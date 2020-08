Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ff62979-f952-42ed-9201-a0164af8fbb7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Charles Michel, az Európai Tanács elnöke elhalasztotta szombatra kitűzött esküvőjét, hogy elkerülje a karantént - erősítette meg a belga sajtóban megjelent hírt az elnök szóvivője.","shortLead":"Charles Michel, az Európai Tanács elnöke elhalasztotta szombatra kitűzött esküvőjét, hogy elkerülje a karantént...","id":"20200821_Elhalasztotta_az_eskuvojet_a_jarvany_miatt_az_Europai_Tanacs_elnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ff62979-f952-42ed-9201-a0164af8fbb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"789ebd26-8b7d-487c-9341-7e64700220fd","keywords":null,"link":"/elet/20200821_Elhalasztotta_az_eskuvojet_a_jarvany_miatt_az_Europai_Tanacs_elnoke","timestamp":"2020. augusztus. 21. 17:43","title":"Elhalasztotta az esküvőjét a járvány miatt az Európai Tanács elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8556a598-d015-4d66-b88e-0b2beea20837","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti főpolgármester szerint az lenne a jó, ha a szeretet a politikai közhelyszótárból bekerülne a hétköznapjainkba.","shortLead":"A budapesti főpolgármester szerint az lenne a jó, ha a szeretet a politikai közhelyszótárból bekerülne...","id":"20200822_Karacsony_beszelt_a_Pride_megnyitojan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8556a598-d015-4d66-b88e-0b2beea20837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e93c062-8bf9-4bcb-af0b-8f726c4b4a4b","keywords":null,"link":"/itthon/20200822_Karacsony_beszelt_a_Pride_megnyitojan","timestamp":"2020. augusztus. 22. 17:55","title":"Karácsony Gergely beszélt a Pride sajtótájékoztatóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jövő héten 1,2 milliárd forintért lehet majd ikszelni.\r

","shortLead":"Jövő héten 1,2 milliárd forintért lehet majd ikszelni.\r

","id":"20200822_otos_lotto_nyeroszamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa34056c-8339-460e-a116-188ba19019eb","keywords":null,"link":"/elet/20200822_otos_lotto_nyeroszamok","timestamp":"2020. augusztus. 22. 20:31","title":"Huszonkét szelvényre fizet milliókat az ötös lottó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fd6b86b-9ce8-4992-9547-3db981a81d41","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az ókorra nyúlik vissza a koronavírus-járvány alatt újra felfedezett erkély eredete. Számos funkciója mellett egykor a balkon volt a vezeték nélküli összeköttetés a magánszféra és a külvilág között.","shortLead":"Az ókorra nyúlik vissza a koronavírus-járvány alatt újra felfedezett erkély eredete. Számos funkciója mellett egykor...","id":"202034__erkelyreneszansz__a_perzsaktol_maig__nyitott_terek__tarsas_let","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fd6b86b-9ce8-4992-9547-3db981a81d41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d875e843-f2b2-4af3-b663-119a80defcdd","keywords":null,"link":"/360/202034__erkelyreneszansz__a_perzsaktol_maig__nyitott_terek__tarsas_let","timestamp":"2020. augusztus. 22. 12:00","title":"A perzsáktól indult az erkélyek története, s most reneszánszukat élik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d71b845-d8b3-4268-9ec9-1c49415ae3d6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az észak-koreai diktátor, Kim Dzsong Un felhatalmazta húgát, hogy egyes államügyekben ő döntsön és ezzel csökkentse az egyszemélyi vezetőre nehezedő terheket. Dél-Koreai értesülések szerint Kim egyes párt- és állami vezetőknek is megnövelte a hatalmát.","shortLead":"Az észak-koreai diktátor, Kim Dzsong Un felhatalmazta húgát, hogy egyes államügyekben ő döntsön és ezzel csökkentse...","id":"20200821_Kim_Dzsong_Un_atadja_hatalmanak_egy_reszet_a_huganak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d71b845-d8b3-4268-9ec9-1c49415ae3d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7491c3a0-dff9-403b-b727-2fe88d741a3f","keywords":null,"link":"/vilag/20200821_Kim_Dzsong_Un_atadja_hatalmanak_egy_reszet_a_huganak","timestamp":"2020. augusztus. 21. 19:29","title":"Kim Dzsong Un átadja hatalmának egy részét a húgának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79df6ecb-b173-477c-945d-82d158a13cf1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az osztrák lap online vitája több szempontot figyelembe véve elemzi Magyarország állapotát és a belarusz helyzetről is szót ejt.","shortLead":"Az osztrák lap online vitája több szempontot figyelembe véve elemzi Magyarország állapotát és a belarusz helyzetről is...","id":"20200822_Der_Standard_Feheroroszorszagban_felebred_a_demokracia_Magyarorszagon_viszont_haldoklik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79df6ecb-b173-477c-945d-82d158a13cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a53ff11-bcd8-44b2-8836-195173fe561e","keywords":null,"link":"/360/20200822_Der_Standard_Feheroroszorszagban_felebred_a_demokracia_Magyarorszagon_viszont_haldoklik","timestamp":"2020. augusztus. 22. 09:55","title":"Der Standard: Magyarországon haldoklik a demokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c4a81b6-a307-44de-aec6-bfd6fe4fee98","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Legalábbis annak, aki tanulószobát rendez be. Ha bútorokat nem kell venni szeptemberre, átlagosan 30 ezer forintos pluszköltséggel kell a családoknak számolni.","shortLead":"Legalábbis annak, aki tanulószobát rendez be. Ha bútorokat nem kell venni szeptemberre, átlagosan 30 ezer forintos...","id":"20200821_Hatszazezer_forintba_is_kerulhet_az_iskolakezdes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c4a81b6-a307-44de-aec6-bfd6fe4fee98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"087cc751-b070-4036-85bf-26c296fd48d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200821_Hatszazezer_forintba_is_kerulhet_az_iskolakezdes","timestamp":"2020. augusztus. 21. 12:00","title":"Jellemzően 30, de akár 600 ezer forintba is kerülhet az iskolakezdés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f70dd957-7d4a-4f4d-bc95-e2ece0eeb049","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Amennyiben még az ultrabookokat is túl nagynak és nehéznek találjuk, akkor az új Surface-eket nekünk találták ki, de azért nem árt előre felkészülni néhány hátulütőre. Teszten a Surface Go 2 és a Surface Pro X.","shortLead":"Amennyiben még az ultrabookokat is túl nagynak és nehéznek találjuk, akkor az új Surface-eket nekünk találták ki, de...","id":"20200822_tablet_notebook_uj_microsoft_surface_go_2_pro_x_teszt_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f70dd957-7d4a-4f4d-bc95-e2ece0eeb049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d866b12d-24ae-4943-96fe-d7a83b2f418c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200822_tablet_notebook_uj_microsoft_surface_go_2_pro_x_teszt_velemeny","timestamp":"2020. augusztus. 22. 20:00","title":"Notebookok ezek? Vagy táblagépek? Két új Microsoft Surface-t teszteltünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]