Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"200e4df7-70ef-466b-96f9-c3c4a9aca831","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jól vannak, de megvizsgálják őket. ","shortLead":"Jól vannak, de megvizsgálják őket. ","id":"20200202_Budapesten_vannak_a_Vuhanbol_elhozott_magyarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=200e4df7-70ef-466b-96f9-c3c4a9aca831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"843de6a4-a291-4757-ade2-2ce7e327b142","keywords":null,"link":"/itthon/20200202_Budapesten_vannak_a_Vuhanbol_elhozott_magyarok","timestamp":"2020. február. 02. 21:20","title":"Budapesten vannak a Vuhanból elhozott magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bb32b56-3c22-44f5-9a66-92a7f95c45f5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Tanulható, elsajátítóható-e a lelki rugalmasság, vagy adottságként kell kezelnünk? Hogyan élvezhetjük az életet, ha a múltban már annyi rossz dolog történt velünk? Feldmár András és Büky Dorottya beszélgetése.","shortLead":"Tanulható, elsajátítóható-e a lelki rugalmasság, vagy adottságként kell kezelnünk? Hogyan élvezhetjük az életet, ha...","id":"20200202_Feldmar_Andras_Az_eletenergia_fertozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bb32b56-3c22-44f5-9a66-92a7f95c45f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0f6f866-d214-420e-9970-83218e82830c","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200202_Feldmar_Andras_Az_eletenergia_fertozo","timestamp":"2020. február. 02. 20:15","title":"Feldmár András: „Az életenergia fertőző”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8aeeb6a-ccd9-4a91-b735-72567f311567","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fenyegette és leköpte tanárát egy nagykátai diák az RTL Klub Híradója által bemutatott riport szerint.","shortLead":"Fenyegette és leköpte tanárát egy nagykátai diák az RTL Klub Híradója által bemutatott riport szerint.","id":"20200202_Levideoztak_a_tarsai_ahogyan_egy_diak_fenyetegi_es_alazza_a_tanarat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8aeeb6a-ccd9-4a91-b735-72567f311567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79d33d89-8820-4eb9-a8b8-67f72ed851da","keywords":null,"link":"/itthon/20200202_Levideoztak_a_tarsai_ahogyan_egy_diak_fenyetegi_es_alazza_a_tanarat","timestamp":"2020. február. 02. 09:35","title":"Levideózták a társai, ahogyan egy diák fenyegeti és alázza a tanárát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22502a2e-87b5-4590-b3a1-77d5de00dddd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy osztálytársuk miatt döntöttek így.","shortLead":"Egy osztálytársuk miatt döntöttek így.","id":"20200201_Egy_egesz_osztaly_szajmaszkban_ment_a_szalagavatora_Kaposvaron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22502a2e-87b5-4590-b3a1-77d5de00dddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"892f1ab4-a4d8-4d12-be05-d00e6839dba4","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Egy_egesz_osztaly_szajmaszkban_ment_a_szalagavatora_Kaposvaron","timestamp":"2020. február. 01. 15:50","title":"Egy egész osztály szájmaszkban ment a szalagavatóra Kaposváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db8a4e76-49cb-4591-b753-8178264905d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már a Mediaworkstől, a kormánypárti médiaholding központi cégétől tesz szert havi körülbelül 350 ezer forint jövedelemre Izer Norbert. A Figyelő kiadóját ugyanis más cégekkel egyetemben beolvasztották.","shortLead":"Már a Mediaworkstől, a kormánypárti médiaholding központi cégétől tesz szert havi körülbelül 350 ezer forint...","id":"20200201_Az_adokert_felelos_allamtitkart_is_bekebelezte_a_fideszes_mediaszorny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db8a4e76-49cb-4591-b753-8178264905d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c035bd7-afda-4a14-961a-19336f7eed75","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Az_adokert_felelos_allamtitkart_is_bekebelezte_a_fideszes_mediaszorny","timestamp":"2020. február. 01. 09:48","title":"Az adókért felelős államtitkárt is bekebelezte a fideszes médiaszörny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd0e8a70-5066-4d3d-b6f5-4960bda295d6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A közlekedést is leállítják.","shortLead":"A közlekedést is leállítják.","id":"20200201_Masodik_vilaghaborus_bomba_miatt_kiuritik_Velencet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd0e8a70-5066-4d3d-b6f5-4960bda295d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d4bf701-c295-4802-aa2f-7034e5bd1a13","keywords":null,"link":"/vilag/20200201_Masodik_vilaghaborus_bomba_miatt_kiuritik_Velencet","timestamp":"2020. február. 01. 15:11","title":"Második világháborús bomba miatt kiürítik Velencét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e025e8a-c808-4785-882d-f412b02c2d57","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Amikor Angela Merkel politizálni kezdett 90 elején, a leendő Németországot még nem olyannak képzelték, mint amilyennek ő kancellárként megkapta. ","shortLead":"Amikor Angela Merkel politizálni kezdett 90 elején, a leendő Németországot még nem olyannak képzelték, mint amilyennek...","id":"20200201_Egyseges_es_semleges_Ilyennek_is_terveztek_Nemetorszagot__Eljott_a_paradicsom_1990_februar_1","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e025e8a-c808-4785-882d-f412b02c2d57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9578069-3448-46a9-9ace-0681b9fd0dc8","keywords":null,"link":"/360/20200201_Egyseges_es_semleges_Ilyennek_is_terveztek_Nemetorszagot__Eljott_a_paradicsom_1990_februar_1","timestamp":"2020. február. 01. 17:00","title":"Egységes, de semleges? Ilyennek is tervezték Németországot – \"Eljött a paradicsom\", 1990. február 1..","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fee1d4e1-44cc-4787-951c-0ab87399aae1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Életének 72. évében elhunyt Andorai Péter Kossuth-díjas színművész, a nemzet színésze - tudatta a család szombaton az MTI-vel.\r

\r

","shortLead":"Életének 72. évében elhunyt Andorai Péter Kossuth-díjas színművész, a nemzet színésze - tudatta a család szombaton...","id":"20200201_Elhunyt_Andorai_Peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fee1d4e1-44cc-4787-951c-0ab87399aae1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf38f17-25b8-48f4-97d9-23113d9117db","keywords":null,"link":"/kultura/20200201_Elhunyt_Andorai_Peter","timestamp":"2020. február. 01. 10:19","title":"Elhunyt Andorai Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]