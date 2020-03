Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újabb két magyar áldozat, meghosszabbítják a korlátozásokat az USA-ban, rengeteg otthoni sportszert vásárolnak. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Újabb két magyar áldozat, meghosszabbítják a korlátozásokat az USA-ban, rengeteg otthoni sportszert vásárolnak...","id":"20200330_Radar360_Munkaba_alltak_a_korhazparancsnokok_koronavirusos_a_gyori_jegyzo_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ff204d-6d50-4d75-882e-bdfdd04724a3","keywords":null,"link":"/360/20200330_Radar360_Munkaba_alltak_a_korhazparancsnokok_koronavirusos_a_gyori_jegyzo_is","timestamp":"2020. március. 30. 08:00","title":"Radar360: Munkába álltak a kórházparancsnokok, koronavírusos a győri jegyző is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d14df11-dcd5-4549-b1f0-31fc6474eff5","c_author":"Babus Endre","category":"360","description":"\"Világnézetünk alapját az emberi jogok filozófiája képezi\", állította a pártállam végóráiban Orbán Viktor, aki azóta illiberalizmusról, keresztény szabadságról beszél, az emberi jogokról pedig sajátos nézeteket vall. A HVG-nek 1989 augusztusában adott interjúja legendás történelmi forrássá vált, a Fidesz megalakulásának 32. évfordulója és a felhatalmazási törvény elfogadása alkalmából jelentetjük meg ismét. ","shortLead":"\"Világnézetünk alapját az emberi jogok filozófiája képezi\", állította a pártállam végóráiban Orbán Viktor, aki azóta...","id":"20200330_HVG_Orbanportre_19890826","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d14df11-dcd5-4549-b1f0-31fc6474eff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc6d2cd0-9ad8-469a-b372-d4965148bb49","keywords":null,"link":"/360/20200330_HVG_Orbanportre_19890826","timestamp":"2020. március. 30. 18:05","title":"Emlékeznek arra, amikor Orbán azt mondta, hogy a Fidesz semmiképp sem lesz párt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerdán még olcsóbb lesz az üzemanyag.\r

