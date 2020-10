Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a860600-b8c3-4d48-8b00-f914f0b546e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már lovas polgárőrök is keresik az állatot.","shortLead":"Már lovas polgárőrök is keresik az állatot.","id":"20201019_Medve_Miskolc_Lyukovolgy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a860600-b8c3-4d48-8b00-f914f0b546e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a7ea46d-5b46-4c96-9cee-9912d85f2e45","keywords":null,"link":"/elet/20201019_Medve_Miskolc_Lyukovolgy","timestamp":"2020. október. 19. 11:56","title":"A miskolci medve elől épphogy be tudott ugrani a kocsijába egy gazda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a53fcc96-e07f-4967-ab0e-8cd37b7ab890","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rekorder autó végsebességét eredetileg \"csak\" 480 km/h-ra tervezték, de aztán máshogy alakultak a dolgok.","shortLead":"A rekorder autó végsebességét eredetileg \"csak\" 480 km/h-ra tervezték, de aztán máshogy alakultak a dolgok.","id":"20201020_uj_rekord_boven_500_kmh_felett_szaguldott_a_leggyorsabb_kozuti_auto_ssc_tuatara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a53fcc96-e07f-4967-ab0e-8cd37b7ab890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3833e01-9dc2-4b23-ba71-0594b24ad334","keywords":null,"link":"/cegauto/20201020_uj_rekord_boven_500_kmh_felett_szaguldott_a_leggyorsabb_kozuti_auto_ssc_tuatara","timestamp":"2020. október. 20. 07:59","title":"Új rekord: bőven 500 km/h felett száguldott a leggyorsabb közúti autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e910b214-1409-4326-89e7-1eea12cd5ee0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A múlt héten Miskolc külvárosában tűnt fel az állat. ","shortLead":"A múlt héten Miskolc külvárosában tűnt fel az állat. ","id":"20201020_Valoszinuleg_eddig_tartott_a_barnamedve_miskolci_kalandja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e910b214-1409-4326-89e7-1eea12cd5ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1de9a791-92eb-421e-b0e7-5b567fa78d0a","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_Valoszinuleg_eddig_tartott_a_barnamedve_miskolci_kalandja","timestamp":"2020. október. 20. 12:22","title":"Elhagyta a várost a miskolci medve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0092432-4a04-4adb-9544-f9da941e20ff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság teljesítménye az előzetes információk alapján jelentősen meghaladja a 300 lóerőt.","shortLead":"Az újdonság teljesítménye az előzetes információk alapján jelentősen meghaladja a 300 lóerőt.","id":"20201020_hivatalos_november_elejen_jon_a_szupereros_vw_golf_r","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0092432-4a04-4adb-9544-f9da941e20ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25630512-22e8-4829-80bb-07d8f560b450","keywords":null,"link":"/cegauto/20201020_hivatalos_november_elejen_jon_a_szupereros_vw_golf_r","timestamp":"2020. október. 20. 11:21","title":"Hivatalos: november elején jön a szupererős VW Golf R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d72301-f541-4de3-aa55-96e60bbef57d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varga Zsolt András jelölését az Országos Bírói Tanács egyhangúlag utasította el, ennek ellenére valószínűleg megszavazza a parlament.","shortLead":"Varga Zsolt András jelölését az Országos Bírói Tanács egyhangúlag utasította el, ennek ellenére valószínűleg...","id":"20201019_ellenzek_parlament_varga_zsolt_andras_kuria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6d72301-f541-4de3-aa55-96e60bbef57d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e05184c-573b-4378-974c-7789301c7d2e","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_ellenzek_parlament_varga_zsolt_andras_kuria","timestamp":"2020. október. 19. 16:10","title":"Kivonultak az ellenzéki képviselők a teremből a Kúria új elnökéről szóló szavazás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fff144a-2927-4151-a508-d08b00957225","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Két héttel az amerikai elnökválasztás előtt Donald Trump egyre kétségbeesetten kampányol, mert saját nemzedékének támogatását is elveszítette. Márpedig ez döntő fontosságú lehet azokban az államokban, ahol eldőlhet a harc az elnök és Joe Biden között.","shortLead":"Két héttel az amerikai elnökválasztás előtt Donald Trump egyre kétségbeesetten kampányol, mert saját nemzedékének...","id":"20201019_Trump_elveszitette_az_idosebb_korosztaly_bizalmat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fff144a-2927-4151-a508-d08b00957225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"054773de-1f95-4ec1-8104-b99364db149d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201019_Trump_elveszitette_az_idosebb_korosztaly_bizalmat","timestamp":"2020. október. 19. 15:27","title":"Trump elveszítette az idősebb korosztály bizalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42a4a6b-f940-4b81-bbf8-f93201f89c8e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak nyomós indokkal hagyhatják el a lakosok az otthonukat.","shortLead":"Csak nyomós indokkal hagyhatják el a lakosok az otthonukat.","id":"20201019_zarlat_bajororszag_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a42a4a6b-f940-4b81-bbf8-f93201f89c8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0f75960-2b53-4b31-ba87-db9b0bfa312a","keywords":null,"link":"/vilag/20201019_zarlat_bajororszag_koronavirus","timestamp":"2020. október. 19. 21:59","title":"Zárlatot rendeltek el egy bajor járásban a koronavírus ellenőrizhetetlen terjedése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efd33535-f624-4128-850c-e8e9e892e8f4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először kísérel meg mintát begyűjteni egy aszteroida felszínéről az Egyesült Államok: az amerikai űrkutatási hivatal OSIRIS-Rex kisbolygókutató űrszondája kedden közelíti meg a Bennut.","shortLead":"Először kísérel meg mintát begyűjteni egy aszteroida felszínéről az Egyesült Államok: az amerikai űrkutatási hivatal...","id":"20201019_osiris_rex_bennu_asztaroida_nasa_mintavetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efd33535-f624-4128-850c-e8e9e892e8f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dc5abc1-52a0-44c5-b1ba-c476469e2855","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_osiris_rex_bennu_asztaroida_nasa_mintavetel","timestamp":"2020. október. 19. 17:03","title":"Történelmi manőverre készül a NASA, mintát vesz egy 2 millió kilométerre lévő aszteroidáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]