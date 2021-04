Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d9559b01-0a68-47c4-91a2-54e2e4ed37f6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egészen június első hetéig fog tartani az ellenőrzés.","shortLead":"Egészen június első hetéig fog tartani az ellenőrzés.","id":"20210422_who_ema_szputnyik_v_gyartas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9559b01-0a68-47c4-91a2-54e2e4ed37f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"870fdebd-ee59-4720-bbd7-ddb92a7923ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20210422_who_ema_szputnyik_v_gyartas","timestamp":"2021. április. 22. 20:21","title":"A WHO és az EMA május 10-től vizsgálja a Szputnyik V gyártását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f11e0c7-ff71-4ea3-a99e-343b29a2d0e3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Március vége óta állomásozott rengeteg orosz katona az elcsatolt félszigeten.","shortLead":"Március vége óta állomásozott rengeteg orosz katona az elcsatolt félszigeten.","id":"20210423_oroszorszag_hadgyakorlat_ukrajna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f11e0c7-ff71-4ea3-a99e-343b29a2d0e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8985718b-3abc-487b-aa8c-46367d4d764a","keywords":null,"link":"/vilag/20210423_oroszorszag_hadgyakorlat_ukrajna","timestamp":"2021. április. 23. 11:06","title":"Megkezdte a hadgyakorlatozó erői kivonását a Krímből Oroszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d333b22f-2360-4934-b076-1b9d2f56a984","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyobb kijelzőt és akkumulátort kapott az előző generációs változathoz képest a Honor új okoskarkötője, a Honor Band 6.","shortLead":"Nagyobb kijelzőt és akkumulátort kapott az előző generációs változathoz képest a Honor új okoskarkötője, a Honor Band 6.","id":"20210422_honor_band_6_okoskarkoto_fitneszkarkoto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d333b22f-2360-4934-b076-1b9d2f56a984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec255713-23a4-4b2f-a425-e75110b8f454","keywords":null,"link":"/tudomany/20210422_honor_band_6_okoskarkoto_fitneszkarkoto","timestamp":"2021. április. 22. 17:03","title":"14 napos üzemidővel jön a Honor új okoseszköze, a Honor Band 6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5f3d9d3-9f81-458f-bcea-4d61f222739d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint 2022-ben debütálhat az új Battlefield, amit a telefonos környezet eltérései miatt nem a számítógépesből alakítanak át, hanem az alapoktól kezdve húzzák fel, hogy jó legyen a játékélmény.","shortLead":"A tervek szerint 2022-ben debütálhat az új Battlefield, amit a telefonos környezet eltérései miatt nem...","id":"20210422_electronic_arts_battlefield_jatek_mobilon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5f3d9d3-9f81-458f-bcea-4d61f222739d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8a844a4-d9eb-4c58-a1cc-e3ad8244a998","keywords":null,"link":"/tudomany/20210422_electronic_arts_battlefield_jatek_mobilon","timestamp":"2021. április. 22. 16:03","title":"Érkezik a mobilos Battlefield, teljes értékű játékot ígér az EA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2ff211b-cfb3-4584-9478-3c60c505fc5e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Miniatűr ókori római napórát fedeztek fel egy pisai ásatás leletei között. 