[{"available":true,"c_guid":"7a13d9aa-21ed-49ac-b949-aa244466d8d5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Két, egymással ellentétes tendencia érvényesült az ezredforduló óta a hazai utónévadási gyakorlatban. Néhány név meglepő karriert futott. ","shortLead":"Két, egymással ellentétes tendencia érvényesült az ezredforduló óta a hazai utónévadási gyakorlatban. Néhány név...","id":"202122_utonevek_tartos_divat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a13d9aa-21ed-49ac-b949-aa244466d8d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea221db-3d7b-4de5-9d33-ad6de4c6b7a2","keywords":null,"link":"/360/202122_utonevek_tartos_divat","timestamp":"2021. június. 07. 11:00","title":"A Dominik előretört, a Fanni pedig nagyot zuhant az utónevek népszerűségi listáján ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7acdb460-9c8e-46d9-9436-b467de4349a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korábbi amerikai elnök a vírusszakértőt „nem jó orvosnak, de jó reklámozónak” nevezte.","shortLead":"A korábbi amerikai elnök a vírusszakértőt „nem jó orvosnak, de jó reklámozónak” nevezte.","id":"20210606_Nyilvanos_szolalt_meg_Trump_egybol_Faucit_ekezte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7acdb460-9c8e-46d9-9436-b467de4349a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396018e4-a7a9-45d9-8940-f453fd613fb7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210606_Nyilvanos_szolalt_meg_Trump_egybol_Faucit_ekezte","timestamp":"2021. június. 06. 09:30","title":"Nyilvánosan szólalt meg Trump, egyből Faucit ekézte és hatalmas kártérítést követelne Kínától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45d31d1c-55be-4ca0-b1bc-71bb18ed1574","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valószínűleg nem hagyományosan királyi keresztnevet kap majd az érkező kislány. ","shortLead":"Valószínűleg nem hagyományosan királyi keresztnevet kap majd az érkező kislány. ","id":"20210606_Kiszivargott_hogyan_neveznek_Harry_es_Meghan_masodik_gyermeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45d31d1c-55be-4ca0-b1bc-71bb18ed1574&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b452fb9-20e3-44dc-bb1f-4dde84921161","keywords":null,"link":"/elet/20210606_Kiszivargott_hogyan_neveznek_Harry_es_Meghan_masodik_gyermeket","timestamp":"2021. június. 06. 12:03","title":"Kiszivárgott, hogyan neveznék Harry és Meghan második gyermekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f2ac3ab-4283-4003-b57b-fbe5e000d94d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A producer azt mondta, saját forrásból és támogatásokból készül az ELK*RTUK. Gyurcsány Ferenc beszédét történelmi bűnnek tartja. ","shortLead":"A producer azt mondta, saját forrásból és támogatásokból készül az ELK*RTUK. Gyurcsány Ferenc beszédét történelmi...","id":"20210606_Nem_kozpenzbol_keszul_az_oszodi_beszedrol_szolo_film","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f2ac3ab-4283-4003-b57b-fbe5e000d94d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"230fa612-244b-480d-92ce-6d001fa72248","keywords":null,"link":"/itthon/20210606_Nem_kozpenzbol_keszul_az_oszodi_beszedrol_szolo_film","timestamp":"2021. június. 06. 21:40","title":"Kálomista: Az Elkxrtuk nem közpénzből forog, a gumilövedéket viszont abból vették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3722acf3-a3ba-4359-9c24-c96452e26fca","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Mátészalkáról emigráltak a színésznő nagyszülei, akik régen a zsinagógában imádkoztak. Ez most üres, mert a teljes zsidó lakosságot kiirtották - írta Curtis a Facebookon.","shortLead":"Mátészalkáról emigráltak a színésznő nagyszülei, akik régen a zsinagógában imádkoztak. Ez most üres, mert a teljes...","id":"20210606_A_mateszalkai_zsinagoganak_gyujt_Jamie_Lee_Curtis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3722acf3-a3ba-4359-9c24-c96452e26fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4e76ac6-a76f-41b9-8387-fbd540f774cc","keywords":null,"link":"/elet/20210606_A_mateszalkai_zsinagoganak_gyujt_Jamie_Lee_Curtis","timestamp":"2021. június. 06. 17:27","title":"A mátészalkai zsinagógának gyűjt Jamie Lee Curtis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0f5eab1-e41b-4edd-911f-30b192c4d1a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az erről készült fotót Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester kapta meg. ","shortLead":"Az erről készült fotót Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester kapta meg. ","id":"20210606_Kozvetlen_kozelrol_bemutattak_Karacsony_Gergelynek_a_szombati_tuntetesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0f5eab1-e41b-4edd-911f-30b192c4d1a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55ee66c-7668-47bb-b67d-c1efb1c9c610","keywords":null,"link":"/itthon/20210606_Kozvetlen_kozelrol_bemutattak_Karacsony_Gergelynek_a_szombati_tuntetesen","timestamp":"2021. június. 06. 14:05","title":"Közvetlen közelről bemutattak Karácsony Gergelynek a szombati tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d584364-83fe-462d-bea6-f3d0bc386ea5","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"A Red Bull mexikói versenyzője , Sergio Pérez nyerte meg a vasárnapi Forma-1-es Azeri Nagydíjat. Az összetettben vezető csapattársa, Max Verstappen durrdefekt miatt esett ki, ahogy Lance Stroll is. ","shortLead":"A Red Bull mexikói versenyzője , Sergio Pérez nyerte meg a vasárnapi Forma-1-es Azeri Nagydíjat. Az összetettben vezető...","id":"20210606_Baku_Forma1_autoverseny_Max_Verstappen_durrdefekt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d584364-83fe-462d-bea6-f3d0bc386ea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e1a49a-a93e-43df-b181-6831e43396d9","keywords":null,"link":"/sport/20210606_Baku_Forma1_autoverseny_Max_Verstappen_durrdefekt","timestamp":"2021. június. 06. 16:40","title":"Azeri Nagydíj: Pérez győzött, Verstappen defektet kapott a célegyenesben (videóval)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jegyellenőrt bántalmazott egy férfi egy Budapest felé tartó vonaton a gyanú szerint, ezért eljárás indult ellene - közölte a rendőrség. ","shortLead":"Jegyellenőrt bántalmazott egy férfi egy Budapest felé tartó vonaton a gyanú szerint, ezért eljárás indult ellene...","id":"20210606_Megutotte_a_jegyellenort_egy_30_eves_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b1a4071-7bb9-4ef5-8a23-97450966e217","keywords":null,"link":"/itthon/20210606_Megutotte_a_jegyellenort_egy_30_eves_ferfi","timestamp":"2021. június. 06. 17:42","title":"Megütötte a jegyellenőrt egy 30 éves férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]