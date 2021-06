Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"def401c0-f227-44e6-a1a7-0da776ed591e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szolgáltató szerint a nagy érdeklődés miatt.","shortLead":"A szolgáltató szerint a nagy érdeklődés miatt.","id":"20210614_Matol_lehet_palyazni_elektromos_autora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=def401c0-f227-44e6-a1a7-0da776ed591e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6421fd69-b090-40c8-b66b-39873ca9b683","keywords":null,"link":"/cegauto/20210614_Matol_lehet_palyazni_elektromos_autora","timestamp":"2021. június. 14. 10:52","title":"Máris lefagyott az elektromos autós pályázatokat befogadó oldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d7c1bcc-9f7c-4159-acc6-3b50f535df5b","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az amerikai elnök számolt be a NATO-csúcs és számos kétoldalú találkozót követő sajtókonferenciáján beszélt Brüsszelben.","shortLead":"Az amerikai elnök számolt be a NATO-csúcs és számos kétoldalú találkozót követő sajtókonferenciáján beszélt Brüsszelben.","id":"20210614_Amerika_visszatert__mondta_Biden_Brusszelben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d7c1bcc-9f7c-4159-acc6-3b50f535df5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e52e223e-898e-4197-bc56-00b583c0b3b3","keywords":null,"link":"/eurologus/20210614_Amerika_visszatert__mondta_Biden_Brusszelben","timestamp":"2021. június. 14. 22:57","title":"Amerika visszatért - mondta Joe Biden Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Telitalálatos szelvény nem volt. ","shortLead":"Telitalálatos szelvény nem volt. ","id":"20210613_Hatos_lotto_nyeroszamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"421d7e97-61e5-4ea8-8a91-5325eab7ab7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210613_Hatos_lotto_nyeroszamok","timestamp":"2021. június. 13. 19:04","title":"Ötvennél is több öttalálatos volt a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca99f9cd-83e1-4265-b0dc-e3e32f0f7d55","c_author":"H. A.","category":"sport","description":"A dán focista azt mondta a szövetségi kapitánynak: a válogatott szerinte rosszabbul érzi magát, mint ő maga. ","shortLead":"A dán focista azt mondta a szövetségi kapitánynak: a válogatott szerinte rosszabbul érzi magát, mint ő maga. ","id":"20210613_christian_eriksen_csapatorvos_szovetsegi_kapitany_szivmegallas_foci_eb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca99f9cd-83e1-4265-b0dc-e3e32f0f7d55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"824ba852-193b-4d42-8ee9-8ff663fce68f","keywords":null,"link":"/sport/20210613_christian_eriksen_csapatorvos_szovetsegi_kapitany_szivmegallas_foci_eb","timestamp":"2021. június. 13. 19:45","title":"Eriksent a halálból hozták vissza, de már viccelődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Joe Biden a demokráciát igyekszik megmenteni otthon és a világban is - írta elemzésében Cathryn Clüver Ashbrook, a Német Külpolitikai társaság vezetője. Szerinte csak a demokráciák képesek elhárítani az olyan veszélyeket, mint Kína, amelynek vezetése hatékony, ugyanakkor gátlástalan. ","shortLead":"Joe Biden a demokráciát igyekszik megmenteni otthon és a világban is - írta elemzésében Cathryn Clüver Ashbrook...","id":"20210613_Tagesspiegel_Biden_a_demokraciat_igyekszik_megmenteni_otthon_es_a_vilagban_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba72101f-8ea9-4d83-9dbc-a787cbcda8a3","keywords":null,"link":"/360/20210613_Tagesspiegel_Biden_a_demokraciat_igyekszik_megmenteni_otthon_es_a_vilagban_is","timestamp":"2021. június. 13. 09:00","title":"Ashbrook: Megafeladat vár Bidenre, mindenütt visszaesőben van a jogállam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e93ca603-7479-427d-a020-7716a2169571","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Minden korábbinál keményebben lép fel Vlagyimir Putyin orosz elnök rendszere azok ellen, akik nem követik szolgaian a Kreml politikáját. Oroszországban ugyanis szeptemberben parlamenti választást rendeznek, és az államfő népszerűsége folyamatosan csökken.","shortLead":"Minden korábbinál keményebben lép fel Vlagyimir Putyin orosz elnök rendszere azok ellen, akik nem követik szolgaian...","id":"202123__bevadult_akreml__illiberalis_valasztas__barati_szivesseg__fortelyos_felelemkeltes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e93ca603-7479-427d-a020-7716a2169571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583db85b-6436-41cf-bc2c-5d2168bd117c","keywords":null,"link":"/360/202123__bevadult_akreml__illiberalis_valasztas__barati_szivesseg__fortelyos_felelemkeltes","timestamp":"2021. június. 13. 13:30","title":"Putyin mindenkit eltakarít, hogy csak az álellenzéke maradjon a porondon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ecadacc-a879-4963-9d4d-0501bf208042","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tűzoltók szabadították ki. ","shortLead":"A tűzoltók szabadították ki. ","id":"20210613_Vasuti_csille_szerelveny_tuzoltok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ecadacc-a879-4963-9d4d-0501bf208042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c188097-0de0-4271-ab0c-150b38027526","keywords":null,"link":"/cegauto/20210613_Vasuti_csille_szerelveny_tuzoltok","timestamp":"2021. június. 13. 20:09","title":"Vasúti csille alá szorult egy 14 éves fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az oltási stratégia felelőse, Marco Cavaleri egy korábbi nyilatkozatát pontosította. ","shortLead":"Az oltási stratégia felelőse, Marco Cavaleri egy korábbi nyilatkozatát pontosította. ","id":"20210614_europai_gyogyszerugynokseg_ema_astrazeneca_oltas_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e09d9f-05a2-4fbc-b018-c9cd8684cd18","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_europai_gyogyszerugynokseg_ema_astrazeneca_oltas_vakcina","timestamp":"2021. június. 14. 10:35","title":"EMA-vezető: Az AstraZeneca oltásával minden korosztály nyer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]