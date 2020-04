Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e22972b5-148b-4518-8ec4-4fc57b495e24","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Megúszhattuk volna válság nélkül az átállást egy tudatosabb életmódre, állítja Köves Alexandra ökológiai közgazdász, most viszont a recesszió kényszerítheti ezt ki. Az biztos, hogy az értékek úgy értelmezést nyerhetnek, és ez sok mindent megváltoztathat.","shortLead":"Megúszhattuk volna válság nélkül az átállást egy tudatosabb életmódre, állítja Köves Alexandra ökológiai közgazdász...","id":"20200426_Alomvilagban_elunk_ha_azt_hisszuk_majd_onmagaban_a_technologia_visszaforditja_a_klimavaltozast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e22972b5-148b-4518-8ec4-4fc57b495e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e2648b-b4c9-427a-b80f-6cfb8f213c5b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200426_Alomvilagban_elunk_ha_azt_hisszuk_majd_onmagaban_a_technologia_visszaforditja_a_klimavaltozast","timestamp":"2020. április. 26. 13:30","title":"Itt az ideje átgondolni az \"aki nem dolgozik, ne is egyék\" elvet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c92cb015-a603-48d5-b3f4-07e3832970ba","c_author":"HVG","category":"360","description":"A cégnév feltehetően Miskolcra utal, a magánhangzók kihagyását Orbán Viktor veje hozta divatba BDPST Zrt.-jével.","shortLead":"A cégnév feltehetően Miskolcra utal, a magánhangzók kihagyását Orbán Viktor veje hozta divatba BDPST Zrt.-jével.","id":"202017_msklcinvest_kormanyfoi_rokonsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c92cb015-a603-48d5-b3f4-07e3832970ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e87461-663d-4d7b-b479-6aa9ec8f6fff","keywords":null,"link":"/360/202017_msklcinvest_kormanyfoi_rokonsag","timestamp":"2020. április. 26. 13:45","title":"MSKLC-Invest: újabb ingatlancég a kormányfői rokonságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7de2cd12-7134-4523-b786-a9faa5ce2b53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az extrém elhízást jelölték meg alapbetegségeként.","shortLead":"Az extrém elhízást jelölték meg alapbetegségeként.","id":"20200426_Egy_37_eves_no_a_koronavirus_271_halottja_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7de2cd12-7134-4523-b786-a9faa5ce2b53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284c675b-e80f-443d-bbd3-530077955e79","keywords":null,"link":"/itthon/20200426_Egy_37_eves_no_a_koronavirus_271_halottja_Magyarorszagon","timestamp":"2020. április. 26. 10:59","title":"Egy 37 éves nő a koronavírus 271. halottja Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a399fe75-77e8-4020-a7a8-296131c41cf5","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Giorgio Moroder a jövő zenéjét akarta megalkotni – és sikerült is neki. Nélküle másképp hangozna az elektronikus tánczene.","shortLead":"Giorgio Moroder a jövő zenéjét akarta megalkotni – és sikerült is neki. Nélküle másképp hangozna az elektronikus...","id":"20200426_Ma_80_eves_a_jovot_almodo_diszkopapa_Giorgio_Moroder","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a399fe75-77e8-4020-a7a8-296131c41cf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dfc8d3b-b2de-43d5-a5ed-265f0aa1ddf1","keywords":null,"link":"/kultura/20200426_Ma_80_eves_a_jovot_almodo_diszkopapa_Giorgio_Moroder","timestamp":"2020. április. 26. 20:15","title":"Ma 80 éves a jövőt álmodó diszkópápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3028ec6b-198d-4f64-92f8-5dad3fbb6e75","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A külföldre szállított termékeknek március vége óta kínai engedélyt is kellett szerezniük, erre immár nincs szükség, ha az adott terméknek a célországban van engedélye.","shortLead":"A külföldre szállított termékeknek március vége óta kínai engedélyt is kellett szerezniük, erre immár nincs szükség, ha...","id":"20200426_Kina_hazai_engedelyezes_nelkul_is_exportal_jarvanyeszkozoket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3028ec6b-198d-4f64-92f8-5dad3fbb6e75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f88766a-135a-49f0-a6f7-d27552c126b2","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_Kina_hazai_engedelyezes_nelkul_is_exportal_jarvanyeszkozoket","timestamp":"2020. április. 26. 12:45","title":"Kína hazai engedélyezés nélkül is exportál járványeszközöket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e21821-b324-467f-a690-0308d7f1d80d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szakértők tartottak előadást a múlt héten a koronavírus elleni védekezés stratégiájáról. A konferencián az is kiderült, hogy az operatív törzs szerint addig elvégzett 52 ezer tesztet valójában csak 32 ezer emberen végezték. Az NNK mellett azóta a Magyar Tudományos Akadémia is széleskörű tesztelést sürget. A korlátozó intézkedések viszont úgy tűnik, eredményesek.","shortLead":"Szakértők tartottak előadást a múlt héten a koronavírus elleni védekezés stratégiájáról. A konferencián az is kiderült...","id":"20200427_koronavirus_konferencia_megelozes_maszk_teszteles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0e21821-b324-467f-a690-0308d7f1d80d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df4eda48-a262-460b-8c52-aae7f57160d4","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_koronavirus_konferencia_megelozes_maszk_teszteles","timestamp":"2020. április. 27. 12:29","title":"Több teszteléssel és kötelező maszkviseléssel folytatná a járvány elleni küzdelmet a Nemzeti Népegészségügyi Központ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"423ec043-1292-4ec2-bbf9-32494739e79c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ma hetvenöt éves Szörényi Levente Kossuth- és Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, előadóművész, a beatkorszak emblematikus alakja, az Illés, majd a Fonográf együttes gitáros-énekese, számos rockopera, köztük az István, a király zeneszerzője.","shortLead":"Ma hetvenöt éves Szörényi Levente Kossuth- és Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, előadóművész, a beatkorszak emblematikus...","id":"20200426_Szorenyi_Levente_75_eves","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=423ec043-1292-4ec2-bbf9-32494739e79c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92295551-2db3-4b6b-a028-8e9c5c062c3d","keywords":null,"link":"/elet/20200426_Szorenyi_Levente_75_eves","timestamp":"2020. április. 26. 18:29","title":"Szörényi Levente 75 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9e3a26d-6dcb-4118-b4e4-a8cce75ef21e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pécs mellett fekvő kisváros, Kozármisleny vezetői úgy döntöttek, hogy beszereznek 2000 koronavírus tesztet, amit kedvezményes áron használhatnak a városlakók.\r

\r

","shortLead":"A Pécs mellett fekvő kisváros, Kozármisleny vezetői úgy döntöttek, hogy beszereznek 2000 koronavírus tesztet, amit...","id":"20200425_Egy_magyar_kisvaros_ugy_dontott_leteszteli_a_lakoit_az_elso_orakban_talaltak_is_koronavirusos_esetet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9e3a26d-6dcb-4118-b4e4-a8cce75ef21e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb52f57-124d-4e75-82dd-64c1baf1d462","keywords":null,"link":"/itthon/20200425_Egy_magyar_kisvaros_ugy_dontott_leteszteli_a_lakoit_az_elso_orakban_talaltak_is_koronavirusos_esetet","timestamp":"2020. április. 25. 16:41","title":"Egy magyar kisváros úgy döntött, leteszteli a lakóit, az első órákban találtak is koronavírusos esetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]