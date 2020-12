Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80921eb4-39e1-4289-9583-3ee1403462ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Paul Manafortot korábban hét és fél évre ítélték az Egyesült Államok elleni összeesküvésért, hamis tanúzásért és az igazságszolgáltatás akadályoztatásának megkísérléséért. ","shortLead":"Paul Manafortot korábban hét és fél évre ítélték az Egyesült Államok elleni összeesküvésért, hamis tanúzásért és...","id":"20201224_Kampanymenedzserenek_is_megkegyelmezett_Trump","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80921eb4-39e1-4289-9583-3ee1403462ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a192ba78-7b4e-493c-8ae9-eadbdb2b1875","keywords":null,"link":"/vilag/20201224_Kampanymenedzserenek_is_megkegyelmezett_Trump","timestamp":"2020. december. 24. 07:51","title":"Összeesküvésért elítélt kampánymenedzsere is kegyelmet kapott Trumptól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdeaf95c-4e89-461c-b77a-b071be849799","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A koronavírus-járvány többek közt az autóiparra is alaposan rányomta a bélyegét.","shortLead":"A koronavírus-járvány többek közt az autóiparra is alaposan rányomta a bélyegét.","id":"20201223_negyedevel_kevesebb_uj_autot_adtak_el_iden_az_euban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdeaf95c-4e89-461c-b77a-b071be849799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f73e7b6-560c-4e41-9acf-d560ec5d602c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201223_negyedevel_kevesebb_uj_autot_adtak_el_iden_az_euban","timestamp":"2020. december. 23. 06:41","title":"Negyedével kevesebb új autót adtak el idén az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec30fe7-7a96-4986-9566-b485771bd299","c_author":"Csaba László","category":"360","description":"Vélhetőleg az egyes társadalmak kulturális szintjén és civil társadalmának életerején múlik, hogy a válság idején részben elkerülhetetlenül megindult állami-kormányzati terjeszkedés tartós irányzat marad-e, írja szerzőnk.\r

","shortLead":"Vélhetőleg az egyes társadalmak kulturális szintjén és civil társadalmának életerején múlik, hogy a válság idején...","id":"20201222_Csaba_Laszlo_Minden_maskepp_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dec30fe7-7a96-4986-9566-b485771bd299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e8ae3ee-a3de-4b96-9dca-1a9b176927ed","keywords":null,"link":"/360/20201222_Csaba_Laszlo_Minden_maskepp_lesz","timestamp":"2020. december. 22. 17:00","title":"Csaba László: Minden másképp lesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7188a8b8-70cd-46e8-87c6-4373747929e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ott is tilos szeszes italt inni, ahol ezt más jogszabály nem tiltja. ","shortLead":"Ott is tilos szeszes italt inni, ahol ezt más jogszabály nem tiltja. ","id":"20201224_tilos_utcai_alkoholfogyasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7188a8b8-70cd-46e8-87c6-4373747929e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5564f441-4dc7-47e1-94fb-512a769f1718","keywords":null,"link":"/itthon/20201224_tilos_utcai_alkoholfogyasztas","timestamp":"2020. december. 24. 07:23","title":"Mától január 3-ig tilos alkoholt fogyasztani az utcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"973998ee-7e16-4b27-a66b-792b182e531d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az incidens 2019-ben történt, de csak most derült ki. Az állatok nem vettek részt kísérletekben, de öregek és betegek voltak.","shortLead":"Az incidens 2019-ben történt, de csak most derült ki. Az állatok nem vettek részt kísérletekben, de öregek és betegek...","id":"20201223_nasa_telephely_majom_allatkiserletek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=973998ee-7e16-4b27-a66b-792b182e531d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09d6ae7b-b4ea-414d-8d78-9645af4b3bcd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201223_nasa_telephely_majom_allatkiserletek","timestamp":"2020. december. 23. 08:33","title":"Egyetlen nap alatt 27 majmot öltek meg a NASA telephelyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac0e01ae-4e43-489d-a55a-460b2e9c4741","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MEOSZ kiáll az intézet önállósága mellett és az ott folyó orvosszakmai munka megerősítését szorgalmazza.","shortLead":"A MEOSZ kiáll az intézet önállósága mellett és az ott folyó orvosszakmai munka megerősítését szorgalmazza.","id":"20201222_Kasler_Mikloshoz_Mozgaskorlatozottak_szovetsege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac0e01ae-4e43-489d-a55a-460b2e9c4741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8888654-4c0f-4790-8044-07d46991db94","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_Kasler_Mikloshoz_Mozgaskorlatozottak_szovetsege","timestamp":"2020. december. 22. 20:28","title":"Kásler Miklóshoz fordult a mozgáskorlátozottak szövetsége a rehabilitációs intézet esetleges beolvasztása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f240f1f7-57d9-4a29-a100-29d0727f5d04","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság ugyanakkor azt javasolja, hogy akinek nem feltétlenül szükséges, az ne utazzon. ","shortLead":"Az Európai Bizottság ugyanakkor azt javasolja, hogy akinek nem feltétlenül szükséges, az ne utazzon. ","id":"20201222_Europai_Bizottsag_NagyBritannia_hatarzar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f240f1f7-57d9-4a29-a100-29d0727f5d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2567e13b-7ff5-413a-a7c5-e13ffde41c1d","keywords":null,"link":"/vilag/20201222_Europai_Bizottsag_NagyBritannia_hatarzar","timestamp":"2020. december. 22. 15:49","title":"Brüsszel arra kéri a tagállamokat, függesszék fel a brit utazási tilalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d983ceb-5ace-4d19-a20e-fcb5d39d7180","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Néhány börtönre ítélt, pártbeli szövetségesét is elnöki kegyelemben részesítette a leköszönő Trump.","shortLead":"Néhány börtönre ítélt, pártbeli szövetségesét is elnöki kegyelemben részesítette a leköszönő Trump.","id":"20201223_donald_trump_kegyelem_elitelt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d983ceb-5ace-4d19-a20e-fcb5d39d7180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45a76d2c-f222-4aa4-9361-4bd03b1fccc1","keywords":null,"link":"/vilag/20201223_donald_trump_kegyelem_elitelt","timestamp":"2020. december. 23. 05:40","title":"Trump kegyelmet adott a bagdadi vérengzés elkövetőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]