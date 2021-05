Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ec0fc3df-d264-4571-b4de-36ad331810fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy amerikai férfi komoly kártérítést követel az Apple-től, amiért elmondása szerint egy baleset következtében égési sérüléseket szerzett a kezében felrobbant iPhone-jától.","shortLead":"Egy amerikai férfi komoly kártérítést követel az Apple-től, amiért elmondása szerint egy baleset következtében égési...","id":"20210510_iphone_6_felrobbant_egesi_serules_karterites_apple_per","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec0fc3df-d264-4571-b4de-36ad331810fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"810b8681-8593-4230-a48f-a286c1514151","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_iphone_6_felrobbant_egesi_serules_karterites_apple_per","timestamp":"2021. május. 10. 11:03","title":"Állítja, arcába robbant az iPhone-ja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cdd95b4-3df7-458c-83a4-8df03c2cf422","c_author":"HVG","category":"360","description":"Elképzelhetetlen, hogy valami 165 millió éven át változatlanul maradjon, de úgy látszik, ez történik egy különös baktériummal. Génállománya ennyi ideje nem módosult, sehol egy mutáció. ","shortLead":"Elképzelhetetlen, hogy valami 165 millió éven át változatlanul maradjon, de úgy látszik, ez történik egy különös...","id":"202118_tenyleg_elo_kovulet_kenes_egyensuly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cdd95b4-3df7-458c-83a4-8df03c2cf422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d5d4e32-4b66-4cf6-8e7e-77c1de9bab18","keywords":null,"link":"/360/202118_tenyleg_elo_kovulet_kenes_egyensuly","timestamp":"2021. május. 09. 08:30","title":"Létezik egy baktérium, amely 165 millió éve semmit nem változik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3b6e920-f00e-41f1-90b2-ed5bd84f7d61","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Magas szerb kitüntetéseket vett át Peter Handke Nobel-díjas osztrák író, aki a hétvégén először látogatott a volt Jugoszlávia területére a legrangosabb irodalmi elismerés 2019-es elnyerése óta.","shortLead":"Magas szerb kitüntetéseket vett át Peter Handke Nobel-díjas osztrák író, aki a hétvégén először látogatott a volt...","id":"20210509_Szerb_dijeso_Peter_Handke_Nobeldijas_ironak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3b6e920-f00e-41f1-90b2-ed5bd84f7d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b9829c-40b1-4d4e-9b98-7098fafadef9","keywords":null,"link":"/kultura/20210509_Szerb_dijeso_Peter_Handke_Nobeldijas_ironak","timestamp":"2021. május. 09. 22:04","title":"Szerb díjeső Peter Handke Nobel-díjas írónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f2f09d-34a2-4a69-9092-ba1f463a2f8e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A támadó magával is végzett.","shortLead":"A támadó magával is végzett.","id":"20210510_Lovoldozes_szuletesnapi_buli_Amerika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4f2f09d-34a2-4a69-9092-ba1f463a2f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab230e3-6e01-43e9-9e37-a4a14db3bc28","keywords":null,"link":"/vilag/20210510_Lovoldozes_szuletesnapi_buli_Amerika","timestamp":"2021. május. 10. 05:18","title":"Hat embert agyonlőttek egy születésnapi bulin Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d037dc5c-879a-441e-b219-f60f839aed34","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az áldozatok mindannyian civilek, vannak köztük fiatal diákok is.","shortLead":"Az áldozatok mindannyian civilek, vannak köztük fiatal diákok is.","id":"20210509_kabul_iskola_robbantas_merenylet_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d037dc5c-879a-441e-b219-f60f839aed34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a9e0cb-4249-4674-b184-208fbf08f1bc","keywords":null,"link":"/vilag/20210509_kabul_iskola_robbantas_merenylet_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. május. 09. 09:26","title":"Ötven fölé emelkedett a kabuli iskolánál történt robbantás áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef4f10d-13ce-4669-9935-9dec7fdc9017","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, már régóta pletykált értesülés bizonyult igaznak a Microsofttal és az Xbox konzolok értékesítésével kapcsolatban, ráadásul nem várt helyről: az Apple kontra Epic Games per anyagából.","shortLead":"Egy, már régóta pletykált értesülés bizonyult igaznak a Microsofttal és az Xbox konzolok értékesítésével kapcsolatban...","id":"20210510_microsoft_veszteseges_xbox_ertekesites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ef4f10d-13ce-4669-9935-9dec7fdc9017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be1d394-9861-407c-be7d-e743ef50374f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_microsoft_veszteseges_xbox_ertekesites","timestamp":"2021. május. 10. 10:03","title":"Kiderült, mennyit keres a Microsoft az Xboxokon – a válasz egy (nem) szép, kerek szám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50944b2d-79b4-4d46-8cc6-c418f6ba41d2","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Békásmegyeren tavaly novemberben kiraboltak valakit. A nyomozók napokon belül találtak gyanúsítottakat, akiket rossz minőségű térfigyelőkamera-felvételeken a sértett is felismerni vélt. Be is gyűjtötték őket, de nem stimmelt minden: a sértett által négy középkorú férfiként leírt támadók helyett három tinédzser fiú és egy lány került az őrszobára. ","shortLead":"Békásmegyeren tavaly novemberben kiraboltak valakit. A nyomozók napokon belül találtak gyanúsítottakat, akiket rossz...","id":"20210509_rablasi_ugy_megalapozatlan_gyanusitas_fiatalok_orizetben_bekasmegyer_3_keruleti_rendorkapitanysag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50944b2d-79b4-4d46-8cc6-c418f6ba41d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4003f928-f8f6-4bbe-85b5-4680d0681caa","keywords":null,"link":"/itthon/20210509_rablasi_ugy_megalapozatlan_gyanusitas_fiatalok_orizetben_bekasmegyer_3_keruleti_rendorkapitanysag","timestamp":"2021. május. 09. 20:00","title":"Rosszkor voltak rossz helyen Békásmegyeren, a Gyorskocsi utcában kötöttek ki a tinik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Olyan slágerek fűződtek a nevéhez mint a Personality, a Lawdy Miss Clawdy vagy az erőszakos szövege miatt sok vitát kiváltó Stagger Lee.","shortLead":"Olyan slágerek fűződtek a nevéhez mint a Personality, a Lawdy Miss Clawdy vagy az erőszakos szövege miatt sok vitát...","id":"20210509_lloyd_price_rock_and_roll_personality","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c12b343-7360-4da4-9a19-b99e84706404","keywords":null,"link":"/kultura/20210509_lloyd_price_rock_and_roll_personality","timestamp":"2021. május. 09. 11:15","title":"Elhunyt Lloyd Price, a rock and roll hőskorának sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]