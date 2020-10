Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f016dd74-9b17-4ca1-bbbd-54a1fd1933e1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két kiskorú ellen is vádat emeltek: ők mutathatták meg a gyilkosnak a tanárt.","shortLead":"Két kiskorú ellen is vádat emeltek: ők mutathatták meg a gyilkosnak a tanárt.","id":"20201022_francia_gyilkossag_tanar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f016dd74-9b17-4ca1-bbbd-54a1fd1933e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe9dad2-0fe2-4a97-a287-cb20b9203088","keywords":null,"link":"/vilag/20201022_francia_gyilkossag_tanar","timestamp":"2020. október. 22. 06:02","title":"Hét ember ellen emeltek vádat a lefejezett tanár ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5ee0558-93ce-4f1f-90e0-c97abd2c686d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érkezőben a nemrégiben debütált S-osztály első igazán sportos és egyben plugin hibrid változata. ","shortLead":"Érkezőben a nemrégiben debütált S-osztály első igazán sportos és egyben plugin hibrid változata. ","id":"20201022_elso_kemfotok_a_700_loeros_mercedesamg_s63erol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5ee0558-93ce-4f1f-90e0-c97abd2c686d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1fd158b-c713-47e2-940b-ce340e3fa214","keywords":null,"link":"/cegauto/20201022_elso_kemfotok_a_700_loeros_mercedesamg_s63erol","timestamp":"2020. október. 22. 06:41","title":"Első kémfotók a 700 lóerős Mercedes-AMG S63e-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f6d269-89f5-46d7-9772-3fda1b2254d3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kézben tartott mobillal pedig elég veszélyes közlekedni.","shortLead":"Kézben tartott mobillal pedig elég veszélyes közlekedni.","id":"20201021_gyalogos_kerekparozas_mobilozas_roller","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22f6d269-89f5-46d7-9772-3fda1b2254d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2c3ca49-4779-48a9-b760-1662bcb6ed48","keywords":null,"link":"/cegauto/20201021_gyalogos_kerekparozas_mobilozas_roller","timestamp":"2020. október. 21. 14:00","title":"Három kerékpárosból egy menet közben is telefonozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966553ae-8262-43d5-8ff4-bf1642a9e4d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden korábbi várakozást felülmúlt a Logitech idei teljesítménye. A koronavírus-járvány miatt rengetegen vásárolnak billentyűzetet, egeret és webkamerát a számítógépükhöz, ami meglökte a cég szekerét.","shortLead":"Minden korábbi várakozást felülmúlt a Logitech idei teljesítménye. A koronavírus-járvány miatt rengetegen vásárolnak...","id":"20201022_logitech_penzugyi_jelentes_eladasi_szamok_bevetel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=966553ae-8262-43d5-8ff4-bf1642a9e4d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c0b0c11-5b11-480e-92d6-bdc68b5af356","keywords":null,"link":"/tudomany/20201022_logitech_penzugyi_jelentes_eladasi_szamok_bevetel","timestamp":"2020. október. 22. 17:03","title":"Jót tett a koronavírus-járvány a Logitechnek, dől a pénz a céghez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2f573ae-5869-4a2a-a051-3ef5ea6b7032","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetnek két súlyos sérültje van.","shortLead":"A balesetnek két súlyos sérültje van.","id":"20201021_52_es_fout_kamion_auto_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2f573ae-5869-4a2a-a051-3ef5ea6b7032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff93f75e-2886-4493-a3da-ee4de4c68d29","keywords":null,"link":"/cegauto/20201021_52_es_fout_kamion_auto_baleset","timestamp":"2020. október. 21. 12:36","title":"Karambol az 52-esen, egy kamion a fákig csúszott az ütközés után – helyszíni fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd785f20-718f-4736-a0f5-589bb8f02a90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Daróczi Csilla a Rupphegyi utcai telephelyen \"terápiás munkatársként\" dolgozik tovább. Korábban egy szintén a XXII. kerületben lévő család- és gyermekjóléti központ éléről kellett távoznia.","shortLead":"Daróczi Csilla a Rupphegyi utcai telephelyen \"terápiás munkatársként\" dolgozik tovább. Korábban egy szintén a XXII...","id":"20201021_Daroczi_Csilla_Kamaraerdei_otthon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd785f20-718f-4736-a0f5-589bb8f02a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b32f9acf-7408-4482-94fe-0af0a6cda572","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_Daroczi_Csilla_Kamaraerdei_otthon","timestamp":"2020. október. 21. 18:41","title":"A kamaraerdei otthon éléről is távozott a kamu doktorival lebukott Daróczi Csilla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a38389-ea9b-48eb-ac73-5423aa749709","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Továbbra is Amerika az élen.","shortLead":"Továbbra is Amerika az élen.","id":"20201022_Koronavirus_41_millio_felett_a_fertozottek_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0a38389-ea9b-48eb-ac73-5423aa749709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a7cb7f-2ad4-4ddc-82de-e9006f4d8cf0","keywords":null,"link":"/vilag/20201022_Koronavirus_41_millio_felett_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. október. 22. 07:31","title":"Koronavírus: 41 millió felett a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c587cdf0-61eb-4e4f-b56d-88fac393d1b4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Olyan játszóház is készült, amelyhez Goodallnak az első afrikai kutatóútján használt sátra szolgált mintául.","shortLead":"Olyan játszóház is készült, amelyhez Goodallnak az első afrikai kutatóútján használt sátra szolgált mintául.","id":"20201022_jane_goodall_termeszetvedelem_lakberendezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c587cdf0-61eb-4e4f-b56d-88fac393d1b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2644c1ef-2221-4f72-99b0-7f733726f9ba","keywords":null,"link":"/kkv/20201022_jane_goodall_termeszetvedelem_lakberendezes","timestamp":"2020. október. 22. 13:23","title":"Gyereknek szánt lakberendezési kollekcióval rukkolt elő Jane Goodall","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]