[{"available":true,"c_guid":"2f06bf3d-8c34-4b70-91ef-cdc92fe9d917","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem engednék az országba azokat az árucikkeket, amik a kínai munkatáborokhoz köthetőek – közölte az amerikai vám- és határvédelmi hivatal megbízottja.","shortLead":"Nem engednék az országba azokat az árucikkeket, amik a kínai munkatáborokhoz köthetőek – közölte az amerikai vám- és...","id":"20200915_ujgurok_kenyszermunka_amerikai_szankciok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f06bf3d-8c34-4b70-91ef-cdc92fe9d917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2ff9945-8cec-4930-8fa2-89ba9e73f88f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200915_ujgurok_kenyszermunka_amerikai_szankciok","timestamp":"2020. szeptember. 15. 14:24","title":"Tiltólistára tenné az ujgur kényszermunkával készült termékeket az Egyesült Államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e47a26-ae13-4b15-b76d-435646fcebc4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar telekommunikációs vállalatok közül elsőként a Vodafone bővítette kínálatát Netflix-előfizetési lehetőséggel.","shortLead":"A magyar telekommunikációs vállalatok közül elsőként a Vodafone bővítette kínálatát Netflix-előfizetési lehetőséggel.","id":"20200915_vodafone_tv_netflix_elofizetes_streaming_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5e47a26-ae13-4b15-b76d-435646fcebc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"734e3da5-3dcd-43cb-862e-beda298a948c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_vodafone_tv_netflix_elofizetes_streaming_video","timestamp":"2020. szeptember. 15. 15:03","title":"Bekerült a Netflix a Vodafone kínálatába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"457a0770-2daf-4dc5-811d-e040febec9ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az osztrák férfit évekre kiutasították Magyarország területéről.","shortLead":"Az osztrák férfit évekre kiutasították Magyarország területéről.","id":"20200915_Rendoroknek_akart_drogot_eladni_az_Ozora_fesztivalon_ot_ev_bortont_kapott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=457a0770-2daf-4dc5-811d-e040febec9ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de4ec01f-cf8f-41f2-959b-dd0163cb82bd","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_Rendoroknek_akart_drogot_eladni_az_Ozora_fesztivalon_ot_ev_bortont_kapott","timestamp":"2020. szeptember. 15. 15:51","title":"Rendőröknek akart drogot eladni az Ozora fesztiválon, öt évre ítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e3b7bc3-54ea-46c1-94ee-fea5416e993c","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Több koronavírussal fertőzött tanárt is találtak a miskolci Kaffka Margit Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában. Szabályszerűen bejelentették az illetékes hivataloknak, de állításuk szerint nem történt semmilyen intézkedés vagy tájékoztatás. Az iskola kétségbeesett felhívást tett közzé a honlapján emiatt.



","shortLead":"Több koronavírussal fertőzött tanárt is találtak a miskolci Kaffka Margit Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában...","id":"20200915_koronavirus_oktatas_iskolak_oktatasi_hivatal_tankerulet_nepegeszsegugy_hivatalok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e3b7bc3-54ea-46c1-94ee-fea5416e993c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60bcb1b1-a542-4771-aa22-5e137fb10d3b","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_koronavirus_oktatas_iskolak_oktatasi_hivatal_tankerulet_nepegeszsegugy_hivatalok","timestamp":"2020. szeptember. 15. 13:51","title":"Hiába vár választ a hivataloktól a koronavírus-fertőzéssel sújtott miskolci iskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2f66f1-5e39-4b6f-969b-f142ee08e459","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök-helyettes szerint a sok támadás nem erkölcsi stikliket jelent, hanem azt, hogy valaki hatékonyan képviseli a keresztény értékeket.","shortLead":"A miniszterelnök-helyettes szerint a sok támadás nem erkölcsi stikliket jelent, hanem azt, hogy valaki hatékonyan...","id":"20200916_Semjen_zsolt_jezus_krisztus_kdnp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e2f66f1-5e39-4b6f-969b-f142ee08e459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41e2a3ee-87c7-4d5c-b12c-ada41b74b0ad","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_Semjen_zsolt_jezus_krisztus_kdnp","timestamp":"2020. szeptember. 16. 16:53","title":"Semjén: \"Az, hogy valakit támadnak, nem azt jelenti, hogy valóban erkölcsi stiklijei vannak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07934b4a-1a9b-4bf0-a681-6c58d4aa7151","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az MNB ügyvezető igazgatója szerint a törlesztések ütemezése lehet az egyik könnyítés a moratórium lejárta után.","shortLead":"Az MNB ügyvezető igazgatója szerint a törlesztések ütemezése lehet az egyik könnyítés a moratórium lejárta után.","id":"20200915_mnb_moratorium_jegybank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07934b4a-1a9b-4bf0-a681-6c58d4aa7151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8345196e-da1b-4a49-a8c2-f27d46acda6b","keywords":null,"link":"/kkv/20200915_mnb_moratorium_jegybank","timestamp":"2020. szeptember. 15. 13:12","title":"Már látszik, mi jöhet a hitelmoratórium után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbaaa3b4-12ca-4508-b35b-79f674d74ecd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan már a Waze navigációja is segíti az autósokat abban, hogy jóval az útkereszteződés előtt besoroljanak a megfelelő sávba.","shortLead":"Hamarosan már a Waze navigációja is segíti az autósokat abban, hogy jóval az útkereszteződés előtt besoroljanak...","id":"20200916_waze_navigacio_uj_funkciok_savvalasztas_menetido_erkezesi_ido","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbaaa3b4-12ca-4508-b35b-79f674d74ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0400ea32-71a8-4dc1-879f-64b87308de78","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_waze_navigacio_uj_funkciok_savvalasztas_menetido_erkezesi_ido","timestamp":"2020. szeptember. 16. 18:13","title":"Megkapta a Waze a Google Térkép egyik leghasznosabb funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A júniusi adatokhoz képest van némi emelkedés, de az előző évhez viszonyítva komoly a visszaesés az építőiparban.","shortLead":"A júniusi adatokhoz képest van némi emelkedés, de az előző évhez viszonyítva komoly a visszaesés az építőiparban.","id":"20200915_KSH_epitoipar_termeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1361ff3e-f191-4879-8406-888b32401e7a","keywords":null,"link":"/kkv/20200915_KSH_epitoipar_termeles","timestamp":"2020. szeptember. 15. 10:47","title":"KSH: Ötödével csökkent az építőipari termelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]