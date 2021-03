Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e15a26a7-f5ac-4a25-97fb-240c9cc741a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hejőkeresztúron verte szét egy kliens az autószerelő kocsijának a szélvédőjét.","shortLead":"Hejőkeresztúron verte szét egy kliens az autószerelő kocsijának a szélvédőjét.","id":"20210322_autoszerelo_garazdasag_baseballuto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e15a26a7-f5ac-4a25-97fb-240c9cc741a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b44f9926-16af-43bc-85e6-a78b952643fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210322_autoszerelo_garazdasag_baseballuto","timestamp":"2021. március. 22. 17:18","title":"Felárat kért az autószerelő, az ügyfél erre elővette a baseballütőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4374bea6-85e1-4b55-88de-17bf4a7390e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A boltokban áttérhetnek a négyzetméter-alapú korlátozásra, külön plázaszabályokról is dönthet a kormány.","shortLead":"A boltokban áttérhetnek a négyzetméter-alapú korlátozásra, külön plázaszabályokról is dönthet a kormány.","id":"20210323_korlatozas_koronavirus_orban_gazdasagi_kamara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4374bea6-85e1-4b55-88de-17bf4a7390e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"171b4a38-0e60-487e-8bdc-3c3b0380e60c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210323_korlatozas_koronavirus_orban_gazdasagi_kamara","timestamp":"2021. március. 23. 12:39","title":"Orbán: A kormány tárgyal a bolti korlátozások átalakításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyarország legnagyobb koncertszervező cégének alapítója a koronavírus-fertőzés szövődményeibe halt bele. 