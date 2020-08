Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62268c93-c2fe-42c7-bd49-9e1ae5cdce1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple szinte mindig szeptemberben mutatja be és teszi megvásárolhatóvá aktuális iPhone-modelljeit, de ez idén valószínűleg nem így lesz.","shortLead":"Az Apple szinte mindig szeptemberben mutatja be és teszi megvásárolhatóvá aktuális iPhone-modelljeit, de ez idén...","id":"20200731_apple_iphone_12_bemutato_oktober_csuszas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62268c93-c2fe-42c7-bd49-9e1ae5cdce1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"007473f3-a789-409d-b3cc-258ffc47823c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200731_apple_iphone_12_bemutato_oktober_csuszas","timestamp":"2020. július. 31. 08:03","title":"Apple: Valószínűleg nem szeptemberben érkeznek az idei iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Északi-sark körüli tengerek felszínén lebegő jégmezők összeterülete 6 millió négyzetkilométerre zsugorodott, 16 százalékkal kisebbre a 2013-tól 2019-ig terjedő évek júliusi átlagánál – közölte a bremerhaveni Alfred Wegener Intézet (AWI). A német kutatók szerint a tengerjég júliusi kiterjedése a legkisebb a műholdas megfigyelések kezdete óta.","shortLead":"Az Északi-sark körüli tengerek felszínén lebegő jégmezők összeterülete 6 millió négyzetkilométerre zsugorodott, 16...","id":"20200801_eszaki_sarkvidek_jegmezok_kiterjedese_juliusban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8992b7e0-3ff4-4da1-bf52-90c55430d8b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200801_eszaki_sarkvidek_jegmezok_kiterjedese_juliusban","timestamp":"2020. augusztus. 01. 08:03","title":"Sosem volt ilyen kevés a jég, sosem volt ilyen nagy a baj az Északi-sarkvidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9daf19-208b-4767-ac2c-e95f6526a43b","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Fájdalmas együttlét, a libidó elvesztése, gyakoribb betegségek - a változókor kellemetlen tünetei között ezek is megjelenhetnek. De hogyan lehet \"túlélni\" ezt a nehéz időszakot, hogyan tudjuk elkerülni, hogy ez az időszak a párkapcsolatunkban gondot okozzon?","shortLead":"Fájdalmas együttlét, a libidó elvesztése, gyakoribb betegségek - a változókor kellemetlen tünetei között ezek is...","id":"remifeminplus_20200731_klimax_nok_parkapcsolat_maganelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a9daf19-208b-4767-ac2c-e95f6526a43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"548f9dc3-8d5b-49e7-b00e-b64ed3301fcb","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20200731_klimax_nok_parkapcsolat_maganelet","timestamp":"2020. július. 31. 07:30","title":"Nem kell búcsúzni az együttléttől, ha jön a menopauza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"a741fe7f-b951-4baa-894e-d3435caac121","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyiküknek sem volt jogosítványa, de mindketten ittak, s így ültek be az autóba. Utána pedig magyarázkodtak – rövid rendőrségi történet egy daruszerdahelyi és egy dunaegyházi fiatalemberről.","shortLead":"Egyiküknek sem volt jogosítványa, de mindketten ittak, s így ültek be az autóba. Utána pedig magyarázkodtak – rövid...","id":"20200801_A_rendorok_nem_vettek_be_a_magyarazatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa6344ee-c1db-46f9-b318-03b3d2b652e7","keywords":null,"link":"/elet/20200801_A_rendorok_nem_vettek_be_a_magyarazatot","timestamp":"2020. augusztus. 01. 18:49","title":"Jogsi nélkül, részegen vezetett, mert barátja is ittas volt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5128fc34-d412-41bf-bce0-af093452adb8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ok egyszerű: 2015 óta öt centbe kerülnek a vásárlóknak. A bevezetés óta 95 százalékkal kevesebb egyszer használatos műanyag zacskót adtak el. ","shortLead":"Az ok egyszerű: 2015 óta öt centbe kerülnek a vásárlóknak. A bevezetés óta 95 százalékkal kevesebb egyszer használatos...","id":"20200731_Hatott_a_briteknel_a_termekdij_egy_ev_alatt_60_szazalekkal_kevesebb_nejlonzacskot_hasznaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5128fc34-d412-41bf-bce0-af093452adb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73cd6c33-227a-4415-b34c-8212368b1b47","keywords":null,"link":"/zhvg/20200731_Hatott_a_briteknel_a_termekdij_egy_ev_alatt_60_szazalekkal_kevesebb_nejlonzacskot_hasznaltak","timestamp":"2020. július. 31. 14:55","title":"Hatott a briteknél a termékdíj: egy év alatt 60 százalékkal kevesebb nejlonzacskót használtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51e6f535-7466-4ac7-87fa-a533494f2642","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"David Duke, a Ku Klux Klan egykori vezetője hosszú ideig terjeszthette a rasszista nézeteit a közösségi oldalon.","shortLead":"David Duke, a Ku Klux Klan egykori vezetője hosszú ideig terjeszthette a rasszista nézeteit a közösségi oldalon.","id":"20200801_Tizenegy_ev_utan_betiltotta_a_Twitter_az_egyik_leghiresebb_gyulolkodot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51e6f535-7466-4ac7-87fa-a533494f2642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62636982-844c-4f4c-9c16-d8ce4891ef28","keywords":null,"link":"/elet/20200801_Tizenegy_ev_utan_betiltotta_a_Twitter_az_egyik_leghiresebb_gyulolkodot","timestamp":"2020. augusztus. 01. 08:15","title":"Tizenegy év után betiltotta a Twitter az egyik leghíresebb gyűlölködőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a0681d-c82a-4a47-98e9-79e328d61f0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyolc éve csupa jót mondott Orbán a kóláról, amikor először kötöttek stratégia megállapodást.","shortLead":"Nyolc éve csupa jót mondott Orbán a kóláról, amikor először kötöttek stratégia megállapodást.","id":"20200731_Ujra_strategiai_megallapodast_kotne_a_kormany_a_CocaColaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3a0681d-c82a-4a47-98e9-79e328d61f0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"341d15d7-02d8-49c2-bc6e-b013cc75c56b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200731_Ujra_strategiai_megallapodast_kotne_a_kormany_a_CocaColaval","timestamp":"2020. július. 31. 05:28","title":"Újra stratégiai megállapodást kötne a kormány a Coca-Colával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d50bad-2d93-407b-906b-1d27866bf6e1","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Természeti károktól, dübörgő teherautóktól, a házaik értéktelenné válásától tartanak a pilismarótiak azóta, hogy kiderült, hatalmas kavicsbánya nyílna a településen. Videóriport.","shortLead":"Természeti károktól, dübörgő teherautóktól, a házaik értéktelenné válásától tartanak a pilismarótiak azóta...","id":"20200731_pilismarot_kavicsbanya_tiltakozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6d50bad-2d93-407b-906b-1d27866bf6e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"026bbbce-d267-49a9-8d5e-2b75521ffcab","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_pilismarot_kavicsbanya_tiltakozas","timestamp":"2020. július. 31. 13:00","title":"\"Mi nem akartuk a polgármestert lemondatni, csak azt akartuk, ne legyen bánya\" – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]