Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3e5b3f7-c9ed-481c-8be0-4bdeb1eebef0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hidegbetörés miatt lesz nagyon hideg, a Balaton várhatóan be fog fagyni.","shortLead":"Egy hidegbetörés miatt lesz nagyon hideg, a Balaton várhatóan be fog fagyni.","id":"20210207_hideg_fagy_sziberia_sarkvidek_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3e5b3f7-c9ed-481c-8be0-4bdeb1eebef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dde2f9b6-ad54-478e-9300-90bf0f74a865","keywords":null,"link":"/itthon/20210207_hideg_fagy_sziberia_sarkvidek_idojaras","timestamp":"2021. február. 07. 13:18","title":"Sarkvidéki hideg jön a jövő héten, mínusz 20 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b76cbbbc-1ead-43fc-a231-126b16934f1f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz rendőrség őrizetbe vett több embert és házkutatást tartott több városban az Alekszej Navalnij bebörtönzött ellenzéki politikus híveinél.","shortLead":"Az orosz rendőrség őrizetbe vett több embert és házkutatást tartott több városban az Alekszej Navalnij bebörtönzött...","id":"20210206_Folyik_a_megtorlas_a_Navalnij_melletti_tuntetesek_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b76cbbbc-1ead-43fc-a231-126b16934f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f371556-6dfe-4c6c-9e75-73d3b404adef","keywords":null,"link":"/vilag/20210206_Folyik_a_megtorlas_a_Navalnij_melletti_tuntetesek_miatt","timestamp":"2021. február. 06. 19:33","title":"Folyik a megtorlás a Navalnij melletti tüntetések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319e909b-3443-4adc-8418-9908ffc501a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több orvos is azt mondta, hogy a rendező nem élt vissza a személyes adataikkal. ","shortLead":"Több orvos is azt mondta, hogy a rendező nem élt vissza a személyes adataikkal. ","id":"20210207_szasz_janos_hazkutatas_csokay_andras_mutet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=319e909b-3443-4adc-8418-9908ffc501a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a71740c-ea85-43db-80bb-f4def81ed21a","keywords":null,"link":"/itthon/20210207_szasz_janos_hazkutatas_csokay_andras_mutet","timestamp":"2021. február. 07. 10:55","title":"Nem értik a sziámi ikreket szétválasztó orvosok, miért volt házkutatás Szász Jánosnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"910d5bb5-bc9c-4bd0-8df6-4c9bf8e977d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Éjjel-nappal dolgoznak a szakemberek. ","shortLead":"Éjjel-nappal dolgoznak a szakemberek. ","id":"20210207_Elarasztotta_a_szemet_a_Tiszat_pentek_ota_probaljak_megtisztitani","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=910d5bb5-bc9c-4bd0-8df6-4c9bf8e977d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b46c9f13-29e6-4306-a138-779fdc5822ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20210207_Elarasztotta_a_szemet_a_Tiszat_pentek_ota_probaljak_megtisztitani","timestamp":"2021. február. 07. 12:33","title":"Elárasztotta a szemét a Tiszát, péntek óta próbálják megtisztítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Annalisa Malara azt mondta: soha nem fogja elfelejteni, amikor az első beteg az intenzív-osztályra került.","shortLead":"Annalisa Malara azt mondta: soha nem fogja elfelejteni, amikor az első beteg az intenzív-osztályra került.","id":"20210207_koronavirus_olasz_orvos_annalisa_malara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cc1c85d-7a63-4e62-8c61-f258d4b0659c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210207_koronavirus_olasz_orvos_annalisa_malara","timestamp":"2021. február. 07. 12:07","title":"Az első európai covidos beteget azonosító orvos: Mindennap a betegségtől való félelemmel indulok munkába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e38d456d-4037-4663-b419-388c553c6c6d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A hűtés nélkül tárolt inzulin is megőrzi hatásosságát egy új kutatás szerint.","shortLead":"A hűtés nélkül tárolt inzulin is megőrzi hatásosságát egy új kutatás szerint.","id":"20210207_inzulin_hatasossaga_hutes_nelkul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e38d456d-4037-4663-b419-388c553c6c6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd2e0d3a-14e9-41b8-aa3a-97b0632ffcb6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210207_inzulin_hatasossaga_hutes_nelkul","timestamp":"2021. február. 07. 10:03","title":"Változás: nem kell hűteni az inzulint – közölték orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a15036e5-ff5f-4295-9c2a-742bce4d5e19","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pozitív mintát adó kutyák és macskák otthonaikban vagy az állam által biztosított menhelyeken lábadozhatnak.","shortLead":"A pozitív mintát adó kutyák és macskák otthonaikban vagy az állam által biztosított menhelyeken lábadozhatnak.","id":"20210208_szoul_karanten_haziallat_kutya_macska_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a15036e5-ff5f-4295-9c2a-742bce4d5e19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b5efd52-812c-4a4e-950d-1436c592fe7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210208_szoul_karanten_haziallat_kutya_macska_koronavirus","timestamp":"2021. február. 08. 13:03","title":"Szöulban a koronás háziállatokra is 14 nap karantén vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Rekordbírságot szabott ki a rendőrség a járvány alatt, Biden Trump miatt aggódik, a Tampa nyerte a Superbowlt. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Rekordbírságot szabott ki a rendőrség a járvány alatt, Biden Trump miatt aggódik, a Tampa nyerte a Superbowlt...","id":"20210208_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e135359-f11b-4cd4-8177-de6fca5cc372","keywords":null,"link":"/360/20210208_Radar360","timestamp":"2021. február. 08. 08:00","title":"Radar360: Zöld út az orosz vakcinának, búcsú az Ódrytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]