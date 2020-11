Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Bors szerint gumilövedéket is belőttek a cellába.","shortLead":"A Bors szerint gumilövedéket is belőttek a cellába.","id":"20201123_Bortonlazadas_Kozma_utca_konnygaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72659550-8703-4a89-b02e-c9d71a098cc9","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_Bortonlazadas_Kozma_utca_konnygaz","timestamp":"2020. november. 23. 08:46","title":"Börtönlázadás tört ki a Kozma utcában, könnygázt is bevetettek az őrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20f5ae4-75c0-4f68-a2eb-6fefb35a2e39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ahol kissé feloszlik a köd, ott is tartósan borult marad az idő.","shortLead":"Ahol kissé feloszlik a köd, ott is tartósan borult marad az idő.","id":"20201124_idojaras_elorejelzes_kod_figyelmeztetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f20f5ae4-75c0-4f68-a2eb-6fefb35a2e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6a43076-0cd7-4b44-926e-61adf65821c4","keywords":null,"link":"/elet/20201124_idojaras_elorejelzes_kod_figyelmeztetes","timestamp":"2020. november. 24. 19:14","title":"Figyelmeztetést adtak ki az egész országra sűrű köd miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e331cf1-e069-4687-b2d2-2e5cb8c31b23","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Sokan nem tudják, hogy 1 kilogrammnyi megtermelt gomba mellett 3 kiló hulladék is keletkezik: ennek a hasznosítására találtak most megoldást holland szakértők.","shortLead":"Sokan nem tudják, hogy 1 kilogrammnyi megtermelt gomba mellett 3 kiló hulladék is keletkezik: ennek a hasznosítására...","id":"202011124_Burgert_es_mutragyat_csinalnak_a_gombatermesztes_soran_keletkezo_hulladekbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e331cf1-e069-4687-b2d2-2e5cb8c31b23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"701d0c90-5361-40ef-931a-09c9bbd29c19","keywords":null,"link":"/zhvg/202011124_Burgert_es_mutragyat_csinalnak_a_gombatermesztes_soran_keletkezo_hulladekbol","timestamp":"2020. november. 24. 10:07","title":"Már burgert és műtrágyát is csinálnak a gombatermesztés során keletkező hulladékból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39992f6d-73d8-4372-a4fa-ee7ff4b165b9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Judy Garland piros cipőjét az Óz, a csodák csodájából, Lugosi Béla köpenyét a Drakulából és sok más filmes relikviát láthatnak az érdeklődők az amerikai filmakadémia áprilisban nyíló múzeumában.","shortLead":"Judy Garland piros cipőjét az Óz, a csodák csodájából, Lugosi Béla köpenyét a Drakulából és sok más filmes relikviát...","id":"20201124_Spielberg_hatalmas_capajat_is_kiallitjak_az_Oscarmuzeumban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39992f6d-73d8-4372-a4fa-ee7ff4b165b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"625638d0-3b6d-4431-8a5f-1f58c473a677","keywords":null,"link":"/kultura/20201124_Spielberg_hatalmas_capajat_is_kiallitjak_az_Oscarmuzeumban","timestamp":"2020. november. 24. 12:05","title":"Így emelték be Spielberg hatalmas cápáját az Oscar-múzeumba (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113acfd4-e52e-4add-bf1e-559a7e0b7487","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A kínai cégek európai beruházásai a koronavírus-válság ellenére sem állnak le, sőt van, aki szerint most jött el az idő a terjeszkedésre. ","shortLead":"A kínai cégek európai beruházásai a koronavírus-válság ellenére sem állnak le, sőt van, aki szerint most jött el az idő...","id":"20201123_A_jarvany_alatt_sem_allt_le_Europa_meghoditasaval_Kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=113acfd4-e52e-4add-bf1e-559a7e0b7487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0450a51-eebf-497d-8b96-7e35b0311c8c","keywords":null,"link":"/kkv/20201123_A_jarvany_alatt_sem_allt_le_Europa_meghoditasaval_Kina","timestamp":"2020. november. 23. 15:12","title":"A járvány alatt sem állt le Európa meghódításával Kína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4b619f7-b413-4dae-ae16-f41c65edf882","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Ötéves program indul, a teljes keretből jövőre 600 milliót osztanak szét 10-12 nyertes között.","shortLead":"Ötéves program indul, a teljes keretből jövőre 600 milliót osztanak szét 10-12 nyertes között.","id":"20201124_3_milliard_palyazat_itm_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4b619f7-b413-4dae-ae16-f41c65edf882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6be7680d-d9d9-44f6-b0d3-c58a90c823fc","keywords":null,"link":"/kkv/20201124_3_milliard_palyazat_itm_kutatas","timestamp":"2020. november. 24. 09:42","title":"3 milliárdért pályázhatnak a kutatók az ITM-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c517eae-5846-4d11-863a-3a212bbd9654","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Megyeri hídon, illetve Szigetszentmiklós és Halásztelek között is megnőtt a kocsisor.","shortLead":"A Megyeri hídon, illetve Szigetszentmiklós és Halásztelek között is megnőtt a kocsisor.","id":"20201123_Araszol_a_forgalom_Budapest_fele_az_M0son","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c517eae-5846-4d11-863a-3a212bbd9654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4f4a03c-e9ee-4137-a2c5-9e6c3d5fc824","keywords":null,"link":"/cegauto/20201123_Araszol_a_forgalom_Budapest_fele_az_M0son","timestamp":"2020. november. 23. 08:25","title":"Araszol a forgalom az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fbd7906-6b5d-4f5b-a00f-c7de216da46f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Külső telephely bevonásával tudnak csak méltóképpen gondoskodni a halottak elhelyezéséről a Markusovszky Kórház orvosigazgatója szerint.","shortLead":"Külső telephely bevonásával tudnak csak méltóképpen gondoskodni a halottak elhelyezéséről a Markusovszky Kórház...","id":"20201124_szombathelyi_korhaz_tele_a_halottashaz_kulso_telephely_bevonasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fbd7906-6b5d-4f5b-a00f-c7de216da46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"248c3bff-e480-4d9e-882f-80e95deac380","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_szombathelyi_korhaz_tele_a_halottashaz_kulso_telephely_bevonasa","timestamp":"2020. november. 24. 10:45","title":"Megtelt a halottasház a szombathelyi kórházban, már külső telephelyre viszik az elhunytakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]