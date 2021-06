Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1a8273d5-7f82-4be3-84fe-714efbecc896","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Portugáliában éppen akkor ugrott meg a fertőzésszám, amikor több száz drukker Budapestre jött szurkolni.","shortLead":"Portugáliában éppen akkor ugrott meg a fertőzésszám, amikor több száz drukker Budapestre jött szurkolni.","id":"20210618_szlovak_kormany_magyar_portugal_eb_merkozes_meccs_indiai_varians_mutacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a8273d5-7f82-4be3-84fe-714efbecc896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b8e14a1-3d3c-4c50-a908-693bc0c8a11f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210618_szlovak_kormany_magyar_portugal_eb_merkozes_meccs_indiai_varians_mutacio","timestamp":"2021. június. 18. 15:19","title":"Szlovákia aggódik, hogy a magyar–portugál meccs berobbantja az indiai variánst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4ca5629-a5e0-4815-a142-688a13e3d494","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vadon élő állatok szokásairól néha meghökkentő ötletekkel lehet csak adatokat gyűjteni. Így történt ez nemrég két csigafaj esetében is.","shortLead":"A vadon élő állatok szokásairól néha meghökkentő ötletekkel lehet csak adatokat gyűjteni. Így történt ez nemrég két...","id":"20210619_csiga_szamitogep_adatgyujtes_invaziv_faj_michigan_egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4ca5629-a5e0-4815-a142-688a13e3d494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce89d3a0-9f13-40ea-afe4-8851807cc796","keywords":null,"link":"/tudomany/20210619_csiga_szamitogep_adatgyujtes_invaziv_faj_michigan_egyetem","timestamp":"2021. június. 19. 08:03","title":"Megjöttek a kiborgcsigák, egy kis számítógép van a házukra erősítve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a2a04e-eca2-4a61-a211-e08ec41ea77b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három helyszín jöhet számításba a nyájak, illetve gulyák számára.","shortLead":"Három helyszín jöhet számításba a nyájak, illetve gulyák számára.","id":"20210618_mehlegeltetes_juh_marha_budapest_legelo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37a2a04e-eca2-4a61-a211-e08ec41ea77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b84e89b-58df-48e7-a170-27cc449d4705","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_mehlegeltetes_juh_marha_budapest_legelo","timestamp":"2021. június. 18. 13:25","title":"A méhek után jöhetnek a juhok és a marhák is legelni Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7706af89-33a3-44ce-85ba-949ccd2099a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A MÁV délelőtt 10 és délután 5 óra között ad ásványvizet az utasoknak, a Volánbusz igény esetén csapvizet kínál.","shortLead":"A MÁV délelőtt 10 és délután 5 óra között ad ásványvizet az utasoknak, a Volánbusz igény esetén csapvizet kínál.","id":"20210619_mav_volan_viz_hoseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7706af89-33a3-44ce-85ba-949ccd2099a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb647bc-a39d-4d04-b447-707adf2aed0c","keywords":null,"link":"/kkv/20210619_mav_volan_viz_hoseg","timestamp":"2021. június. 19. 14:44","title":"Vizet oszt a MÁV a pályaudvarokon, amíg tart a hőségriadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60d1360b-86ce-4f63-929f-3fda2e89f3d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A két fél eltérően látja egy tavaly kirótt 50 milliós büntetés sorsát.","shortLead":"A két fél eltérően látja egy tavaly kirótt 50 milliós büntetés sorsát.","id":"20210617_jozsefvaros_buntetes_50_millio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60d1360b-86ce-4f63-929f-3fda2e89f3d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"259b545f-1b54-4cd0-a84d-b9506f05eb51","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210617_jozsefvaros_buntetes_50_millio","timestamp":"2021. június. 17. 18:07","title":"Józsefváros úgy tudja, visszakapja a befizetett büntetését, a Döntőbizottság másképp látja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5e9641-0413-44ba-89cb-ea9bd380ae64","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Patthelyzet alakult ki a berlini futballklub és egykori kapusedzőjük között.","shortLead":"Patthelyzet alakult ki a berlini futballklub és egykori kapusedzőjük között.","id":"20210617_petry_hertha_per","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca5e9641-0413-44ba-89cb-ea9bd380ae64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bca051a-6ba2-4daa-b2a8-3cd05a44141c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210617_petry_hertha_per","timestamp":"2021. június. 17. 18:21","title":"Petry az ügyvédjével közölte, maradni akar a Herthánál, a klub hallani sem akar róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d6f9c3-588c-47ed-b64a-19748979203b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár mellett igazi őrület lehet dolgozni.","shortLead":"Az államtitkár mellett igazi őrület lehet dolgozni.","id":"20210617_menczer_tamas_allamtitkar_foci_dekazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4d6f9c3-588c-47ed-b64a-19748979203b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75236827-84ed-485f-80fb-b7e023bff3f3","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_menczer_tamas_allamtitkar_foci_dekazas","timestamp":"2021. június. 17. 18:10","title":"Menczer Tamás is bemutatta, milyen jól dekáznak a fideszesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e02210-0c2e-4b2c-a919-0f161cc97105","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Magabiztos fellépés – ez volt a titka Hamrák Jánosnak, aki 1902-ben egy hatalmas átveréssel írta be magát a magyar szélhámosok történelemkönyvébe. Dezső András cikksorozatának 11. része.","shortLead":"Magabiztos fellépés – ez volt a titka Hamrák Jánosnak, aki 1902-ben egy hatalmas átveréssel írta be magát a magyar...","id":"20210617_A_szelhamos_aki_eladta_a_Rottenbiller_utcat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6e02210-0c2e-4b2c-a919-0f161cc97105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c17159d4-57b0-43e8-9ae9-397d1f247f3b","keywords":null,"link":"/360/20210617_A_szelhamos_aki_eladta_a_Rottenbiller_utcat","timestamp":"2021. június. 17. 19:00","title":"Eladta a Rottenbiller utcát, Váci utcai vizeldékkel riogatott – Magyar svindlerek, 11. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]