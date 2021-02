Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3d0f8bf-5518-433c-bddf-3d0724811187","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy álcázás nélkül körülbelül hogyan mutat a csehek új kisautója.","shortLead":"Vázoljuk, hogy álcázás nélkül körülbelül hogyan mutat a csehek új kisautója.","id":"20210129_szemrevalonak_igerkezik_a_teljesen_uj_skoda_fabia__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3d0f8bf-5518-433c-bddf-3d0724811187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc7c46d0-2b62-4bca-a936-ba62591b470b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210129_szemrevalonak_igerkezik_a_teljesen_uj_skoda_fabia__fotok","timestamp":"2021. február. 01. 07:59","title":"Szemrevalónak ígérkezik a teljesen új Skoda Fabia – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24f3b875-df21-458b-8158-239722a3882f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A hírt az Európai Bizottság elnöke tette közzé.","shortLead":"A hírt az Európai Bizottság elnöke tette közzé.","id":"20210131_9_millio_extra_dozis_vakcinat_kuld_az_AstraZeneca","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24f3b875-df21-458b-8158-239722a3882f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b151b9c-6c01-464d-bf85-432278cb3dec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210131_9_millio_extra_dozis_vakcinat_kuld_az_AstraZeneca","timestamp":"2021. január. 31. 20:51","title":"9 millióval több vakcinát szállít az AstraZeneca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eb23468-ad44-4b31-b9b4-946e94ae1a91","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hilton Valentine játszotta fel a rocktörténet egyik legismertebb dalnyitányát (minden kezdő gitáros először megtanult intróját) a The House of The Rising Sun elején. 77 éves volt. ","shortLead":"Hilton Valentine játszotta fel a rocktörténet egyik legismertebb dalnyitányát (minden kezdő gitáros először megtanult...","id":"20210130_Meghalt_a_The_Animals_gitarosa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4eb23468-ad44-4b31-b9b4-946e94ae1a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e681373-5ae6-4760-9efd-cc2460e85e40","keywords":null,"link":"/kultura/20210130_Meghalt_a_The_Animals_gitarosa","timestamp":"2021. január. 30. 18:31","title":"Meghalt a The Animals gitárosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aaeab9d-d7a5-48cb-bd93-5d3dbd323d96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kézigránát- és géppisztoly-replikákat, tőröket őrizgetett a hálószobájában, egy birodalmi sassal és horogkereszttel díszített ládában.","shortLead":"Kézigránát- és géppisztoly-replikákat, tőröket őrizgetett a hálószobájában, egy birodalmi sassal és horogkereszttel...","id":"20210130_Naci_relikviakat_talaltak_egy_magyar_ferfinel_Becsben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5aaeab9d-d7a5-48cb-bd93-5d3dbd323d96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74b89f55-9ba1-4187-89c7-135332c49778","keywords":null,"link":"/vilag/20210130_Naci_relikviakat_talaltak_egy_magyar_ferfinel_Becsben","timestamp":"2021. január. 30. 15:59","title":"Náci relikviákat találtak egy magyar férfinél Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8896a1-85e6-4219-a4e6-ebc5a253ee1f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kapus két jubileumát is ünnepelhette a Leipzig győzelmével.","shortLead":"A kapus két jubileumát is ünnepelhette a Leipzig győzelmével.","id":"20210130_Gulacsi_rekordot_dontott_Lipcseben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb8896a1-85e6-4219-a4e6-ebc5a253ee1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92856a69-0eef-414d-99c2-664365a71425","keywords":null,"link":"/sport/20210130_Gulacsi_rekordot_dontott_Lipcseben","timestamp":"2021. január. 30. 21:50","title":"Gulácsi rekordot döntött Lipcsében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adbde143-db20-4eba-9652-4f47bf59c52d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft tervezőcsapatának kreativitása előtt tiszteleg egy rövid videó, ami bemutatja, mi minden hozható ki a stílusos, az androidos telefont és a windowsos PC-t összekötő Your Phone alkalmazásból.","shortLead":"A Microsoft tervezőcsapatának kreativitása előtt tiszteleg egy rövid videó, ami bemutatja, mi minden hozható ki...","id":"20210130_microsoft_your_phone_alkalmazas_video_bemutato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adbde143-db20-4eba-9652-4f47bf59c52d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f590b5a-17ee-46d0-82fa-e2ebfab777f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210130_microsoft_your_phone_alkalmazas_video_bemutato","timestamp":"2021. január. 30. 16:03","title":"A telefon képernyője helyett jobb ugyanaz számítógépen – üzeni a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az innovációs minisztérium vezetője szerint politikamentes lesz az egyetemi pénzosztás, Stumpf István pedig szép feladatot kapott Orbán Viktortól.","shortLead":"Az innovációs minisztérium vezetője szerint politikamentes lesz az egyetemi pénzosztás, Stumpf István pedig szép...","id":"20210201_palkovics_laszlo_egyetemek_modellvaltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f81f4e-41f6-463e-bcd9-34adb48976e9","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_palkovics_laszlo_egyetemek_modellvaltas","timestamp":"2021. február. 01. 11:02","title":"Palkovics: Aranyévei lesznek a magyar egyetemeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f2e30d8-17eb-4202-b844-6b2dcbe78eb2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Washington Post körképéből az derül ki, hogy a mutálódó vírusok megjelenése sok tekintetben az egész világon keresztülhúzhatja az eddig elképzeléseket a járvány terjedésének megfékezéséről.","shortLead":"A Washington Post körképéből az derül ki, hogy a mutálódó vírusok megjelenése sok tekintetben az egész világon...","id":"20210131_washington_post_jarvany_virus_mutaciok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f2e30d8-17eb-4202-b844-6b2dcbe78eb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc30bf76-8254-4f04-a236-f2dd2a3213ff","keywords":null,"link":"/360/20210131_washington_post_jarvany_virus_mutaciok","timestamp":"2021. január. 31. 15:00","title":"Amerikai szakértők szerint az év végéig nemigen lesz nyájimmunitás az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]