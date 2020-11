Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5088041b-dff7-4369-9ee2-e833919c7ef5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A klinikai vizsgálatokról szóló második összegzés szerint 95 százalékos védettségre képes az orosz fejlesztésű koronavírus-vakcina – közölte az oltóanyag kifejlesztését finanszírozó RDIF orosz állami befektetési alap, amelynél már a készítmény világpiaci árát is meghatározták.","shortLead":"A klinikai vizsgálatokról szóló második összegzés szerint 95 százalékos védettségre képes az orosz fejlesztésű...","id":"20201124_koronavirus_orosz_vakcina_ara_mennyibe_kerul_szputnyik_v_oltoanyag_rdif_vector","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5088041b-dff7-4369-9ee2-e833919c7ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b9b37a0-5bca-4a1e-a2b7-31fa66dd40a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_koronavirus_orosz_vakcina_ara_mennyibe_kerul_szputnyik_v_oltoanyag_rdif_vector","timestamp":"2020. november. 24. 13:33","title":"Oroszország: 95 százalékos a vakcinánk, egy oltás ára 3000 forint alatt lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"482d84e6-d27b-478a-9ec5-7350f08af3a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyzet reménytelenségét látta be – magyarázta az újságíró, hogy miért távozott a Totalcartól.","shortLead":"A helyzet reménytelenségét látta be – magyarázta az újságíró, hogy miért távozott a Totalcartól.","id":"20201124_winkler_robert_totalcar_felmondas_444_index","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=482d84e6-d27b-478a-9ec5-7350f08af3a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f64308-19d8-4a05-8071-3e5a1568abc6","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_winkler_robert_totalcar_felmondas_444_index","timestamp":"2020. november. 24. 05:57","title":"Winkler Róbert: A Totalcar pár évvel hamarabb indexesedett el, mint maga az Index","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c4f387-5cb0-41bc-a904-36ffadbffef2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hidrogénnel működő drónt fejlesztettek ki a holland mérnökök. Az egy dolog, hogy egy töltés után hosszú időn át tud a levegőben lenni, de közben még a környezetet sem szennyezi.","shortLead":"Hidrogénnel működő drónt fejlesztettek ki a holland mérnökök. Az egy dolog, hogy egy töltés után hosszú időn át tud...","id":"20201123_dron_delfti_muszaki_egyetem_hidrogenhajtas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33c4f387-5cb0-41bc-a904-36ffadbffef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af4b5612-5610-4a0d-96f4-9a766f7f7f9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201123_dron_delfti_muszaki_egyetem_hidrogenhajtas","timestamp":"2020. november. 23. 09:33","title":"Egyhuzamban 3,5 órán át képes repülni az új holland drón – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6e62ad4-fcb9-4a10-aa6a-79c000ef2c62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn elkezdődik az oktatási intézményekben a célzott tesztelés, ami önkéntes és ingyenes. A fertőzöttek aránya a 12 éven aluliak körében a napi esetek 4 százalékát teszi ki.","shortLead":"Hétfőn elkezdődik az oktatási intézményekben a célzott tesztelés, ami önkéntes és ingyenes. A fertőzöttek aránya a 12...","id":"20201123_Koronavirus_operativtorzs_Muller_Cecilia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6e62ad4-fcb9-4a10-aa6a-79c000ef2c62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2386ca37-5a48-4825-8c00-b35239ac86a7","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_Koronavirus_operativtorzs_Muller_Cecilia","timestamp":"2020. november. 23. 13:47","title":"Operatív törzs: 191 ezer pedagógust tesztelnek le péntekig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae77cbe-e632-422c-82c4-46fc58026775","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az idősek bármikor mehetnek boltba, 65 évnél fiatalabbakat viszont napi két órában nem engedhetnek be oda. A kereskedőkkel nem egyeztettek az új szabályokról - tudta meg a hvg.hu.","shortLead":"Az idősek bármikor mehetnek boltba, 65 évnél fiatalabbakat viszont napi két órában nem engedhetnek be oda...","id":"20201123_Orban_Viktor_kormanyrendelet_vasarlasi_idosav","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ae77cbe-e632-422c-82c4-46fc58026775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fddf417-7e88-4d9a-8cde-1314d9a3d708","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201123_Orban_Viktor_kormanyrendelet_vasarlasi_idosav","timestamp":"2020. november. 23. 12:35","title":"Orbán Viktor bejelentette, hogy jön az időseknek fenntartott idősáv a boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77cd4c01-942f-417a-8296-2f5e8e537c25","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekesnő a saját rekordját döntötte meg a vasárnap esti American Music Awards (AMA) díjátadóján.","shortLead":"Az énekesnő a saját rekordját döntötte meg a vasárnap esti American Music Awards (AMA) díjátadóján.","id":"20201123_Taylor_Swift_eltunt_de_elmagyarazta_hogy_miert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77cd4c01-942f-417a-8296-2f5e8e537c25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5a243a4-e7c5-4f94-b5b4-be6c05cd49f9","keywords":null,"link":"/kultura/20201123_Taylor_Swift_eltunt_de_elmagyarazta_hogy_miert","timestamp":"2020. november. 23. 10:26","title":"Taylor Swift eltűnt, de elmagyarázta, hogy miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0262d2ba-af33-45c6-8911-0d37a53e4b4d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az élelmiszerüzletekre, a drogériákra és a gyógyszertárakra vonatkozik a hétfőn bejelentett korlátozás.","shortLead":"Az élelmiszerüzletekre, a drogériákra és a gyógyszertárakra vonatkozik a hétfőn bejelentett korlátozás.","id":"20201123_vasarlas_idosav","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0262d2ba-af33-45c6-8911-0d37a53e4b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14797e09-909c-4426-8bf3-ca572b43e30d","keywords":null,"link":"/kkv/20201123_vasarlas_idosav","timestamp":"2020. november. 23. 17:47","title":"Nem minden boltban lesz az időseknek fenntartott idősáv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8089fec-067d-43ff-9bf1-a822fce013aa","c_author":"D.P.","category":"cegauto","description":"Az Audi egynapos program keretében mutatta meg legnívósabb magyarországi kínálatát, amelyben érezhetően egyre nagyobb szerepet kapnak az elektromosan is hajtott modellek.","shortLead":"Az Audi egynapos program keretében mutatta meg legnívósabb magyarországi kínálatát, amelyben érezhetően egyre nagyobb...","id":"20201123_Nagyvadak_dietan_menetproban_az_konnektoros_Audi_Q7es_es_az_A8_L","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8089fec-067d-43ff-9bf1-a822fce013aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32495750-a6bf-40b7-adfb-2c95544637fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20201123_Nagyvadak_dietan_menetproban_az_konnektoros_Audi_Q7es_es_az_A8_L","timestamp":"2020. november. 24. 04:37","title":"Nagyvadak diétán: menetpróbán a konnektoros Audi Q7-es és az A8 L","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]