Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eddig csak Ázsiában voltak halottjai a járványnak, de most Franciaországban is meghalt egy ember.","shortLead":"Eddig csak Ázsiában voltak halottjai a járványnak, de most Franciaországban is meghalt egy ember.","id":"20200215_Mar_Europaban_is_van_halalos_aldozata_a_koronavirusnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa36fad-993f-41e3-99c6-e47fd149a40a","keywords":null,"link":"/elet/20200215_Mar_Europaban_is_van_halalos_aldozata_a_koronavirusnak","timestamp":"2020. február. 15. 11:32","title":"Már Európában is van halálos áldozata a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff189e6e-b83a-4e02-b76c-578275368700","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök riadót fújt a klímavészhelyzet miatt.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök riadót fújt a klímavészhelyzet miatt.","id":"20200216_klimavedelem_orban_evertekelo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff189e6e-b83a-4e02-b76c-578275368700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"993249d2-71e9-4383-8342-48a582336581","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_klimavedelem_orban_evertekelo","timestamp":"2020. február. 16. 16:03","title":"Orbán bejelentette a klímavédelmi akciótervet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa06845-d579-4c88-a5fb-8921b3d07e48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Leginkább arra kíváncsi, hogy hogyan jutottak a Vár közelében lakáshoz általa baloldali kötődésűeknek tartott személyek.","shortLead":"Leginkább arra kíváncsi, hogy hogyan jutottak a Vár közelében lakáshoz általa baloldali kötődésűeknek tartott személyek.","id":"20200215_Bayer_Zsolt_kozerdeku_adatigenylessel_akarja_kideriteni_hogy_ki_mennyiert_lakik_a_Varban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=faa06845-d579-4c88-a5fb-8921b3d07e48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d77eff00-464d-44cb-95d0-2dec47dcd8de","keywords":null,"link":"/itthon/20200215_Bayer_Zsolt_kozerdeku_adatigenylessel_akarja_kideriteni_hogy_ki_mennyiert_lakik_a_Varban","timestamp":"2020. február. 15. 14:54","title":"Bayer Zsolt közérdekű adatigényléssel akarja kideríteni, ki mennyiért lakik a Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40db2eec-35b7-477a-afcb-1adf8e6ef7f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK, az MSZP, a Jobbik és a Momentum is szakított a Kaposváriakért Egyesülettel. \r

\r

\r

","shortLead":"A DK, az MSZP, a Jobbik és a Momentum is szakított a Kaposváriakért Egyesülettel. \r

\r

\r

","id":"20200216_Maris_felbomlott_az_ellenzeki_osszefogas_Kaposvaron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40db2eec-35b7-477a-afcb-1adf8e6ef7f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33577a7b-a31b-4e1d-bce4-c1d4f171aa0a","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_Maris_felbomlott_az_ellenzeki_osszefogas_Kaposvaron","timestamp":"2020. február. 16. 16:05","title":"Máris felbomlott az ellenzéki összefogás Kaposváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f238fbe2-37e8-4a7f-961c-d4d5f9f5f2cd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes könnyek között hagyta el a színpadot.","shortLead":"Az énekes könnyek között hagyta el a színpadot.","id":"20200216_Elment_a_hangja_Elton_Johnnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f238fbe2-37e8-4a7f-961c-d4d5f9f5f2cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3856f179-b61e-4c4d-aaf9-6ed34c77800e","keywords":null,"link":"/elet/20200216_Elment_a_hangja_Elton_Johnnak","timestamp":"2020. február. 16. 16:59","title":"Elment Elton John hangja, félbe kellett szakítania a koncertjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d60cec93-c35d-4c3f-b601-459f6fdf5e3b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Amíg Oroszország egyedül gyenge, de senki nem akar közvetlenül konfrontálódni vele, addig eredménytelenek a megoldási kísérletek - magyarázta a francia elnök.","shortLead":"Amíg Oroszország egyedül gyenge, de senki nem akar közvetlenül konfrontálódni vele, addig eredménytelenek a megoldási...","id":"20200215_Macron_Eredmenytelenek_az_Oroszorszag_elleni_szankciok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d60cec93-c35d-4c3f-b601-459f6fdf5e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b2ca71e-5023-452e-b9a6-931b0edc015a","keywords":null,"link":"/vilag/20200215_Macron_Eredmenytelenek_az_Oroszorszag_elleni_szankciok","timestamp":"2020. február. 15. 12:23","title":"Macron: Eredménytelenek az Oroszország elleni szankciók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39ecffb7-9fab-470e-ab84-9350d4ea32e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Teljesen leégett múlt szombaton egy háromtagú család háza.","shortLead":"Teljesen leégett múlt szombaton egy háromtagú család háza.","id":"20200215_Kisfiukkal_menekultek_a_tuz_elol_lakhatatlanna_valt_a_csalad_otthona","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39ecffb7-9fab-470e-ab84-9350d4ea32e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b4f70c9-d518-4fab-ae63-b8d6846c04df","keywords":null,"link":"/itthon/20200215_Kisfiukkal_menekultek_a_tuz_elol_lakhatatlanna_valt_a_csalad_otthona","timestamp":"2020. február. 15. 20:15","title":"Kisfiukkal menekültek a tűz elől, lakhatatlanná vált a család otthona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8034ee48-5bd8-4cdc-8dc8-792ef4947684","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A jövő héten is sok lesz a napsütés, de olykor esőre, a hegyekben hózáporra is készülni kell. Emellett ismét többször lesz erős, néhol viharos a szél – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"A jövő héten is sok lesz a napsütés, de olykor esőre, a hegyekben hózáporra is készülni kell. Emellett ismét többször...","id":"20200216_idojaras_elorejelzes_meteorologia_februar_tel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8034ee48-5bd8-4cdc-8dc8-792ef4947684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6813ffc-ce93-40c9-99e3-6c259038ffc7","keywords":null,"link":"/elet/20200216_idojaras_elorejelzes_meteorologia_februar_tel","timestamp":"2020. február. 16. 13:26","title":"Tovább sztrájkol a tél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]