[{"available":true,"c_guid":"408e40b2-773a-45a4-ad9f-d069b7b6e665","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy döbbenetes védelmi hiba a dán-orosz meccsen, egy ritka peches kapusöngól a finn-belgán - végül mégis mindenki arra fog emlékezni, hogy amilyen unalmasan indult a B csoport két utolsó meccse, annyira pörgős és szép lett a vége.","shortLead":"Egy döbbenetes védelmi hiba a dán-orosz meccsen, egy ritka peches kapusöngól a finn-belgán - végül mégis mindenki arra...","id":"20210621_Dania_Oroszorszag_Belgium_Finnorszag_Eb_osszefoglalo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=408e40b2-773a-45a4-ad9f-d069b7b6e665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fcd53cc-5a79-471e-8707-932b403ea648","keywords":null,"link":"/sport/20210621_Dania_Oroszorszag_Belgium_Finnorszag_Eb_osszefoglalo","timestamp":"2021. június. 21. 23:13","title":"Dánia megmutatta, mi a mentális erő: Eriksen drámája és két vereség után továbbjutottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3e94647-0c53-4d41-9b9c-f72bd001f57d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelenleg gyártott járművek nagyobb része már hibrid meghajtást kap.","shortLead":"A jelenleg gyártott járművek nagyobb része már hibrid meghajtást kap.","id":"20210623_Tobb_mint_140_ezer_autot_gyarthat_iden_az_esztergomi_Suzuki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3e94647-0c53-4d41-9b9c-f72bd001f57d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac1374a8-941c-4f4a-829c-fe15e65582b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210623_Tobb_mint_140_ezer_autot_gyarthat_iden_az_esztergomi_Suzuki","timestamp":"2021. június. 23. 09:26","title":"Több mint 140 ezer autót gyárthat idén az esztergomi Suzuki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"832d8eb0-b86a-4809-8033-95c2a2435d7e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tovább van világos, nehezebben alszunk el, korán kelünk, és máris összehoztunk egy kiadós alváshiányt, amit viszont többek között a szívünk sem visel jól.","shortLead":"Tovább van világos, nehezebben alszunk el, korán kelünk, és máris összehoztunk egy kiadós alváshiányt, amit viszont...","id":"20210623_Becsapja_a_nyar_a_belso_orankat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=832d8eb0-b86a-4809-8033-95c2a2435d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e14298d9-8a17-4ce9-af11-ec7ec94e07c8","keywords":null,"link":"/elet/20210623_Becsapja_a_nyar_a_belso_orankat","timestamp":"2021. június. 23. 11:52","title":"Becsapja a nyár a belső óránkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75eca92e-3ae4-4803-91a8-ae553b6a81fe","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szervezet korábban megtiltotta, hogy szivárványszínekben világítsák ki a müncheni Allianz Arénát. Most azt írták, hogy szerintük maga a kezdeményezés volt politikai indíttatású. ","shortLead":"A szervezet korábban megtiltotta, hogy szivárványszínekben világítsák ki a müncheni Allianz Arénát. Most azt írták...","id":"20210623_Az_UEFA_szivarvanyszinure_valtoztatta_a_logojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75eca92e-3ae4-4803-91a8-ae553b6a81fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20af40f9-721c-490a-83cd-e9059396bc89","keywords":null,"link":"/sport/20210623_Az_UEFA_szivarvanyszinure_valtoztatta_a_logojat","timestamp":"2021. június. 23. 14:12","title":"Az UEFA szivárványszínűre változtatta a logóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a3c8221-4841-4d6d-ac34-a6c0ed118489","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Fiatalok tervezhetik meg, a győztes dizájn fog szerepelni az évfordulóhoz kötődő összes hivatalos emléktárgyon.","shortLead":"Fiatalok tervezhetik meg, a győztes dizájn fog szerepelni az évfordulóhoz kötődő összes hivatalos emléktárgyon.","id":"20210622_Kulon_logot_kap_Erzsebet_kiralyno_platinajubileuma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a3c8221-4841-4d6d-ac34-a6c0ed118489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e21a02-0e33-4f58-ab63-e9294fe80442","keywords":null,"link":"/elet/20210622_Kulon_logot_kap_Erzsebet_kiralyno_platinajubileuma","timestamp":"2021. június. 22. 12:56","title":"Külön logót kap Erzsébet királynő platinajubileuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5241ae1-4290-4ef6-a0ef-20fb64566f6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Közlönyből derült ki, hogy újabb kétoldalú megállapodást kötött a kormány.

","shortLead":"A Magyar Közlönyből derült ki, hogy újabb kétoldalú megállapodást kötött a kormány.

","id":"20210623_koronavirus_jarvany_vedettsegi_igazolvany_kazahsztan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5241ae1-4290-4ef6-a0ef-20fb64566f6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b14034f-2b7a-42e4-8226-970a5a1b2388","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_koronavirus_jarvany_vedettsegi_igazolvany_kazahsztan","timestamp":"2021. június. 23. 08:39","title":"Újabb országban fogadják el a magyar védettségi igazolványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9774d376-2fa5-4507-a7f9-7b928a52f337","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Prostitúcióra kényszerítették a lányokat, a pénzt viszont elvették tőlük.","shortLead":"Prostitúcióra kényszerítették a lányokat, a pénzt viszont elvették tőlük.","id":"20210622_Fenyuzo_eletet_eltek_a_lanyokat_futtato_szolnoki_emberkereskedok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9774d376-2fa5-4507-a7f9-7b928a52f337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea1174c-29e7-438b-990d-a0844b44b39a","keywords":null,"link":"/itthon/20210622_Fenyuzo_eletet_eltek_a_lanyokat_futtato_szolnoki_emberkereskedok","timestamp":"2021. június. 22. 07:42","title":"Fényűző életet éltek a lányokat futtató szolnoki emberkereskedők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69743c62-54d4-4efc-b58b-6087c3f633de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szerkezet ráadásul képes különbséget tenni az egyes tárgyak között, így nem töri apróra a poharat, miközben letörli a pultot.","shortLead":"A szerkezet ráadásul képes különbséget tenni az egyes tárgyak között, így nem töri apróra a poharat, miközben letörli...","id":"20210622_toyota_robot_takaritas_szelfi_szelfizes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69743c62-54d4-4efc-b58b-6087c3f633de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"793d7aac-33a6-4735-b514-6b600043052d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210622_toyota_robot_takaritas_szelfi_szelfizes","timestamp":"2021. június. 22. 16:12","title":"Az hagyján, hogy a Toyota robotja kitakarítja a lakást, de még szelfizik is közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]