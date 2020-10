Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6eb1cf89-a932-4cdd-a6c8-13ae0001e165","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az államszocializmus utolsó évtizedeiben „koraszülött jóléti államnak” minősített Magyarország újabban egyre keményebben fogja vissza a szociális kiadásait – derül ki a gazdaságstatisztikai jelentésekből. ","shortLead":"Az államszocializmus utolsó évtizedeiben „koraszülött jóléti államnak” minősített Magyarország újabban egyre...","id":"202041_koraszulott_joleti_allam_visszabontvakibelezve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6eb1cf89-a932-4cdd-a6c8-13ae0001e165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228bda34-0a3a-47b7-9fa1-f0c6e323c046","keywords":null,"link":"/360/202041_koraszulott_joleti_allam_visszabontvakibelezve","timestamp":"2020. október. 14. 07:00","title":"A NER szociálpolitikája: a magasabb jövedelműeket segíti ki az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95a78f4b-7a43-4d13-be89-e68d26b87618","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A The Flaming Lips állítja: az öltözet órákra elég oxigént ad, így egy hosszabb zúzás is átélhető benne. Anélkül, hogy az embernek vírusok miatt kelljen aggódnia.","shortLead":"A The Flaming Lips állítja: az öltözet órákra elég oxigént ad, így egy hosszabb zúzás is átélhető benne. Anélkül...","id":"20201015_buborek_the_flaming_lips_koncert_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95a78f4b-7a43-4d13-be89-e68d26b87618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54fab86b-e2e6-426d-9821-12ba6e3ae1af","keywords":null,"link":"/tudomany/20201015_buborek_the_flaming_lips_koncert_koronavirus","timestamp":"2020. október. 15. 10:36","title":"Buborékruhában tartott Covid-mentes koncertet egy rockegyüttes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az otthoni távmunka és a lezárások miatt 40 százalékkal mérséklődött a szárazföldi közlekedés CO2-kibocsátása.

","shortLead":"Az otthoni távmunka és a lezárások miatt 40 százalékkal mérséklődött a szárazföldi közlekedés CO2-kibocsátása.

","id":"20201015_Szendioxidkibocsatas_csokkenes_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1ac565b-c74c-4652-9812-d371c46de9c0","keywords":null,"link":"/zhvg/20201015_Szendioxidkibocsatas_csokkenes_koronavirus","timestamp":"2020. október. 15. 13:20","title":"Soha nem csökkent annyit a szén-dioxid-kibocsátás, mint az év első felében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb64cd13-e8ac-4f95-8b04-ef10af088c3f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Ellentétes irányú hatások mozgatják a nyersanyag árát.","shortLead":"Ellentétes irányú hatások mozgatják a nyersanyag árát.","id":"20201014_Masfel_eves_csucson_a_foldgaz_ara_mert_mindenki_hideg_telre_szamit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb64cd13-e8ac-4f95-8b04-ef10af088c3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b5794a2-4250-4aad-b63c-81f1dfc4653e","keywords":null,"link":"/kkv/20201014_Masfel_eves_csucson_a_foldgaz_ara_mert_mindenki_hideg_telre_szamit","timestamp":"2020. október. 14. 12:40","title":"Másfél éves csúcson a földgáz ára, mert mindenki hideg télre számít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a05e5497-f241-4554-8ebd-0f3ca954b87a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az érdekképviseletek szerint a tanárok nem érzik magukat biztonságban.","shortLead":"Az érdekképviseletek szerint a tanárok nem érzik magukat biztonságban.","id":"20201014_koronavirus_fertozes_pedagogus_oktatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a05e5497-f241-4554-8ebd-0f3ca954b87a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c58a8e8b-b26c-4d37-9f98-20075aae6954","keywords":null,"link":"/itthon/20201014_koronavirus_fertozes_pedagogus_oktatas","timestamp":"2020. október. 14. 20:34","title":"Három pedagógus halálát okozta a koronavírus-fertőzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a050b6e6-0776-4456-8e7d-f6548e1049e6","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Sosem volt még példa rá, hogy az Apple október közepén mutassa be új iPhone-jait. Kedden este négy új telefont is leleplezett az Apple, no meg egy kisebb, olcsóbb, okosabb hangszórót.","shortLead":"Sosem volt még példa rá, hogy az Apple október közepén mutassa be új iPhone-jait. Kedden este négy új telefont is...","id":"20201013_apple_uj_iphone_12_mini_pro_max_5g_bejelentes_specifikacio_homepod_mini_hangszoro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a050b6e6-0776-4456-8e7d-f6548e1049e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c9a4ffe-33a2-494d-813b-bc0f82114a16","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_apple_uj_iphone_12_mini_pro_max_5g_bejelentes_specifikacio_homepod_mini_hangszoro","timestamp":"2020. október. 13. 20:16","title":"Itt az Apple nagy bejelentése, itt vannak az új iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbda87db-71b4-47d5-8d17-7fe37e5d11d6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A cseh kormány vészhelyzetet hirdetett, emiatt leáll minden sportesemény is.","shortLead":"A cseh kormány vészhelyzetet hirdetett, emiatt leáll minden sportesemény is.","id":"20201013_csehorszg_bajnoksag_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbda87db-71b4-47d5-8d17-7fe37e5d11d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d222ce15-46d4-4ec4-99d0-d1919231c91a","keywords":null,"link":"/sport/20201013_csehorszg_bajnoksag_koronavirus","timestamp":"2020. október. 13. 21:07","title":"Felfüggesztik a cseh focibajnokságokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0745e8ce-e484-42ba-8e4c-e9fdb1ce6608","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rovó volt az, aki márciusban egy dél-tiroli síelésről hazatérve nem vonult karanténba, helyette operálni ment, miközben koronavírus-fertőzött volt.","shortLead":"Rovó volt az, aki márciusban egy dél-tiroli síelésről hazatérve nem vonult karanténba, helyette operálni ment, miközben...","id":"20201014_rovo_laszlo_rektor_horvath_szatmar_etikai_vizsgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0745e8ce-e484-42ba-8e4c-e9fdb1ce6608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0b148b8-ccc3-417a-a2ba-d6039ac8f3a9","keywords":null,"link":"/itthon/20201014_rovo_laszlo_rektor_horvath_szatmar_etikai_vizsgalat","timestamp":"2020. október. 14. 09:19","title":"Rovó László szegedi rektor kirúgta az ellene etikai eljárást indító bizottság elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]