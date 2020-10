Hrutka János nem csak azért érdekes figurája a magyar futballnak, mert német bajnokcsapat tagja volt, vagy mert 24-szeres válogatottként legendás gólt lőtt Angliának 1999-ben, hanem azért is, mert a kevés aktív szereplő közé tartozik, aki kimondja, mik a magyar futball rendszerszintű bajai. Ma este Bulgáriával játszik a magyar válogatott Eb-pótselejtezőt Szófiában, egy kis esélylatolgatás után kielemeztük a a Ferencváros BL-szereplésének valódi értékét, Dzsudzsák Balázs szerepét, és azt, hol rontja el a politika a hazai focit.

hvg.hu: Ha az eredeti időpontban, március 26-án játszunk Bulgáriával, Willi Orban nem játszhatott volna sérülés miatt, most Szoboszlai Dominik nem fog. Melyik a nagyobb hiány?

Hrutka János: Mindkettő hiányát megérzi a válogatott, mert abban sajnos nem sikerült előre lépnünk, hogy darabszámra több nemzetközi szintet megütő játékosunk legyen. Azt tapasztalhattuk már, milyen volt hosszabb ideig Orban nélkül, ennek köszönhető, hogy az utolsó nyolc mérkőzéséből csak kettőt nyertek meg legjobbjaink, miközben hatot elvesztettek.

Szoboszlai Dominik a Wales - Magyarország labdarúgó Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen 2019. november 19-én © MTI / Kovács Tamás

Egyedül Dominik értéke nagyobb, mint az egész bolgár kereté jelenleg.

Dominik hiánya egyértelmű: 25 millió eurós játékosról beszélünk, miközben az egész magyar keret ér 68-at.

Egy ilyen irányító, mérkőzéseket pontrúgásaival eldöntő, a csapatnak fazont adó játékos hiánya mindenképp érezhető.

hvg.hu: A bolgár válogatott és futballszövetség talán még nálunk is nagyobb gondokkal küszködik. Mondhatjuk, hogy azért erőből ezt illene megnyerni?

Rossi is fifty-fiftyt mond Hrutka Jánoshoz hasonlóan nyilatkozott a bulgáriai esélyekről Marco Rossi szövetségi kapitány is. Az olasz szakember úgy látja: ötven-ötven százalék eséllyel kezdenek a riválisok. Csapata sansza akkor nőhet, ha a játékosok megfelelő hozzáállással, a taktikai utasításokat maximálisan betartva lépnek pályára. Szoboszlai hiányzásáról azt nyilatkozta Rossi, nem várt helyzetet idézett elő, hogy a Red Bull Salzburg nem engedte el a nemzeti csapatba, miután a klubnál több játékos is megfertőződött a koronavírussal. Szerinte mindenki tisztában van azzal, hogy milyen értékes futballistáról van szó, de a válogatottnak megvannak azok a megfelelően képzett játékosai, akik képesek lehetnek a pótlására.

H.J.: Erős megközelítés. Mivel idegenben játszunk, a realitások azt mondatják velem, ötven-ötven százalék az esély. Talán egy nagyon picit a magyarok felé billen a mérleg, de az nem reális, hogy simán megverjük őket. Ha a három legértékesebb játékosunkat, tehát a Red Bull-vonulatot – Szoboszlait, Orbant és Gulácsi Pétert – kivesszük a keretből, akkor a két keret értéke ugyanannyi nagyjából.

Gulácsi Péter © AFP / NurPhoto / Mike Kireev

Kis túlzással az ő hármuk szerepeltetése a különbség: Magyarország az 52. helyen áll a világranglistán, Bulgária a hatvanadik. Ők a Nemzetek Ligájában döntetlent játszottak Írországgal, pedig ők előrébb tartanak, mint mi, és Walesben is csak 1-0-ra kaptak ki. Persze mi meg megvertük Törökországot. Ráadásul ők hazai pályán játszottak.

hvg.hu: Marco Rossi keretfrissítése tudatos, vagy inkább lyukakat töm be?

H.J.: Szerintem ezt a helyzet szülte. Gondoljunk csak Orban sérülésére, Dzsudzsák Balázs hosszú kihagyására, és kiöregedtek a 2016-ban még meghatározó játékosok. Kellett, hogy jöjjön a vérfrissítés, de nem tart ott az utánpótlásképzés, hogy évente kikerüljön 3-4 nemzetközi szintet megütő labdarúgó, akikre lehetne támaszkodni. Ezért van az, hogy kiesett Szoboszlai, és mindenki aggódik. Nincs más! Most olyan helyzet van, amikor a szövetségi kapitánynak sajnos saját magával kell szembemennie, hiszen korábban azt mondta, csak játékban lévő futballistákat hoz. A magyar válogatott élén nagyon nehéz ilyen elveket tartani, hiszen nincs meg a megfelelő mennyiségű és minőségű labdarúgó hozzá.

© Túry Gergely

Pedig szerintem is helyes döntést hozott, hiszen ott van például Szalai Ádám, akinek ismerjük mainzi történetét, nem játszott meccseket, de egy olyan nemzetközi rutinnal rendelkező vezér, aki jóval előrébb tart, mint bármely itthon pallérozódó NB I.-es játékos.

hvg.hu: Szalaira térve: egy profi focista állapotán mennyit ront, ha pár hétig edzeni sem engedik a csapattal?

H.J.: Nagyon nehéz pótolni a meccshiányt, de már a csapattal edz, és az a tempó, dinamika, gondolati gyorsaság, ami a németeknél alap, itthon hiányzó árucikk. Ádám mögött ráadásul olyan múlt és tapasztalat van, nem hiszem, hogy pár hét kiesés akkora gondot okozna. Játszott kint kupameccset is, én is meghívtam volna.

hvg.hu: Dzsudzsák Balázs hozzá tudna bármit tenni ehhez az NB II.-ből?

H.J.: Lehet őt szeretni és nem szeretni, de csak úgy nem adnak ajándékba 108 válogatottságot. Szellemiségében és mentalitásában tudott volna segíteni, de ekkora kihagyás után kérdés, milyen állapotban van. Most kétszer becserélték Debrecenben, de nehéz azzal vitázni, ha a szövetségi kapitány azt mondja, egy ilyen sorsdöntő mérkőzésre még nem hívja be mérkőzéshiánnyal.

hvg.hu: De amikor arról beszélünk, hogy még az NB I.-es háttér is gyenge, akkor reális azt gondolni, hogy egy magyar másodosztályú csapatból valaki válogatott lehet?

H.J.: Balázsnak csak a válogatott meccsekből több nemzetközi tapasztalata van, mint a keret többségének. Ő tudja, milyen kritikus helyzetben játszani, dönteni, nyomás alatt teljesíteni. Ráaadásul azt se felejtsük el, hogy ő akkor is mindig rendelkezésre állt, amikor mindenki lemondta a válogatottságot a kudarcok után.

hvg.hu: A két magyar kirakatcsapat, a Fradi és a Fehérvár alig ad mezőnyjátékost a keretben, bár utóbbi most a honosított Loic Negóval együtt végül is nem teljesít már annyira rosszul. Ez árulkodik bármiről is?

H.J.: Láthatjuk, hány magyar játékos játszik folyamatosan ezekben a csapatokban. A Fradinál 18 légiós van a keretben, a Fehérvárnál 12. Akik jól teljesítenek és állampolgársággal rendelkeznek, azok ott vannak.

Hrutka János © Hrutka János

hvg.hu: Probléma, hogy a két kiemelt csapat nem igazán termeli a válogatottakat?

H.J.: Tudom, hogy fájó pont ez sokak szemében, de ha összehasonlítjuk a hasonló célokért küzdő csapatokat a Fradival, ott is jó pár külföldi fordul elő. Van persze ellenpélda is, a Slavia Praha megmutatta, hogy lehet ezt másképp és csinálni. Ez ugyanaz a probléma, mint a válogatottnál: ha az akadémiák termelnének számításba vehető játékosokat, akkor biztosan a Fradi és a Vidi is örömmel állítaná csatasorba őket. De valószínűleg a megfigyelőrendszerük azt dobja ki eredményként, hogy egyelőre akkor lehetnek sikeresebbek, ha külföldről igazolnak.

hvg.hu: A világ legelcsépeltebb kérdése: mi lesz a meccs eredménye, és mivel úgysem mer vereséget tippelni, kivel játszunk Budapesten?

H.J.: Nem szeretek tippelni, de ha azt hinném, kikapunk 3-0-ra, elmondanám. A realitás nem ez, én döntetlenközeli eredményt látok magam előtt, a magyar csapat picit jobb, a bolgárok pedig otthon játszanak. Szoros mérkőzés lesz, szerintem egy gól fog dönteni. A fogadóirodák Magyarországot látják esélyesebbnek. Ha továbbjutunk, az a non plus ultra lenne, ha Romániával küzdenénk meg a továbbjutásért, de ők és Izland is előrébb vannak a világranglistán, talán picit erősebb is a keretük, viszont ott már mi játszanánk hazai környezetben.

hvg.hu: A közmegegyezés szerint az ön idején erősebb volt a magyar válogatott kerete. Rábólintana erre?

H.J.: Az idő mindent megszépít. A kritikusok erre könnyen rávághatják, hogy mi sem jutottunk ki sehova. Viszont más volt a kvalifikációs rendszer. Anno ilyen teljesítményekkel nem lehetett világversenyen részt venni, nem volt Nemzetek Ligája arra, hogy javítsanak a csapatok a gyenge mérlegükön. Nehezebb is volt a külföldi munkavállalás akkor, de így is többen játszottak a korosztályomból top bajnokságokban.

A magyar válogatott kerete Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencváros), Gulácsi Péter (RB Leipzig – Németország), Hegedüs Lajos (Paksi FC) Védők: Bese Barnabás (Oud-Heverlee Leuven – Belgium), Botka Endre (Ferencváros), Fiola Attila (Mol Fehérvár FC), Hangya Szilveszter (Mol Fehérvár FC), Kecskés Ákos (FC Lugano – Svájc), Lang Ádám (Omonia Nicosia – Ciprus), Loic Nego (Mol Fehérvár), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szalai Attila (Apollon – Ciprus) Középpályások: Cseri Tamás (Mezőkövesd), Gazdag Dániel (Budapest Honvéd), Holender Filip (Partizan Beograd – Szerbia), Kalmár Zsolt (Dunaszerdahelyi AC – Szlovákia), Nagy Ádám (Bristol City – Anglia), Schäfer András (Dunaszerdahelyi AC – Szlovákia), Sigér Dávid (Ferencváros) Támadók: Könyves Norbert (Zalaegerszegi TE FC), Nikolics Nemanja (Mol Fehérvár FC), Sallai Roland (Freiburg – Németország), Szalai Ádám (Mainz – Németország), Szőke Adrián (Heracles Almelo – Hollandia), Varga Kevin (Kasimpasa – Törökország)

hvg.hu: Amúgy a véleménye szerint miért nem tudtunk az 1990-es évek végén és 2000-es évek elején elérni semmit úgy, hogy mai szemmel nézve egészen hihetetlen helyeken játszottak focistáink?

H.J.: Azért abban a válogatottban is sokan edződtek itthon. Először Romániával és Portugáliával való versengés jut eszembe az Eb-selejtezőkről. Akkor egyetlen csapat jutott ki közvetlenül: ott volt a legjobb román generáció, a nagy nevekből álló portugál válogatott és még mi a szlovákokkal. Csoportgyőztessé válni abszolút nem volt realitás, de még a második hely sem, pedig ott már pótselejtezőt kellett volna játszani. Bármennyire is szerették volna sokan máshogy látni, ez volt a valós helyzet.

hvg.hu: A mára visszatérve: a játékosokat nyomaszthatja az, hogy a magyar foci egyben pártérdek is lett, és elválaszthatatlanná vált a politikától?

H.J.: Szerintem abszolút nem érdekli őket, szóba sem kerül. A játékosok és a futball körüli többi szereplő élvezik a helyzet előnyeit, az infrastruktúra fejlesztését, az anyagi javak növekedését, és mindent, amit a támogatás eredményezett. A futballnak nem feltétlenül tett jót, mert bár a körülmények jók, de sokszor azért nem akarnak sokan külföldre menni, mert itthon is megkeresik a pénzüket. Vagy még akár többet is, mint amilyen szinten képviselnek.

hvg.hu: De lehet a nálunk állami akarat nélkül focit csinálni?

H.J.: A politika valamilyen szinten mindig jelen volt a sportéletben, az olimpiai sikersportágaink sem önerőből, piaci alapon tartják fent magukat. A futballba viszont olyan mértékű pénz érkezett, hogy a magyar focit szép lassan át lehetett volna állítani a tudatosabb piaci létre, amiben megpróbálhattak volna már mankó nélkül is sántikálni, tenni pár métert a delikvensek. Játékoseladásból, jegyértékesítésből, merchandisingból, tudatos kommunikáció és marketingtevékenység által letehették volna egy önálló lét alapjait. Szép lassan a támogatások folyamatos csökkentésével felkészíthették volna őket arra, hogy ne legyenek ennyire rászorulva a politikára. Ez sajnos nem történt meg.

hvg.hu: Mindig valami nemzetközi szerepléstől várjuk a csodát. Egy Eb-szereplés már volt, attól nem történt semmi, a Fradi BL-szereplése érhet többet, vagy akár egy újabb Európa-bajnokság?

H.J.: Szerintem minden ilyen eredményre szükség van, sokat tesz hozzá, érdemes megnézni, honnan jutott el ide a Fradi. A Ferencváros az elmúlt pár évben többmillió eurót költött csak átigazolásokra, ez teljesen példa nélküli itthon. Sok pénzt fektettek ebbe, most bejött, de abban nem vagyok teljesen biztos, hogy ezáltal megtérültek az elmúlt évek befektetései. De a tudatos építkezés igazolható útra terelte a csapatot, jó döntésnek bizonyult.

© MTI / Koszticsák Szilárd

hvg.hu: Sokat tehet hozzá a magyar focihoz tehát egy eredmény, de láthatóan más is kell: a 2016-os Európa-bajnokság után sokan hitték, hogy minden sínen van, aztán semmi nem lett belőle.

H.J.: Ha valaki reálisan nézte, láthatta, mi történt. Én vallom, hogy húsz-harminc évente amúgy is mindig történik valami szerencsés: megnyerheti a bajnokságot Angliában egy Leicester City, vagy a saját példámból kiindulva egy Kaiserslautern újoncként is német bajnok lehet. Ilyen azonban csak húsz-harminc évente egyszer fordul elő, ahogy az is, hogy egy csapat olyan sorsolást kap a selejtezőben, ahol az első kalapból húzott válogatott élete legrosszabb formájában van, és kikap mindenkitől, a második kalapból húzott csapat bukdácsolt, körbeverés alakul ki, felemelik az Európa-bajnokság résztvevőinek a számát, és a harmadik helyről is tovább lehetett menni. De az alapproblémák nem szűntek meg a csillagok jó állása miatt. Emlékezhetünk, akkor nem Szoboszlai, hanem Gera miatt aggódtak az emberek. A meghatározó játékosaink már szinte mind harminc év felett voltak. Abba is hagyták azóta a labdarúgást.

hvg.hu: Akkor túlzó gondolat, hogy egy Európa-bajnokság vagy egy Bajnokok Ligája elindíthatja a dolgokat a helyes irányba?

H.J.: Nem szabad magunkat becsapni, ezektől nem fogják másnaptól százával ontani az erősen megtámogatott akadémiák a jobbnál jobb játékosokat, és ugyanúgy nem lesz utánpótlása a válogatottnak.

hvg.hu: Ezek szerint nem ért egyet azzal, hogy kicsit a hazai klubok hibáztak, amikor nem lovagolták meg a 2016 nyarán uralkodó hurráhangulatot?

H.J.: Jó hangulatot akkor lehet teremteni, fenntartani, ha siker van, ha megnyeri a csapat a soron következő mérkőzéseit is. Ez összekovácsolja az utcára vonuló embereket, és fenntartja a közhangulatot. De ennek abszolút nem volt meg az alapja, háttere és a mai napig sincs.

hvg.hu: Akkor, ha csütörtökön megtesszük az első lépést, nem lesz megoldás, de azért valamiféle pozitív eltolódás van azért?

H.J.: Én nem látom azt az egzakt irányt, ami biztosíthatna minket arról, hogy akár öt éven belül megfelelő utánpótláshoz jut a magyar labdarúgás.