[{"available":true,"c_guid":"ee4e2a3e-d29e-4b1b-93c7-64b71dbd87b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Tanács elnöke, Charles Michel azt ígéri, az Európai Unió be fogja tartatni a koronavírus elleni oltóanyaggyártókkal a velük kötött szerződésekben foglalt kötelezettségeket.","shortLead":"Az Európai Tanács elnöke, Charles Michel azt ígéri, az Európai Unió be fogja tartatni a koronavírus elleni...","id":"20210124_Az_EU_kemenyen_az_asztalra_csapott_az_oltoanyaggyartokkal_valo_targyalason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee4e2a3e-d29e-4b1b-93c7-64b71dbd87b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2174e69-89b2-4485-9e83-60c0cbd6f6b3","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_Az_EU_kemenyen_az_asztalra_csapott_az_oltoanyaggyartokkal_valo_targyalason","timestamp":"2021. január. 24. 15:44","title":"Az EU keményen az asztalra csapott az oltóanyaggyártókkal való tárgyaláson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d39556-50a1-4d76-bf85-2a09e0c0de5e","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Megszaporodhatnak a 99 és 249 ezer forintos termékek az új jótállási szabályok miatt. Bár azok elvileg a vevőknek kedveznek, van olyan új szabály, ami nem annyira előnyös számukra. Mutatjuk, mire érdemes figyelni.","shortLead":"Megszaporodhatnak a 99 és 249 ezer forintos termékek az új jótállási szabályok miatt. Bár azok elvileg a vevőknek...","id":"20210124_jotallas_2021_valtozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96d39556-50a1-4d76-bf85-2a09e0c0de5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8686314-4574-48ac-b5b4-ca22ea8c67c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210124_jotallas_2021_valtozas","timestamp":"2021. január. 24. 15:00","title":"Nem mindig a vásárló jár jól az új jótállási szabályokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"953da238-b9d7-4b64-8450-027f35e35f81","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szakszervezetek nem elégedettek, van, aki elutasítja a megoldást. ","shortLead":"A szakszervezetek nem elégedettek, van, aki elutasítja a megoldást. ","id":"20210125_Ma_alairjak_a_megallapodast_a_2021es_minimalberrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=953da238-b9d7-4b64-8450-027f35e35f81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e2680a-0fa9-44d7-9004-b088d736a1b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210125_Ma_alairjak_a_megallapodast_a_2021es_minimalberrol","timestamp":"2021. január. 25. 05:45","title":"Ma aláírják a megállapodást a 2021-es minimálbérről, kétszer emelkedhet idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36a83714-1567-4971-a144-7e4bf62cdc86","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tel-Aviv mellett egy autóbuszt gyújtottak fel az ultraortodox demonstrálók, Jeruzsálemben egy villamosmegállót zúztak szét. ","shortLead":"Tel-Aviv mellett egy autóbuszt gyújtottak fel az ultraortodox demonstrálók, Jeruzsálemben egy villamosmegállót zúztak...","id":"20210125_izrael_koronavirus_zavargasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36a83714-1567-4971-a144-7e4bf62cdc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c57e52bd-beb5-4e95-b443-bb986b9c7379","keywords":null,"link":"/vilag/20210125_izrael_koronavirus_zavargasok","timestamp":"2021. január. 25. 10:10","title":"Izraelben is zavargások voltak a járványügyi korlátozások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5c6322-a21d-4d21-8f0e-23909a6a522d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A huszonéves fiatalok egy utcai vita után, a lépcsőházban szúrták halálra a 19 éves áldozatot. ","shortLead":"A huszonéves fiatalok egy utcai vita után, a lépcsőházban szúrták halálra a 19 éves áldozatot. ","id":"20210123_Letartoztattak_a_ferencvarosi_keseles_gyanusitottjait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca5c6322-a21d-4d21-8f0e-23909a6a522d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24bf2eeb-ffe9-422d-9273-8f62d4bc25b8","keywords":null,"link":"/itthon/20210123_Letartoztattak_a_ferencvarosi_keseles_gyanusitottjait","timestamp":"2021. január. 23. 14:31","title":"Letartóztatták a ferencvárosi késelés gyanúsítottjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8f14c84-a44d-4807-8fa5-0fc7cc3848a5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Lukács fürdővel átellenben fekvő Malom-tó környezete a következő hetekben néhány elemében megújul – írja a 24.hu.","shortLead":"A Lukács fürdővel átellenben fekvő Malom-tó környezete a következő hetekben néhány elemében megújul – írja a 24.hu.","id":"20210123_Valamivel_rendezettebb_lesz_az_egykori_Nepgozfurdo_kornyezete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8f14c84-a44d-4807-8fa5-0fc7cc3848a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b9a3f68-c732-47b4-8581-45136509110a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210123_Valamivel_rendezettebb_lesz_az_egykori_Nepgozfurdo_kornyezete","timestamp":"2021. január. 23. 17:25","title":"Végre felújítják a régóta elhanyagolt budai Malom-tó környezetét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2608c2fd-336b-4fd3-af74-a5bba2e1b6e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter horvátországi villámlátogatását értékelte házi videójában.","shortLead":"A miniszter horvátországi villámlátogatását értékelte házi videójában.","id":"20210124_Hunyadi_Matyas_esetleges_ujratemeteserol_beszelt_Kasler_Miklos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2608c2fd-336b-4fd3-af74-a5bba2e1b6e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c4c8d0d-2aed-4190-b38f-043e621be7b8","keywords":null,"link":"/itthon/20210124_Hunyadi_Matyas_esetleges_ujratemeteserol_beszelt_Kasler_Miklos","timestamp":"2021. január. 24. 18:40","title":"Hunyadi Mátyás esetleges újratemetéséről beszélt Kásler Miklós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3132e2f5-05d4-48bd-9c01-36ad6a96cab9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője Twitter-üzenetében elítélte szombaton az Alekszej Navalnij orosz ellenzéki aktivista támogatására, hatósági tilalom ellenére tartott aznapi oroszországi tüntetések számos résztvevőjének őrizetbe vételét és az ellenük alkalmazott \"aránytalan erőszakot\".","shortLead":"Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője Twitter-üzenetében elítélte szombaton...","id":"20210123_Ujabb_EUszankciok_varhatoak_az_oroszorszagi_rendori_brutalitas_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3132e2f5-05d4-48bd-9c01-36ad6a96cab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5138f06-4c65-43bb-bd4c-1b737d863774","keywords":null,"link":"/vilag/20210123_Ujabb_EUszankciok_varhatoak_az_oroszorszagi_rendori_brutalitas_miatt","timestamp":"2021. január. 23. 21:06","title":"Újabb EU-szankciók várhatóak az oroszországi rendőri brutalitás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]