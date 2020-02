Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2eb4f066-93b4-4ebd-8b40-f0a16d9ddbf1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok inkább a háttérben szervezkedik tovább Huawei-ügyben, és úgy tűnik, akadt egy terv, amely akár használható is lehet.","shortLead":"Az Egyesült Államok inkább a háttérben szervezkedik tovább Huawei-ügyben, és úgy tűnik, akadt egy terv, amely akár...","id":"20200207_ericsson_nokia_huawei_5g_halozat_egyesult_allamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2eb4f066-93b4-4ebd-8b40-f0a16d9ddbf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f7a09da-d043-48e5-b40e-5e9e41a24c29","keywords":null,"link":"/tudomany/20200207_ericsson_nokia_huawei_5g_halozat_egyesult_allamok","timestamp":"2020. február. 07. 07:03","title":"Trumpék rámennének az Ericssonra és a Nokiára, hogy megtörjék a Huaweit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31719265-0fd8-41b7-b28d-5777a3dd81fd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Csapongva kalandozó kísérőszövegekkel ezek a szerkentyűk is érdekesek és életközeliek.","shortLead":"Csapongva kalandozó kísérőszövegekkel ezek a szerkentyűk is érdekesek és életközeliek.","id":"202006_konyv__latogatoszuro_kopogtatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31719265-0fd8-41b7-b28d-5777a3dd81fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2e6036-91f1-49fc-81d7-17171cfe8018","keywords":null,"link":"/360/202006_konyv__latogatoszuro_kopogtatok","timestamp":"2020. február. 08. 09:00","title":"Minden, amit tudni akarsz a kopogtatókról, de nem merted megkérdezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925bb4b1-541f-4757-bb58-cb39f3c9c858","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha arrébb tenni sincs hely az autót, akkor jön az elszállítás. ","shortLead":"Ha arrébb tenni sincs hely az autót, akkor jön az elszállítás. ","id":"20200207_kerekbilincs_budapest_statisztika_fori","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=925bb4b1-541f-4757-bb58-cb39f3c9c858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd8dcbf9-00ad-4746-b8f9-1f7148b98c64","keywords":null,"link":"/cegauto/20200207_kerekbilincs_budapest_statisztika_fori","timestamp":"2020. február. 07. 11:43","title":"Nincs már kerékbilincselés, inkább arrébb teszik az autókat a fővároshoz tartozó utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826cb700-98a0-4296-9fc1-0b298af55d87","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Általános bizonytalanságról, visszaesésről beszélnek a hvg.hu által megkérdezett szakértők, akik óva intik a befektetőket: ne reagálják túl az eseményeket.","shortLead":"Általános bizonytalanságról, visszaesésről beszélnek a hvg.hu által megkérdezett szakértők, akik óva intik...","id":"20200207_koronavirus_gazdasag_befektetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=826cb700-98a0-4296-9fc1-0b298af55d87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c476131-29c3-471b-827c-bc1feb7aec98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200207_koronavirus_gazdasag_befektetes","timestamp":"2020. február. 07. 14:00","title":"Két dolog biztos a koronavírusról: óriási a bizonytalanság és mindenki túlreagálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748032c9-4aa8-4146-bfaa-b967e3c19269","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Tömegverekedés volt egy kazahsztáni faluban, Maszancsiban péntek éjjel, nyolcan életület vesztették. Több százan vettek részt a csetepatéban, amelynek a rendőrség és a nemzeti gárda vetett véget - közölte szombaton a belügyminisztérium. A rendbontásról videók is készültek.","shortLead":"Tömegverekedés volt egy kazahsztáni faluban, Maszancsiban péntek éjjel, nyolcan életület vesztették. Több százan vettek...","id":"20200208_Nemzetisegi_alapu_tomegverekedes_volt_Kazahsztanban_tobben_meghaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=748032c9-4aa8-4146-bfaa-b967e3c19269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75c29dfc-9f62-4588-bbf1-431fa3142413","keywords":null,"link":"/vilag/20200208_Nemzetisegi_alapu_tomegverekedes_volt_Kazahsztanban_tobben_meghaltak","timestamp":"2020. február. 08. 10:47","title":"Nemzetiségi alapú tömegverekedés volt Kazahsztánban, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62585e62-a964-40ae-b5b8-2bd3382e3602","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Niedermüller nem érdemel kommentárt, ahogy a Magyar Nemzet még butább mondatai sem.","shortLead":"Niedermüller nem érdemel kommentárt, ahogy a Magyar Nemzet még butább mondatai sem.","id":"20200207_TGM_Sajtonyilatkozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62585e62-a964-40ae-b5b8-2bd3382e3602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdbb7941-15d9-4f5d-a768-91252caafb76","keywords":null,"link":"/itthon/20200207_TGM_Sajtonyilatkozat","timestamp":"2020. február. 07. 11:45","title":"TGM: Sajtónyilatkozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7779da-5b19-438f-bf9f-52f7b23ee2e5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Eléggé adja magát az átirat.","shortLead":"Eléggé adja magát az átirat.","id":"20200208_Cybertruckkal_helyettesitettek_a_Vissza_a_jovobe_autojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a7779da-5b19-438f-bf9f-52f7b23ee2e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f2f7a8-47f2-4227-8b53-0d71405aa842","keywords":null,"link":"/cegauto/20200208_Cybertruckkal_helyettesitettek_a_Vissza_a_jovobe_autojat","timestamp":"2020. február. 08. 15:33","title":"Ilyen lenne Cybertruckkal a Vissza a jövőbe - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7a7694b-eed5-41c3-a0f4-4ba6bb54db84","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A genovai autópályahíd összeomlásával kapcsolatban vétette el a sulykot. ","shortLead":"A genovai autópályahíd összeomlásával kapcsolatban vétette el a sulykot. ","id":"20200206_Kirugta_a_Benetton_a_kreativ_igazgatojat_a_botranyos_mondata_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7a7694b-eed5-41c3-a0f4-4ba6bb54db84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a495a6e2-61d8-4257-b80a-a8fa345980e2","keywords":null,"link":"/kkv/20200206_Kirugta_a_Benetton_a_kreativ_igazgatojat_a_botranyos_mondata_miatt","timestamp":"2020. február. 06. 19:52","title":"Megint kirúgta a Benetton botrányos hirdetései tervezőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]