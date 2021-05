Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ac6098e2-fe19-4f25-95f1-7c6c2e839aa5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A klímaváltozás hatására gyakoribbá válhatnak a teleket túlélő, majd tavasszal új erőre kapó \"zombitüzek\" a bolygó legészakibb területein, ahol az éghajlat gyorsabban melegszik, mint bárhol máshol a világban.","shortLead":"A klímaváltozás hatására gyakoribbá válhatnak a teleket túlélő, majd tavasszal új erőre kapó \"zombitüzek\" a bolygó...","id":"20210522_zombituzek_eszaki_felteke_tajga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac6098e2-fe19-4f25-95f1-7c6c2e839aa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1f326aa-3bf0-46b6-8716-c44b4560e6ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20210522_zombituzek_eszaki_felteke_tajga","timestamp":"2021. május. 22. 20:03","title":"Egyre gyakoribbá válhatnak a \"zombitüzek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f82915c2-3eb7-49cb-b5b3-94a541fbd48e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Nyiragongo vulkán lávafolyama már a közeli Goma város repterét is elérte.","shortLead":"A Nyiragongo vulkán lávafolyama már a közeli Goma város repterét is elérte.","id":"20210523_Menekulnek_az_emberek_miutan_Kongoban_kitort_a_Nyiragongo_vulkan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f82915c2-3eb7-49cb-b5b3-94a541fbd48e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ad163d4-89ec-4e76-894e-7f714e1d1b4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210523_Menekulnek_az_emberek_miutan_Kongoban_kitort_a_Nyiragongo_vulkan","timestamp":"2021. május. 23. 08:41","title":"Menekülnek az emberek, miután Kongóban kitört a Nyiragongo vulkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7620575-4f70-4d25-b287-127cca79eba9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az unokái összekenték a miniszterelnököt.","shortLead":"Az unokái összekenték a miniszterelnököt.","id":"20210523_orban_viktor_video_var_hazaspar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7620575-4f70-4d25-b287-127cca79eba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad30c28-a9aa-4173-ac5e-046738e2b2d5","keywords":null,"link":"/elet/20210523_orban_viktor_video_var_hazaspar","timestamp":"2021. május. 23. 09:15","title":"Orbán pörköltszaftosan fotózkodott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec71b9f9-b6ab-441c-81db-082425aa3363","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kormányrendelet alapján még nem lehetne parkolási díjat fizettetni. ","shortLead":"A kormányrendelet alapján még nem lehetne parkolási díjat fizettetni. ","id":"20210523_Tevesen_szednek_parkolodijat_Varban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec71b9f9-b6ab-441c-81db-082425aa3363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2f09fc9-5a9a-4143-b92d-c30a4e5a1b98","keywords":null,"link":"/cegauto/20210523_Tevesen_szednek_parkolodijat_Varban","timestamp":"2021. május. 23. 15:56","title":"A Várban már most fizetni kell a parkolásért, pedig csak keddtől szűnik meg az ingyenes parkolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6721604d-3641-439a-8a82-0bdb32a78ffc","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Péterfy Gergelynek most ezekből kellett ihletet merítenie: szabadulás, bulibárók, spionparadicsom, vétóbajnokok, harcmodor.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20210523_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6721604d-3641-439a-8a82-0bdb32a78ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b9fb964-7217-49ff-93f3-f422f4705025","keywords":null,"link":"/360/20210523_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","timestamp":"2021. május. 23. 19:00","title":"Az én hetem: Péterfy Gergely levont néhány tanulságot a NER természetéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e55cc6c-248c-418b-9aaa-b0dd1c88bdf4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Élőben közvetítik az egész dalversenyt a szervezők.","shortLead":"Élőben közvetítik az egész dalversenyt a szervezők.","id":"20210522_eurovizios_dalfesztival_eloben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e55cc6c-248c-418b-9aaa-b0dd1c88bdf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"027a0fbf-b902-4289-935a-ca469435f759","keywords":null,"link":"/kultura/20210522_eurovizios_dalfesztival_eloben","timestamp":"2021. május. 22. 21:50","title":"Elkezdődött az Eurovíziós Dalfesztivál döntője – Itt nézheti élőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dea42ff0-0024-4dbf-a11e-8fd72c10caf9","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az adatok és érvek saját előítéleteink szerint való mérlegelésének hajlama gyakori az intelligens emberek körében is. A jelenség ellen nem jelent védelmet, ha valaki okos vagy tanult. Sőt bizonyos körülmények között akár gyengeséggé is válhat - mutat rá Tim Harford Adatdetektív című könyvében. Részlet. ","shortLead":"Az adatok és érvek saját előítéleteink szerint való mérlegelésének hajlama gyakori az intelligens emberek körében is...","id":"20210523_Csak_a_butak_nem_hisznek_a_tudomanyos_bizonyitekoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dea42ff0-0024-4dbf-a11e-8fd72c10caf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838e163b-5482-4846-98e5-3c73b00832e3","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210523_Csak_a_butak_nem_hisznek_a_tudomanyos_bizonyitekoknak","timestamp":"2021. május. 23. 19:15","title":"Csak a buták nem hisznek a tudományos bizonyítékoknak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47e99f8e-f669-411f-88b2-9ea9a02268b2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak az utóbbi egy napban több mint 760 ezer adagnyi vakcinát adtak be országszerte.","shortLead":"Csak az utóbbi egy napban több mint 760 ezer adagnyi vakcinát adtak be országszerte.","id":"20210523_A_britek_mar_60_millio_oltasnal_jarnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47e99f8e-f669-411f-88b2-9ea9a02268b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5274e075-30e8-4984-b329-16c5eea1d3de","keywords":null,"link":"/vilag/20210523_A_britek_mar_60_millio_oltasnal_jarnak","timestamp":"2021. május. 23. 21:55","title":"A britek már 60 millió oltásnál járnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]