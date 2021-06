Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"48258ddd-c192-4efc-83fd-612d078616e6","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"A biztató járványadatok és a megnyíló határok sok családot sarkallhatnak arra, hogy külföldön nyaraljanak. Bár korábban is meglehetősen pórul járhatott az az utazó, aki utasbiztosítás nélkül indult külföldre, a járvány miatt még több olyan helyzettel találhatja szemben magát, amikor jó, ha az előre nem várt költségeit nem zsebből kell kifizetni. Mutatjuk, mire érdemes odafigyelni, mielőtt utasbiztosítást köt egy külföldi nyaralás előtt.","shortLead":"A biztató járványadatok és a megnyíló határok sok családot sarkallhatnak arra, hogy külföldön nyaraljanak. Bár korábban...","id":"20210609_51_szempont_amit_mindig_gondoljon_vegig_mielott_utasbiztositast_kot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48258ddd-c192-4efc-83fd-612d078616e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f14569c-1be9-4729-a4f1-ba5b43aed510","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210609_51_szempont_amit_mindig_gondoljon_vegig_mielott_utasbiztositast_kot","timestamp":"2021. június. 09. 11:42","title":"5+1 szempont, amit mindig gondoljon végig, mielőtt utasbiztosítást köt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61","c_author":"Domány András","category":"kultura","description":"A kedd este megjelent kormányhatározat ezt „visszarendezésnek” nevezi.

","shortLead":"A kedd este megjelent kormányhatározat ezt „visszarendezésnek” nevezi.

","id":"20210609_egyetemek_kormanyhatarozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c86a90b-75b3-44ea-93e6-db1d452a5088","keywords":null,"link":"/kultura/20210609_egyetemek_kormanyhatarozat","timestamp":"2021. június. 09. 07:15","title":"155 milliárd forintot vettek el az egyetemektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96daa333-0d7b-46e4-804f-0f161a870c94","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt 18 évben számtalan feladatot láttak el a magyar katonák, egy időben a kabuli repteret is üzemeltették.","shortLead":"Az elmúlt 18 évben számtalan feladatot láttak el a magyar katonák, egy időben a kabuli repteret is üzemeltették.","id":"20210609_magyar_katonak_afganisztan_vege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96daa333-0d7b-46e4-804f-0f161a870c94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"794a7bf7-362d-4a27-8b03-387fd8afd1eb","keywords":null,"link":"/itthon/20210609_magyar_katonak_afganisztan_vege","timestamp":"2021. június. 09. 05:22","title":"Az utolsó magyar katona is hazatért Afganisztánból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edde21fc-2ee5-4a8e-a493-880a77cc5b3b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Döntött az UEFA az ukrán Eb-mez ügyében. A „Dicsőség a hősöknek” feliratnak mennie kell, de a „Dicsőség Ukrajnának” maradhat.","shortLead":"Döntött az UEFA az ukrán Eb-mez ügyében. A „Dicsőség a hősöknek” feliratnak mennie kell, de a „Dicsőség Ukrajnának”...","id":"20210610_ukrajna_krim_mez_uefa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edde21fc-2ee5-4a8e-a493-880a77cc5b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8156ce5-0a9d-40f0-952b-295d3d587c30","keywords":null,"link":"/sport/20210610_ukrajna_krim_mez_uefa","timestamp":"2021. június. 10. 14:48","title":"Maradhat a Krím az ukrán mezen, egy szlogent azonban el kell tüntetni róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfdc2d6c-c048-4965-8647-bb976a264c81","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mivel a platformon küldött üzeneteket és képeket a nyomozók is látták, nem volt nehéz lecsapni rájuk. A nemzetközi akció keretében 800 embert fogtak el, magyarokat is. ","shortLead":"Mivel a platformon küldött üzeneteket és képeket a nyomozók is látták, nem volt nehéz lecsapni rájuk. A nemzetközi...","id":"20210608_anom_titkositott_kommunikacio_bunuzok_fbi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfdc2d6c-c048-4965-8647-bb976a264c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75b3f79e-9447-4ddd-be5b-281585cad6a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_anom_titkositott_kommunikacio_bunuzok_fbi","timestamp":"2021. június. 08. 20:45","title":"Százával ugrottak rá a bűnözők a titkos üzenetküldőre, amit igazából az FBI működtetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829ca4f3-017f-42cd-a508-1cb0b578dfc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő olyan megjegyzést tett, hogy a miniszter két helyen is ott tud lenni egyszerre.","shortLead":"A kormányfő olyan megjegyzést tett, hogy a miniszter két helyen is ott tud lenni egyszerre.","id":"20210609_orban_viktor_szijjarto_peter_jachtozas_operativ_torzs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=829ca4f3-017f-42cd-a508-1cb0b578dfc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14f51c86-b1e0-4e4e-806d-8f94f83853f6","keywords":null,"link":"/itthon/20210609_orban_viktor_szijjarto_peter_jachtozas_operativ_torzs","timestamp":"2021. június. 09. 13:05","title":"Orbán alighanem Szijjártó jachtozásáról eresztett el egy poént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd5a6fb-bad3-4f3b-a540-2a867fee9c8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A volt amerikai elnök korábbi döntését a TikTokról – és a szintén kínai WeChatről – már több bíróság is felfüggesztette, most pedig utóda tett pontot az ügy végére.","shortLead":"A volt amerikai elnök korábbi döntését a TikTokról – és a szintén kínai WeChatről – már több bíróság is...","id":"20210609_joe_biden_donald_trump_tiktok_wechat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fd5a6fb-bad3-4f3b-a540-2a867fee9c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"219ce038-c95c-4f9f-a540-c198c1773caa","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_joe_biden_donald_trump_tiktok_wechat","timestamp":"2021. június. 09. 16:51","title":"Visszavonja Trump rendeletét Biden: mégsem tiltják ki a TikTokot az Egyesült Államokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeefc08a-fccf-47e6-bad1-98757df91f2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mobiltelefonok és táblagépek után a vezeték nélküli töltők piacát is felforgatná az iPhone-gyártó. Most remélhetőleg a korábbiaknál nagyobb sikerrel.","shortLead":"A mobiltelefonok és táblagépek után a vezeték nélküli töltők piacát is felforgatná az iPhone-gyártó. Most remélhetőleg...","id":"20210609_vezetek_nelkuli_toltes_tolto_iphone_apple_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aeefc08a-fccf-47e6-bad1-98757df91f2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d15b1d-fd4d-497a-a989-603d60cd3214","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_vezetek_nelkuli_toltes_tolto_iphone_apple_kutatas","timestamp":"2021. június. 09. 10:03","title":"Állítólag az Apple megcsinálja az igazi, teljesen vezeték nélküli töltést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]