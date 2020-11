Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megjelentek a szálláshelyek állami kompenzációjáról szóló részletszabályok, de ez alapján továbbra is az jár jól, aki a foglalásait a turisztikai adatszolgáltató rendszeren keresztül is vezeti, márpedig a kis szállásadók rendszerint nem ilyenek.","shortLead":"Megjelentek a szálláshelyek állami kompenzációjáról szóló részletszabályok, de ez alapján továbbra is az jár jól, aki...","id":"20201126_mtu_szallashely_ntak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a6dabf-3bbe-4f80-bef4-3b0b2e68329d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201126_mtu_szallashely_ntak","timestamp":"2020. november. 26. 07:20","title":"Már igényelhetik a szállodák az állami támogatást az elmaradt foglalásaik utáni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A berlini Caroline Gems a kísérlet ellenére ugyan továbbra is úgy viselkedik, mintha nem lenne beoltva.","shortLead":"A berlini Caroline Gems a kísérlet ellenére ugyan továbbra is úgy viselkedik, mintha nem lenne beoltva.","id":"20201125_oltas_onkentes_koronavirus_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01f7c7d7-12ed-403c-bbc1-6768d5f6856b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_oltas_onkentes_koronavirus_vakcina","timestamp":"2020. november. 25. 17:04","title":"\"Olyan volt, mint egy influenza elleni oltás\" – újabb önkéntes nyilatkozott a koronavírus-vakcináról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5f369f-ef28-4a53-8711-54f0b3cefb14","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszter részéről ugyanakkor nincs akadálya annak, hogy esetleg kávézzanak.","shortLead":"A miniszter részéről ugyanakkor nincs akadálya annak, hogy esetleg kávézzanak.","id":"20201126_Gulyas_Gergely_George_Clooneynak_jobban_all_mikor_tanult_szoveget_mond","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f5f369f-ef28-4a53-8711-54f0b3cefb14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b9cc7e8-9936-45fa-b359-2787a3251434","keywords":null,"link":"/elet/20201126_Gulyas_Gergely_George_Clooneynak_jobban_all_mikor_tanult_szoveget_mond","timestamp":"2020. november. 26. 12:04","title":"Gulyás Gergely: George Clooney-nak jobban áll, mikor tanult szöveget mond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24 éves pásztor a szarvasmarhákat akarta átterelni az úton.","shortLead":"A 24 éves pásztor a szarvasmarhákat akarta átterelni az úton.","id":"20201126_Zsinor_kerekparos_Balatonfenyves","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00bda39d-50b4-4366-844f-73767392af39","keywords":null,"link":"/itthon/20201126_Zsinor_kerekparos_Balatonfenyves","timestamp":"2020. november. 26. 14:02","title":"Zsinórt feszített az út fölé, kerékpárosok akadtak fenn rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a38389-ea9b-48eb-ac73-5423aa749709","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Globális terjedésével mutálódik a Covid–19-betegséget okozó új típusú koronavírus, de egyetlen igazolt mutáció sem tette képessé a gyorsabb terjedésre – mutatta ki egy nagyszabású tanulmány.","shortLead":"Globális terjedésével mutálódik a Covid–19-betegséget okozó új típusú koronavírus, de egyetlen igazolt mutáció sem...","id":"20201125_koronavirus_mutacio_kutatas_koronavirus_terjedese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0a38389-ea9b-48eb-ac73-5423aa749709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4d8ec6b-659b-41cf-9bed-1ff7ebc12703","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_koronavirus_mutacio_kutatas_koronavirus_terjedese","timestamp":"2020. november. 25. 14:03","title":"Rengeteg mutációja van már a koronavírusnak, de egyik sem terjed gyorsabban az eredetinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Rahimkulov fivérek cégének a vagyona 540 milliárd forint körül lehet.","shortLead":"A Rahimkulov fivérek cégének a vagyona 540 milliárd forint körül lehet.","id":"20201126_rahimkulov_testverpar_leggazdagabb_magyarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a4b3620-82bd-4902-8366-a07b8a17fc8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"682d5583-e7e3-4390-b945-c952713166bd","keywords":null,"link":"/kkv/20201126_rahimkulov_testverpar_leggazdagabb_magyarok","timestamp":"2020. november. 26. 12:20","title":"G7: Mészáros Lőrincével felérő vagyona van egy magyarországi testvérpárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9acc75e4-d39d-40f5-9370-5c39cd85fac6","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Dollármilliárdokról van szó. Többen több pénzzel jönnek, mint amennyien elmennek, vagy felfüggesztették beruházásaikat.","shortLead":"Dollármilliárdokról van szó. Többen több pénzzel jönnek, mint amennyien elmennek, vagy felfüggesztették beruházásaikat.","id":"202048_lancreakcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9acc75e4-d39d-40f5-9370-5c39cd85fac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe0ec150-6438-4a5b-ae86-11917d51d9af","keywords":null,"link":"/360/202048_lancreakcio","timestamp":"2020. november. 26. 15:00","title":"Hatalmas befektetések érkeznek hozzánk a járvány idején, de nem amiatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f34f3107-0653-40ce-a069-46a71a4b37c3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Külön idősávot nem kapnak a 65 éven felettiek a postán, de a nyitás utáni első órában előreengedik őket.","shortLead":"Külön idősávot nem kapnak a 65 éven felettiek a postán, de a nyitás utáni első órában előreengedik őket.","id":"20201125_posta_idosek_idosav","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f34f3107-0653-40ce-a069-46a71a4b37c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81fd90f-e5e8-469f-8664-cce97d5d1233","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201125_posta_idosek_idosav","timestamp":"2020. november. 25. 11:42","title":"Elsőbbséget kapnak a postán a nyitáskor az idősek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]