9982-0f90a21eab28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9637aac-196d-46e4-a2c8-80038c056b1d","keywords":null,"link":"/vilag/20200125_22_halottja_es_legalabb_1000_serultje_van_mar_a_torok_foldrengesnek","timestamp":"2020. január. 25. 11:09","title":"22 halottja és legalább ezer sérültje van már a török földrengésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]