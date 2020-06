Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f17dcc20-9b26-46b0-9fc5-14757ef17e34","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valamivel készül a HTC, legalábbis meghirdetett egy eseményt. Az eddigi kiszivárogtatások azonban nem adnak reményt nagy bejelentésre.","shortLead":"Valamivel készül a HTC, legalábbis meghirdetett egy eseményt. Az eddigi kiszivárogtatások azonban nem adnak reményt...","id":"20200611_htc_desire_20_pro_bemutato_junius_16","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f17dcc20-9b26-46b0-9fc5-14757ef17e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b790999-aafd-40ad-ac43-db6c2e4cd1ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20200611_htc_desire_20_pro_bemutato_junius_16","timestamp":"2020. június. 11. 14:03","title":"Mentse el ezt dátumot, kéri a HTC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e44970c-1ba9-4ae6-bec6-2a47fc2cf9cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nap alatt 12 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírust. Az operatív törzs napi sajtótájékoztatóján Müller Cecília ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a járvány még nem múlt el. Az idősek klubjait lehet látogatni, az egészségügyi dolgozók viszont még mindig csak minisztériumi engedéllyel mehetnek külföldre. ","shortLead":"Egy nap alatt 12 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírust. Az operatív törzs napi sajtótájékoztatóján Müller...","id":"20200611_operativ_torzs_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e44970c-1ba9-4ae6-bec6-2a47fc2cf9cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed482224-4ff6-433b-8934-672e9e2f0d3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_operativ_torzs_koronavirus","timestamp":"2020. június. 11. 11:30","title":"Müller Cecília: Azonnal leszűrték a 37 éves elhunyt szoros kontaktjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cee6753-c998-4363-a56f-61e0a436f70b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyakrabban találták meg a mindössze néhány milliméteres szívcsontot szívbetegséggel élő csimpánzoknál.","shortLead":"Gyakrabban találták meg a mindössze néhány milliméteres szívcsontot szívbetegséggel élő csimpánzoknál.","id":"20200612_csimpanz_szivcsont_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cee6753-c998-4363-a56f-61e0a436f70b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf89b54d-4b31-423c-a43e-c6113110ef7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_csimpanz_szivcsont_kutatas","timestamp":"2020. június. 12. 11:41","title":"Csont nő a csimpánzok szívében, és lehet, hogy ez az embereknél is előfordul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tanulmány egyik megállapítása, hogy az okostelefonok érintőképernyőit, a pamutot és a fát jóval gyakrabban kell tisztítani a járvány miatt.","shortLead":"A tanulmány egyik megállapítása, hogy az okostelefonok érintőképernyőit, a pamutot és a fát jóval gyakrabban kell...","id":"20200611_koronavirus_elettartam_fertozokepesseg_felulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62c383af-13da-4aa4-9406-8695a1418b3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200611_koronavirus_elettartam_fertozokepesseg_felulet","timestamp":"2020. június. 11. 08:33","title":"Három dolog befolyásolja, meddig fertőzhet a koronavírus a felületekre kerülve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a946bcc8-9fd8-4083-b8c5-d90a076e3ac8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem tudni, mennyire lehet hinni annak az információnak, ami az Amazon brit webshopjában tűnt fel. Az viszont beszédes, hogy az érintett adatlapot nyilvánosságra kerülése után gyorsan elérhetetlenné tették.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, mennyire lehet hinni annak az információnak, ami az Amazon brit webshopjában tűnt fel. Az viszont...","id":"20200611_sony_playstation_5_ps5_ara_mennyibe_kerul_a_playstation_5","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a946bcc8-9fd8-4083-b8c5-d90a076e3ac8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f481751f-b2c2-4800-8978-bc7c2b6fe195","keywords":null,"link":"/tudomany/20200611_sony_playstation_5_ps5_ara_mennyibe_kerul_a_playstation_5","timestamp":"2020. június. 11. 15:18","title":"Véletlenül felkerülhetett a PlayStation 5 az Amazonra, árral együtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d0aa6a9-6eb1-4089-9f4e-b738808bcb65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A civil jogvédő szervezet álláspontja szerint a rendőrségnek meg kellene szüntetnie az eljárást a „lánchídi tüntetés” ügyében.","shortLead":"A civil jogvédő szervezet álláspontja szerint a rendőrségnek meg kellene szüntetnie az eljárást a „lánchídi tüntetés”...","id":"20200610_helsinki_bizottsag_dudalos_tiltakozas_kresz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d0aa6a9-6eb1-4089-9f4e-b738808bcb65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6103ad0-3c4f-46c9-b00d-9dd2c01b6c89","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_helsinki_bizottsag_dudalos_tiltakozas_kresz","timestamp":"2020. június. 10. 17:17","title":"Helsinki Bizottság: Ha a foci-Eb alatt lehet dudálni, akkor tiltakozni is lehet így","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf1f5725-e000-464b-b2c0-9bf08c81560e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügy újranyitása helyett a nyaralók helyes újranyitásáról beszélt az országos tiszti főorvos az operatív törzs szerdai tájékoztatóján. Arról is beszélt, hogyan kell helyesen port törölgetni.

","shortLead":"Az egészségügy újranyitása helyett a nyaralók helyes újranyitásáról beszélt az országos tiszti főorvos az operatív...","id":"20200610_muller_cecilia_koronavirus_egeszsegugy_atalakitas_nyaralo_portorles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf1f5725-e000-464b-b2c0-9bf08c81560e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc6aa30-54ac-4a6c-9746-5eee812a0cd0","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_muller_cecilia_koronavirus_egeszsegugy_atalakitas_nyaralo_portorles","timestamp":"2020. június. 10. 12:44","title":"Az utóbbi idők 5 legjobb perce Müller Cecíliától – videó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5772e61f-412d-4d42-a448-a46e8ce02ee0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legutóbb június 15-ig hosszabbították meg a korlátozásokat.","shortLead":"Legutóbb június 15-ig hosszabbították meg a korlátozásokat.","id":"20200610_EU_hatar_Europai_Bizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5772e61f-412d-4d42-a448-a46e8ce02ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"558542e1-1cfa-4283-8a41-b484681ec532","keywords":null,"link":"/vilag/20200610_EU_hatar_Europai_Bizottsag","timestamp":"2020. június. 10. 20:11","title":"Július 1-jétől újból megnyithatják az unió külső határait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]