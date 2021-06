Ha ez a nemzet olyan egységes volna, mint a tippelőink a nyitómeccs kapcsán, nem itt tartana az ország. A török–olasz meccsen 11-ből 11 játékosunk olasz győzelmet vár, egyedül a gólkülönbségben nem ért mindenki egyet. Marco Rossi számára különösen fontos ez a meccs, ő szerényen – vagy az olasz focit nagyon is jól ismerve – azt tippelte, hogy a honfitársai 1-0-ra nyernek. A legbátrabb Gangl Edina volt, ő gólzáporos, 3-0-s olasz győzelmet mondott be.

A Wales–Svájc-meccsre azonban 11-ből 8-an is döntetlent tippeltek, úgy tűnik, a lista elején járva ha nem látnak hatalmas különbséget két csapat között, inkább óvatosan beírtak egy ikszet. Marco Rossi és Hrutka János mondott svájci sikert – az a két tippelőnk, akiknek nem kell bizonygatniuk, hogy átlag fölött értenek a focihoz –, Szijjártó Péter pedig walesi sikert vár. Az elmúlt hetekben, amikor az Eb közvetítésének tervezése közben arról beszélgettünk a szerkesztőségben, hogyan kezeljük majd a nem túl sok magyar olvasót érdeklő meccseket, Nagy Iván Zsolt megingathatatlanul a walesi–svájci meccsel példálózott – 1-1-et tippelt aztán, szóval ezek után kíváncsian várjuk, megkapunk-e egy felejthetetlen, 5-4-es futballcsodát, amit évekig emlegetünk utána, mennyire bánhatja, aki nem élőben nézte.

A dán–finn meccsen Szijjártó Péter volt az egyetlen bátor ember, aki finn győzelmet tippelt, mindenki más a dánok győzelmét várja, élükön Bárdos Andrással, aki 4-0-s alázást írt a táblázatba.

Ahhoz képest, hogy az előző világbajnokság egyik elődöntőséről van szó, a tippelőink sokkal kevésbé biztosak Belgium győzelmében Oroszország ellen. Addig azért senki nem merészkedett el, hogy az oroszok győzelmét bemondja, de Váradi József, Majka, Merkely Béla és Szijjártó Péter is beírt egy döntetlent, Merkelyt kivéve ráadásul mind egy jó kis gólgazdag 2-2-t.

Ausztria–Észak-Macedónia. Korábban nem sokan tippeltek volna már arra sem, hogy lesz ilyen meccs az Eb-n, és túl magas labda lenne ezt a mondatot úgy folytatni, hogy mert Észak-Macedónia nevű ország eddig nem is létezett. Az, hogy az UEFA feladta az elvet, hogy a kontinens legjobbjai jussanak ki az Eb-re, így a Nemzetek Ligájából a leggyengébbek közül is jár valakinek egy hely, a balkáni kis ország számára hatalmas lehetőséget kínált. Tippelőink közül sokan úgy gondolják, hogy az észak-macedónok az ismeretlenségből meg is lepik az osztrákokat legalább egy döntetlennel.

A Hollandia–Ukrajna-meccs kapcsán csak ketten nem biztosak abban, hogy a hollandok simán nyernek: Szél Bernadett és Marco Rossi tippelt 1-1-et. A többiek közül a Váradi–Bárdos-duó volt óvatos, ők csupán egygólos holland sikert várnak.

Az előző világbajnokság nehezen felejthető elődöntőjének visszavágója következik már a csoportkörben, Anglia–Horvátország. Azt a tippet, hogy 2018 után már megint a horvátok nyernek, egyedül Szijjártó vállalta – elég komoly az esély arra, hogy vagy nagyon leszakad ekkorra a mezőnytől, vagy nagy előnnyel fog vezetni.

A Skócia–Csehország párosításnál akkor lepődtünk meg igazán, amikor összesítettük a tippeket: 11-ből 9-en döntetlent várnak, Szijjártó és Majka a két kivétel. Hatan is 1-1-et tippeltek, Rossi és Hrutka szerint viszont ennyi látványosságot sem remélhetünk, 0-0 lesz a vége.

A visegrádi négyek házi rangadóján Szlovákia egyedül Gangl Edina szerint győzi le Lengyelországot. A két politikus döntetlent vár – tessék, végre egy közép-európai nemzetközi kérdés, ami egy platformra hozza őket –, mindenki más szerint a lengyelek nyernek.

A hétfő estét egy spanyol–svéd párharccal zárjuk, és valószínűleg ez lesz az a meccs, ami már senkit nem fog érdekelni, annyira rá leszünk pörögve a másnapi magyar–portugálra. Tíz éve ilyenkor még őrült kockáztatónak vagy Ibrahimovic elvakult rajongójának tűnhetett az, aki nem a spanyolok sima győzelmét várja, azóta azért nagyokat változott a világ, három döntetlen tipp is érkezett.

No és akkor a lényeg. Magyarország–Portugália. Öt éve parádés 3-3-at játszottunk, és négy olyan hiperoptimista tippelőnk van, aki szerint most nem érjük be ennyivel, győzelemmel indítjuk az Eb-t. Az egyik közülük Marco Rossi – szép is lenne, ha egy szövetségi kapitány nem bízna a saját csapatában. A két politikus is magyar sikert vár, Szél Bernadett egy konzervatívabb tippet adott, szerinte 2-1-re győzünk, Szijjártó viszont úgy gondolja, a csatársorunk csak jobb lett, amióta Dzsudzsák a keretben sincs, ráteszünk a 2016-os teljesítményre még egy gólt, 4-3 ide. Rajtuk kívül Szilágyi Áron vár egy békés 1-0-s magyar győzelmet.

A visszafogott optimizmus híve Gangl Edina, Majka és Merkely Béla, ők úgy gondolják, hogy döntetlennel kezdjük az Eb-t. Hrutka János és Váradi József egygólos vereségre tippelt, Bárdos András és Nagy Iván Zsolt pedig azt írta, hogy kettővel kapunk ki – vagy az lesz a tanulság ebből, hogy a magyar médiában eltöltött több évtized pesszimistává teszi az embert, vagy az, hogy nagyon is realistává.

Kedd este aztán, miközben boldogan ünnepeljük a portugálok elleni győzelmet, szinte fel sem tűnik majd, hogy a franciák és a németek egymás közt próbálják lemeccselni, ki legyen mellettünk a másik továbbjutó (legalábbis legyen igaza annak, aki erre tippel), pedig Európa többi részén aznap az Eb első körének egyik legnagyobb meccsére figyelnek majd. Rendben van, hogy a franciák a világbajnokok és az Eb egyik legnagyobb esélyesei, de az így is meglepő, hogy egyetlenegy játékosunk sem akadt, aki német győzelmet várna. Persze tizenegyből hatan azt mondták, hogy Franciaország megnyeri az Európa-bajnokságot, de ez így is bátor gondolat az első meccsükre. A távlatibb tippekről azt már most elárulhatjuk: Gangl Edina és Váradi József szerint annyira ez az Eb két legjobb csapata, hogy végül francia–német döntő lesz.