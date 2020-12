Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a3138f0-ce35-4fc8-b058-defc331639da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs hétfőn dönt arról, hogyan ünnepelhetjük majd a karácsonyt. ","shortLead":"Az operatív törzs hétfőn dönt arról, hogyan ünnepelhetjük majd a karácsonyt. ","id":"20201204_Orban_jarvanyugy_korlatozasok_enyhites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a3138f0-ce35-4fc8-b058-defc331639da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd362c3-9d4f-456c-88a9-f4e8beb44261","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_Orban_jarvanyugy_korlatozasok_enyhites","timestamp":"2020. december. 04. 08:53","title":"Orbán: A járványügyi szakemberek mereven ellenzik a korlátozások nagyobb lélegzetű enyhítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3089fcf9-13b7-4241-8e13-04c7af12ec9f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Majdnem vállból leszakította az önkéntes karját a nagymacska.","shortLead":"Majdnem vállból leszakította az önkéntes karját a nagymacska.","id":"20201204_Tigristamadas_Floridaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3089fcf9-13b7-4241-8e13-04c7af12ec9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84c4ca77-edd0-42ff-8152-9a02a0e16560","keywords":null,"link":"/elet/20201204_Tigristamadas_Floridaban","timestamp":"2020. december. 04. 09:03","title":"Tigris támadt egy idős nőre Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3f17a6-d9a4-4aa7-b6e5-6546e65aa787","c_author":"EUrologus","category":"itthon","description":"Levélben tájékoztatta az Európai Néppárt parlamenti frakciójának tagjait a magyar fideszes politikus. Azt is kérte, hogy erre tekintettel vonják vissza a kizárása érdekében benyújtott indítványt.","shortLead":"Levélben tájékoztatta az Európai Néppárt parlamenti frakciójának tagjait a magyar fideszes politikus. Azt is kérte...","id":"20201204_Bocsanatot_kert_Deutsch_Tamas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf3f17a6-d9a4-4aa7-b6e5-6546e65aa787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5dcc277-1981-4e98-8e29-6af3524fa770","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_Bocsanatot_kert_Deutsch_Tamas","timestamp":"2020. december. 04. 10:46","title":"Bocsánatot kért Deutsch Tamás Manfred Webertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e64667e9-9946-4260-9ea5-64e161ab3cef","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Fontos követni, ami Magyarországon történik, mert az a környező országokban figyelmeztetést jelent, legyen szó akár a médiáról, akár a Színház- és Filmművészeti Egyetemről – mondja a Vígszínházba sokadszor visszatérő rendező, Michal Dočekal, aki a történelem meghamisításáról rendezett most előadást. Interjú.","shortLead":"Fontos követni, ami Magyarországon történik, mert az a környező országokban figyelmeztetést jelent, legyen szó akár...","id":"20201204_Michal_Docekal_interju_vigszinhaz_a_ko_pesti_szinhaz_eszenyi_eniko_rudolf_peter_szfe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e64667e9-9946-4260-9ea5-64e161ab3cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e328e6ec-d8e5-417f-bc25-8788cf90328c","keywords":null,"link":"/kultura/20201204_Michal_Docekal_interju_vigszinhaz_a_ko_pesti_szinhaz_eszenyi_eniko_rudolf_peter_szfe","timestamp":"2020. december. 04. 20:00","title":"Harminc évvel ezelőtt egyáltalán nem számoltunk a posztdemokrácia megjelenésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79e3b61d-0049-4465-a830-b079b24ebbdc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A januárban hivatalba lépő amerikai elnök a nyilvánosság előtt oltatná be magát a koronavírus elleni vakcinával, ha Fauci azt mondja neki, hogy biztonságos az oltóanyag.","shortLead":"A januárban hivatalba lépő amerikai elnök a nyilvánosság előtt oltatná be magát a koronavírus elleni vakcinával, ha...","id":"20201204_Anthony_Fauci_Joe_Biden_egeszsegugyi_fotanacsado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79e3b61d-0049-4465-a830-b079b24ebbdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd48a849-187d-4593-894d-9096eda8da39","keywords":null,"link":"/vilag/20201204_Anthony_Fauci_Joe_Biden_egeszsegugyi_fotanacsado","timestamp":"2020. december. 04. 05:51","title":"Anthony Faucit kérte fel Joe Biden egészségügyi főtanácsadónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"038d159b-d8f2-48a8-8651-c20df840e506","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több a bizonyíték arra, hogy az emberi tevékenység igen távoli élőhelyeken is kifejti hatását. Az Ökológiai Kutatóközpont (ÖK) munkatársai egy nemzetközi projekt keretében az Ighiel-tavat vizsgálták. A kutatók megállapították, hogy Románia legnagyobb karszttavában drasztikus átalakulás zajlott le az elmúlt évtizedekben, amelyben olyan távoli tényezők is szerepet játszottak, mint a légköri szennyezés, a közlekedés és a műtrágyahasználat.","shortLead":"Egyre több a bizonyíték arra, hogy az emberi tevékenység igen távoli élőhelyeken is kifejti hatását. Az Ökológiai...","id":"20201204_termeszetes_vizek_ighiel_to_tavak_kovaalga_algasodas_okologiai_kutatokozpont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=038d159b-d8f2-48a8-8651-c20df840e506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48bef3b5-c311-4012-bcc6-1c6fe7c2cc95","keywords":null,"link":"/tudomany/20201204_termeszetes_vizek_ighiel_to_tavak_kovaalga_algasodas_okologiai_kutatokozpont","timestamp":"2020. december. 04. 19:03","title":"Vizeink drasztikus átalakulására utaló bizonyítékokat találtak kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517e15d5-ac15-407b-8ee2-526d5eccd9a6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Üres nézőtér előtt humoros estet tartani körülbelül annyira természetes ötlet, mint Németh Szilárdról vegán éttermet elnevezni. A mostani körülmények között a DumaAktuál stábja mégis erre kényszerült, és ha már így alakult, ott voltunk, meglestük őket. Mutatjuk. Aztán meg a végeredményt is. ","shortLead":"Üres nézőtér előtt humoros estet tartani körülbelül annyira természetes ötlet, mint Németh Szilárdról vegán éttermet...","id":"20201205_Ilyen_volt_a_DumaAktual_a_tok_ures_nezoter_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=517e15d5-ac15-407b-8ee2-526d5eccd9a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ac4c3e-aedd-4e0c-a23d-c8c4ac330e41","keywords":null,"link":"/kultura/20201205_Ilyen_volt_a_DumaAktual_a_tok_ures_nezoter_elott","timestamp":"2020. december. 05. 16:55","title":"Ilyen volt a Duma Aktuál a tök üres nézőtér előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7138dd18-0430-473c-931f-26cee76b190d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Euronews szerint a Fidesz brüsszeli erős emberének dicstelen bukása arról is sokat elárul, miként működik ma Magyarországon a hatalom szekerét toló sajtó. Egy ilyen ügybe persze bárki belebukna, de ez esetben a történtek sokat árthatnak a kormány hitelességének is, hiszen Orbán keményen melegellenes vonalat visz, idáig nem kis részben a most lemondott politikus közreműködésével. Ennek megfelelően Brüsszelben képmutatónak minősítik, amit a képviselő és a Fidesz művelt.\r

\r

","shortLead":"Az Euronews szerint a Fidesz brüsszeli erős emberének dicstelen bukása arról is sokat elárul, miként működik ma...","id":"20201205_Euronews_Leszerepelt_a_kormanymedia_a_Szajerugyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7138dd18-0430-473c-931f-26cee76b190d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0049c07-f83d-481f-ac20-4528a7b006f2","keywords":null,"link":"/360/20201205_Euronews_Leszerepelt_a_kormanymedia_a_Szajerugyben","timestamp":"2020. december. 05. 10:00","title":"Euronews: A Szájer-ügy a kormánymédia működését is leleplezte ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]