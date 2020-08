Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e56a5afe-28a2-4f0d-aef3-534e4c1b3fc0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az utcán élők több mint harmada 30 ezer forintnál is kevesebből tartja fenn magát.","shortLead":"Az utcán élők több mint harmada 30 ezer forintnál is kevesebből tartja fenn magát.","id":"20200814_Magyar_hajlektalan_felmeres_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e56a5afe-28a2-4f0d-aef3-534e4c1b3fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5789f9d1-8866-44a0-be16-e3646e618533","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_Magyar_hajlektalan_felmeres_kutatas","timestamp":"2020. augusztus. 14. 17:50","title":"Közel 8 ezer magyar hajléktalan mondta el, hogy milyen körülmények között él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70cdc807-ab96-491f-8861-009b8f6f2a77","c_author":"Conclude Zrt.","category":"brandchannel","description":"A technológiának és az öntödéknek hála napjainkban már nemcsak milliókkal lehet beszállni befektetési aranyvásárlásba, de akár havi néhányezer forinttal is. Az aranybefektetés így már mindenki számára lehetőség. De hogyan lehetünk aranybefektetők? Milyen az online aranykereskedelem? És milyen félelmekkel kell leszámolnunk, mielőtt belevágunk? Juhász Gergellyel, a Conclude vezérigazgatójával beszélgettünk.\r

","shortLead":"A technológiának és az öntödéknek hála napjainkban már nemcsak milliókkal lehet beszállni befektetési aranyvásárlásba...","id":"concludebch_20200812_arany_befektetes_kereskedelem_Conclude_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70cdc807-ab96-491f-8861-009b8f6f2a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a4a00fd-647e-4474-b3b9-9c68b9390f30","keywords":null,"link":"/brandchannel/concludebch_20200812_arany_befektetes_kereskedelem_Conclude_interju","timestamp":"2020. augusztus. 14. 07:30","title":"Így lett az aranybefektetés mindenkié","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Conclude Zrt.","c_partnerlogo":"9b91bae6-ea3c-4e79-b365-412d926f9f65","c_partnertag":"Conclude Zrt."},{"available":true,"c_guid":"b3c153c5-09f9-4caa-aa2e-16b41c1a185b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A fehérorosz elnök közleményben szólított fel mindenkit a tüntetések befejezésére és még mindig arról beszél, hogy külföldről szervezik a tüntetéseket.","shortLead":"A fehérorosz elnök közleményben szólított fel mindenkit a tüntetések befejezésére és még mindig arról beszél...","id":"20200814_Lukasenka_tuntetes_minszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3c153c5-09f9-4caa-aa2e-16b41c1a185b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a2c7ca-c701-4ef9-b2ce-33e283982d6b","keywords":null,"link":"/vilag/20200814_Lukasenka_tuntetes_minszk","timestamp":"2020. augusztus. 14. 20:17","title":"Lukasenka a tüntetőknek: Ne merészkedjetek most az utcákra!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"175d91a1-f267-480b-a5d9-2cdffce91b6f","c_author":"Kovács Panka","category":"itthon","description":"Ha már a magyar kormány nem ad egyértelmű állásfoglalást arról, mi az álláspontjuk Aljakszandr Lukasenka újraválasztásáról és a belarusz rendőrség héten mutatott produkciójáról, mi próbáltuk meg elérni őket. Találtunk egy elhatárolódót is.","shortLead":"Ha már a magyar kormány nem ad egyértelmű állásfoglalást arról, mi az álláspontjuk Aljakszandr Lukasenka...","id":"20200813_fidesz_feheroroszorszag_hollik_istvan_deutsch_tamas_revesz_mariusz_tuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=175d91a1-f267-480b-a5d9-2cdffce91b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb0dee1e-1f83-42ea-81c7-da6588c9489f","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_fidesz_feheroroszorszag_hollik_istvan_deutsch_tamas_revesz_mariusz_tuntetes","timestamp":"2020. augusztus. 13. 15:00","title":"Mi sem szeretjük, ha beleszólnak a dolgainkba – fideszes politikusokat kérdeztünk a belarusz helyzetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47681ab-2c92-4014-b2e2-f2d1653b456a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rusvai Miklós szerint az ország már a második koronavírus-hullám elején van. ","shortLead":"Rusvai Miklós szerint az ország már a második koronavírus-hullám elején van. ","id":"20200813_koronavirus_korlatozasok_masodik_hullam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e47681ab-2c92-4014-b2e2-f2d1653b456a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b778df4a-d9ed-495b-9696-f55d2b28dcfc","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_koronavirus_korlatozasok_masodik_hullam","timestamp":"2020. augusztus. 13. 19:21","title":"Virológus: Magyarországon már indokolt lenne újabb korlátozásokat bevezetni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d205f6-32e9-4049-8b67-924a8c0cee52","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A robbanás okozta kár meghaladja a 15 milliárd dollárt.","shortLead":"A robbanás okozta kár meghaladja a 15 milliárd dollárt.","id":"20200815_Az_ingatlanfejlesztok_nyerhetnek_nagyot_a_bejruti_robbanassal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0d205f6-32e9-4049-8b67-924a8c0cee52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98850d19-1c7a-4671-9fc2-8bbeeb4cb639","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200815_Az_ingatlanfejlesztok_nyerhetnek_nagyot_a_bejruti_robbanassal","timestamp":"2020. augusztus. 15. 11:57","title":"Az ingatlanfejlesztők nyerhetnek nagyot a bejrúti robbanással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7602de0c-a443-40bf-9f0c-1d28d760ffa9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megtaposták és meg is gyújtották. Fradiszurkolók tették, a Facebookon büszkélkedtek el vele.","shortLead":"Megtaposták és meg is gyújtották. Fradiszurkolók tették, a Facebookon büszkélkedtek el vele.","id":"20200815_szivarvanyos_zaszlo_ultrak_fradistak_ferencvaros_leszaggattak_LMBTQ","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7602de0c-a443-40bf-9f0c-1d28d760ffa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"267e953e-1acc-4089-a9fb-09fcf769efa0","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_szivarvanyos_zaszlo_ultrak_fradistak_ferencvaros_leszaggattak_LMBTQ","timestamp":"2020. augusztus. 15. 08:27","title":"Leszaggatták a szivárványos zászlót a ferencvárosi városházáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be60883e-421b-4341-8353-da99aa65dc21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma 656 fő, 64-en vannak kórházban.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma 656 fő, 64-en vannak kórházban.","id":"20200814_koronavirus_40_uj_beteg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be60883e-421b-4341-8353-da99aa65dc21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22f96ae4-456a-4eff-8ecc-d1fe0cc722ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_koronavirus_40_uj_beteg","timestamp":"2020. augusztus. 14. 09:48","title":"40 fővel nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma, nincs újabb áldozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]