[{"available":true,"c_guid":"53c4650c-8692-4b86-98d1-b129a471549f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ádám atya a Facebookon jelentette be a döntését.\r

\r

","shortLead":"Ádám atya a Facebookon jelentette be a döntését.\r

\r

","id":"20200630_Szeretnek_csaladot_megtalalni_a_tarsamat__otthagyja_a_palyat_egy_nepszeru_pap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53c4650c-8692-4b86-98d1-b129a471549f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b8b8928-615f-4acc-8e7c-39c23b556641","keywords":null,"link":"/elet/20200630_Szeretnek_csaladot_megtalalni_a_tarsamat__otthagyja_a_palyat_egy_nepszeru_pap","timestamp":"2020. június. 30. 09:38","title":"„Szeretnék családot, megtalálni a társamat” – otthagyja a pályát egy népszerű pap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e94aa031-669a-47a8-87b9-fdd4e00e967a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az esemény angol nyelvű lesz, a kormányfő Facebook-oldalán is lehet majd követni. A címe: Európa cenzúrázatlanul.","shortLead":"Az esemény angol nyelvű lesz, a kormányfő Facebook-oldalán is lehet majd követni. A címe: Európa cenzúrázatlanul.","id":"20200630_online_konferencia_orban_viktor_novak_katalin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e94aa031-669a-47a8-87b9-fdd4e00e967a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4dc1d36-70f3-4389-ae8c-40233770b765","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_online_konferencia_orban_viktor_novak_katalin","timestamp":"2020. június. 30. 13:25","title":"Online konferencián mondja el Orbán, mit gondol Európáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19fb20f0-af21-4713-8701-7b131b97737c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eladási rekordot döntött a Naughty Dog éveken át várt játéka, a PlayStation 4-exkluzív The Last of Us Part II.","shortLead":"Eladási rekordot döntött a Naughty Dog éveken át várt játéka, a PlayStation 4-exkluzív The Last of Us Part II.","id":"20200629_sony_playstation_4_naughty_dog_the_last_of_us_part_2_eladasi_rekord","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19fb20f0-af21-4713-8701-7b131b97737c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31d0f2ec-1284-48c2-b6ca-b924b7ee9068","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_sony_playstation_4_naughty_dog_the_last_of_us_part_2_eladasi_rekord","timestamp":"2020. június. 29. 11:03","title":"Mindent lekörözött az új PlayStation-játék, már 4 millióan ugrottak rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3882b67f-0763-455a-b179-d79e302b2d5e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google és a virtualizációs alkalmazásairól ismert Parallels együttműködésének köszönhetően szép új világ érkezhet a Chrome OS-t futtató gépekre. Nem biztos azonban, hogy ez jól jön majd a Microsoftnak.","shortLead":"A Google és a virtualizációs alkalmazásairól ismert Parallels együttműködésének köszönhetően szép új világ érkezhet...","id":"20200629_google_parallels_megallapodas_windows_alkalmazasok_chrome_os","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3882b67f-0763-455a-b179-d79e302b2d5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42082c42-2f50-448a-bfba-12e89348ff9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_google_parallels_megallapodas_windows_alkalmazasok_chrome_os","timestamp":"2020. június. 29. 14:03","title":"Rossz hír a Microsoftnak: windowsos programok futhatnak majd a Chrome OS-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"006a6b61-17b4-4cf8-a148-2ecac5678cc9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár A tanú című filmből idézve úgy fogalmazott: a kritikusoknál az „ítélet” már előbb készen volt, mint maga a „per”. És azt is elmagyarázta, mit keres az Erzsébet Program a tananyagban.","shortLead":"Az államtitkár A tanú című filmből idézve úgy fogalmazott: a kritikusoknál az „ítélet” már előbb készen volt, mint maga...","id":"20200629_retvari_bence_allamtitkar_emmi_tortenelem_tankonyv_oktatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=006a6b61-17b4-4cf8-a148-2ecac5678cc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8861cac1-c8b5-44ad-98f4-6f0390413c79","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_retvari_bence_allamtitkar_emmi_tortenelem_tankonyv_oktatas","timestamp":"2020. június. 29. 22:42","title":"Rétvári szerint politikai alapú támadás érte az új tankönyveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffba26f3-94d3-46e9-981b-9903db5d52dc","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A koronavírus járvány során megugrott a képernyő előtt töltött időnk, ezért jó, ha tudjuk, milyen lépéseket tehetünk szemünk egészségének megóvása érdekében. Lássuk, mire érdemes figyelni. ","shortLead":"A koronavírus járvány során megugrott a képernyő előtt töltött időnk, ezért jó, ha tudjuk, milyen lépéseket tehetünk...","id":"samsungbch_20200630_Tippek_tanacsok_tevezes_szem_qled_8k","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffba26f3-94d3-46e9-981b-9903db5d52dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20b06f80-4964-4c7d-bf0c-b4db8a3a6ef0","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20200630_Tippek_tanacsok_tevezes_szem_qled_8k","timestamp":"2020. június. 30. 07:30","title":"Tippek és tanácsok: így tévézzünk, hogy a szemünk se szenvedjen!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"a504fbd9-3f5c-4461-a0f7-74159a5164d6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Specter név egy olyan különleges töltényt takar, amelyet bármilyen 12-es kaliberű puskából ki lehet lőni, hogy sokkolják vele a célpontot. A kérdés jelenleg az, mennyire (élet)veszélyes.","shortLead":"A Specter név egy olyan különleges töltényt takar, amelyet bármilyen 12-es kaliberű puskából ki lehet lőni...","id":"20200629_specter_fegyver_sokkolo_harkind_dynamics","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a504fbd9-3f5c-4461-a0f7-74159a5164d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df1cc3b-3f0f-414f-af1c-5b61848b5220","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_specter_fegyver_sokkolo_harkind_dynamics","timestamp":"2020. június. 29. 20:03","title":"30 méterről bárkit ártalmatlanít az új amerikai fegyver","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb918d5-d713-4ec5-b5a3-97461e963124","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Márciusban arról számolt be a BÁV Zrt., hogy elkapkodták a teljes aranykészletét, és a kereslet azóta sem hagyott alább.\r

","shortLead":"Márciusban arról számolt be a BÁV Zrt., hogy elkapkodták a teljes aranykészletét, és a kereslet azóta sem hagyott...","id":"20200629_befektetesi_arany_bav","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fb918d5-d713-4ec5-b5a3-97461e963124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"476c123a-5b98-4990-bc63-b62228ded3ff","keywords":null,"link":"/kkv/20200629_befektetesi_arany_bav","timestamp":"2020. június. 29. 16:34","title":"Várólistáról lehet csak aranytömböt venni a BÁV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]