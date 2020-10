Ahogy 2015 őszén, úgy idén is a pótselejtezőben juthat ki a magyar válogatott az Európa-bajnokságra. Az akkorival ellentétben most két párharcban kell továbbjutni: előbb Bulgária ellen játszik a csapat, majd ennek a meccsnek a győztese Izlandot vagy Romániát fogadja november 12-én. Az izlandi-román meccs a mienkkel egyszerre kezdődött, most az is 0-0-ra áll.

A két kezdőcsapat:

Bulgária: Iliev – Cicinho, Terziev, Bozsikov, Nedjalkov – Karabeljov, Malinov – Karagaren, Nedelev, Ivanov – Kraev

Magyarország: Gulácsi – Orbán, Lang, Szalai A. – Fiola, Sigér, Nagy Á., Kalmár, Holender – Szalai Á., Sallai

© MLSZ / Twitter

Ha valakit meg lehet verni, akkor Bulgária az – gondolhattuk sokan a pótselejtező sorsolásakor. A 2018-ban lejátszott Nemzetek Ligája-meccseken, amikor eldőlt a pótselejtezőre jutás sorrendje, a bolgár válogatott még elfogadható eredményeket ért el, Magyarországhoz hasonlóan második lett a maga csoportjában, utána viszont borzasztó mélyrepülésbe kezdett. 2019-ben az Eb-selejtezőkön csak azért nem lett nyeretlen, mert Csehországot az utolsó, már tét nélküli fordulóban legyőzte, addig csak három döntetlen kapart össze Koszovó, illetve oda-vissza Montenegró ellen. A magyar csoportnegyedik hely sem sokkal szebb ennél, de mi legalább 4 győzelem - 4 vereség mérleggel nem jutottunk ki egyenes ágon az Eb-re.

A meccs előtt Hrutka János azt nyilatkozta nekünk: „talán egy nagyon picit a magyarok felé billen a mérleg”, szerinte Willy Orban, Gulácsi Péter és Szoboszlai Dominik jelenti a különbséget a két csapat között. A három kulcsjátékos közül Szoboszlai kiesett, miután több csapattársa fertőzése miatt karanténba került. Marco Rossi úgy döntött, hogy Kalmár Zsolt kerül a helyére.

Kapkodóan kezdte mindkét csapat a meccset, a bolgárok tartották jóval többet a labdát az első percekben. A 2. percben Nedelev 30 méterről elvégzett szabadrúgása lehetett volna veszélyes, de nem kellett a szívünkhöz kapunk, annyira rossz volt.