[{"available":true,"c_guid":"800d2d7c-88b0-4aeb-bf2a-7575b29cc56d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának adjunktusa nagyon aggódik a számok miatt.","shortLead":"Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának adjunktusa nagyon aggódik a számok miatt.","id":"20201129_Hatalmas_felkialtojelet_lat_a_vasarnapi_jarvanyadatokban_a_viruskutato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=800d2d7c-88b0-4aeb-bf2a-7575b29cc56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11597b8d-cb88-4212-9708-7aebbe660fee","keywords":null,"link":"/itthon/20201129_Hatalmas_felkialtojelet_lat_a_vasarnapi_jarvanyadatokban_a_viruskutato","timestamp":"2020. november. 29. 19:48","title":"„Hatalmas felkiáltójelet” lát a vasárnapi járványadatokban a víruskutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c6260a7-fc92-4838-91a6-f5a2d68795a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lennert Wouters, a belga Leuveni Katolikus Egyetem kiberbiztonsági kutatója szerint elég egy kis hozzáértés, és egy nagyjából 90 ezer forintos eszköz ahhoz, hogy az autótolvaj villámgyorsan meglovasítson egy Teslát.","shortLead":"Lennert Wouters, a belga Leuveni Katolikus Egyetem kiberbiztonsági kutatója szerint elég egy kis hozzáértés, és...","id":"20201130_bluetooth_hacker_tesla_model_x_autolopas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c6260a7-fc92-4838-91a6-f5a2d68795a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d419ff-4975-42da-80ae-2b0a6b9a1697","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_bluetooth_hacker_tesla_model_x_autolopas","timestamp":"2020. november. 30. 20:03","title":"Bluetooth-on keresztül támad a hacker, 90 másodperc alatt bármelyik Tesla Model X ellopható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közel 17 ezer frissen beszerzett gépből ezret szállítottak ki hazai kórházakba. A maradékot eladná, vagy súlyosabb járványhelyzetben lévő országoknak adná a külügy.



