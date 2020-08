Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b950ad9-93e6-4b24-9e63-479ca95214eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombathelyi Vásárcsarnokban történt az eset, a tettest feljelentették. ","shortLead":"A szombathelyi Vásárcsarnokban történt az eset, a tettest feljelentették. ","id":"20200809_Langosert_allt_sorba_betortek_az_NB1es_kezilabdaedzo_orrat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b950ad9-93e6-4b24-9e63-479ca95214eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fc5642c-32c4-4e7d-932d-8365b18bc41e","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Langosert_allt_sorba_betortek_az_NB1es_kezilabdaedzo_orrat","timestamp":"2020. augusztus. 09. 13:33","title":"Lángosért állt sorba, betörték az NB1-es kézilabda edző orrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba85a1bd-bb0c-42da-b5cf-1a40a4a7f4e9","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"A megvásárolt élelmiszerek közel harmada a szemetesben végzi, ami nemcsak a Földnek, de a pénztárcánknak is árt. A Zhvg jó tanácsai ahhoz, hogy ne penészedjen meg a sajt, ne romoljon ránk a tojás és a paradicsom se rohadjon meg. ","shortLead":"A megvásárolt élelmiszerek közel harmada a szemetesben végzi, ami nemcsak a Földnek, de a pénztárcánknak is árt. A Zhvg...","id":"20200809_Megpeneszedett_sajt_kiszaradt_kenyer_hogyan_taroljuk_megfeleloen_az_elelmiszereket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba85a1bd-bb0c-42da-b5cf-1a40a4a7f4e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"629eee5e-1848-43b1-808e-aaa75daf92ba","keywords":null,"link":"/zhvg/20200809_Megpeneszedett_sajt_kiszaradt_kenyer_hogyan_taroljuk_megfeleloen_az_elelmiszereket","timestamp":"2020. augusztus. 09. 11:00","title":"Kockacukor a sajt mellett, nedves törölközőben a spárga - praktikák, hogy ne romoljanak meg az élelmiszerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a1dd484-b849-4fce-bcbe-282ed49f64c8","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Íme a bizonyíték arra, hogy 200 ezer forint magasságában is lehet korrekt érintőkijelzős 2-in-1 hordozható számítógépet vásárolni. ","shortLead":"Íme a bizonyíték arra, hogy 200 ezer forint magasságában is lehet korrekt érintőkijelzős 2-in-1 hordozható számítógépet...","id":"20200809_lenovo_ideapad_flex_5_notebook_teszt_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a1dd484-b849-4fce-bcbe-282ed49f64c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e5683b-d8e2-4841-b76d-2aecb07090d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200809_lenovo_ideapad_flex_5_notebook_teszt_velemeny","timestamp":"2020. augusztus. 09. 16:00","title":"Olcsón is lehet jót: teszten az alakváltó új Lenovo IdeaPad notebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ca1f59-78c5-4220-94a8-937124f5149e","c_author":"Marabu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200809_Marabu_Feknyuz_Nem_magyar_muvesz_aki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5ca1f59-78c5-4220-94a8-937124f5149e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8497262-b8b8-4267-95db-c5672a0fbf35","keywords":null,"link":"/kultura/20200809_Marabu_Feknyuz_Nem_magyar_muvesz_aki","timestamp":"2020. augusztus. 09. 17:00","title":"Marabu Féknyúz: Nem magyar művész, aki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"626f84b5-6507-4ccf-9c7e-86064754b850","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Baranya megyei településen egy kis presszóban található Norbi \"szentélye\", ahol a túraautó bajnoki futamokon kívül azért az Újpest elleni komoly futball vereségre is jól emlékeznek a helyiek. ","shortLead":"A Baranya megyei településen egy kis presszóban található Norbi \"szentélye\", ahol a túraautó bajnoki futamokon kívül...","id":"20200808_itt_kezdodott_minden_a_ma_szulinapos_michelisz_norbert_szulofalujaban_jartunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=626f84b5-6507-4ccf-9c7e-86064754b850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19969c23-17db-46bb-9484-dc9881e5e57e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200808_itt_kezdodott_minden_a_ma_szulinapos_michelisz_norbert_szulofalujaban_jartunk","timestamp":"2020. augusztus. 08. 06:41","title":"Itt kezdődött minden: a ma szülinapos Michelisz Norbert szülőfalujában jártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67c1a8fa-4dd9-4939-a7fa-5f618b9c9352","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két napja dolgozik a robbanás sújtotta Bejrútban egy magyar orvoscsoport. Nagyon kell sietniük a munkával, hogy a tüntetések ne veszélyeztessék őket. ","shortLead":"Két napja dolgozik a robbanás sújtotta Bejrútban egy magyar orvoscsoport. Nagyon kell sietniük a munkával...","id":"20200809_Magyar_orvoscsapat_Bejrutban_Akarhova_megyunk_halmokban_all_az_uvegszilank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67c1a8fa-4dd9-4939-a7fa-5f618b9c9352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6358b28-9b4c-4003-a216-80c0ca0162b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Magyar_orvoscsapat_Bejrutban_Akarhova_megyunk_halmokban_all_az_uvegszilank","timestamp":"2020. augusztus. 09. 18:07","title":"Magyar orvoscsapat Bejrútban: \"Akárhová megyünk, halmokban áll az üvegszilánk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc85cea-6acf-4d28-983a-641fce4afbba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbánnak legfeljebb a látszat miatt kell aggódnia az időközi országgyűlési választáson.","shortLead":"Orbánnak legfeljebb a látszat miatt kell aggódnia az időközi országgyűlési választáson.","id":"20200808_Ha_az_ellenzek_nyer_az_idokozin_matematikailag_oda_Orban_ketharmada","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bc85cea-6acf-4d28-983a-641fce4afbba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c551c33f-07ba-432d-ae85-202e5c2ac81c","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_Ha_az_ellenzek_nyer_az_idokozin_matematikailag_oda_Orban_ketharmada","timestamp":"2020. augusztus. 08. 13:23","title":"Ha az ellenzék nyer az időközin, matematikailag oda Orbán kétharmada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b6d100f-31ae-479a-bd9d-80f0fa41bd1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A közel 2 milliárd forintos állami támogatás után plusz könnyítéseket is kap a Club Aliga-projekt.","shortLead":"A közel 2 milliárd forintos állami támogatás után plusz könnyítéseket is kap a Club Aliga-projekt.","id":"20200808_A_kormany_kiemelt_beruhazassa_tette_a_volt_MSZMPpartudulo_megujitasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b6d100f-31ae-479a-bd9d-80f0fa41bd1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afb2da79-d8f3-483d-b726-8d60fd5cbd0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200808_A_kormany_kiemelt_beruhazassa_tette_a_volt_MSZMPpartudulo_megujitasat","timestamp":"2020. augusztus. 08. 10:33","title":"A kormány kiemelt beruházássá tette a volt MSZMP-pártüdülő megújítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]