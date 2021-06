Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gépi lélegeztetésre 32 beteg szorul.","shortLead":"Gépi lélegeztetésre 32 beteg szorul.","id":"20210623_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_egeszsegugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f17223cd-b36c-4e9b-968b-789402a79c00","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_egeszsegugy","timestamp":"2021. június. 23. 09:48","title":"Koronavírus: 8 újabb elhunyt, 91 új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac4175f-4867-4e3d-ba73-34bcb447fa6e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bevételek is nőttek 2020-hoz képest, de a kiadások még jobban, így az államháztartás önkormányzatok nélküli része május végére már 1,3 ezer milliárd forintos mínuszban volt.","shortLead":"A bevételek is nőttek 2020-hoz képest, de a kiadások még jobban, így az államháztartás önkormányzatok nélküli része...","id":"20210623_A_kormany_ot_honap_alatt_634_milliard_forinttal_tobbet_koltott_mint_tavaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ac4175f-4867-4e3d-ba73-34bcb447fa6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25952eb4-6000-41c6-9fe1-bbe6d53900f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210623_A_kormany_ot_honap_alatt_634_milliard_forinttal_tobbet_koltott_mint_tavaly","timestamp":"2021. június. 23. 15:53","title":"A kormány öt hónap alatt 634 milliárd forinttal többet költött, mint tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e71079-fd9c-4777-b681-dc175dd1fdb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 16 éves iszogatás után ült fel a vonatra, de az utazás gyorsan véget ért. Ez azonban nem tetszett neki.","shortLead":"A 16 éves iszogatás után ült fel a vonatra, de az utazás gyorsan véget ért. Ez azonban nem tetszett neki.","id":"20210624_arcmaszk_vasutas_mav_kalauz_nyiregyhaza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85e71079-fd9c-4777-b681-dc175dd1fdb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16cbcd7a-70c0-49f8-8d16-9d814cb37133","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_arcmaszk_vasutas_mav_kalauz_nyiregyhaza","timestamp":"2021. június. 24. 10:59","title":"Maszk és jegy nélküli utazó fiú támadt MÁV-dolgozókra Nyíregyházán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6c75d0b-a8ae-4876-9bbd-561a0f533a31","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tévé és a vezetékes internet érintett a 14. kerületi szolgáltatási zavarokban.\r

\r

","shortLead":"A tévé és a vezetékes internet érintett a 14. kerületi szolgáltatási zavarokban.\r

\r

","id":"20210624_vodafone_otthoni_szolgaltatasok_fennakadas_zuglo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6c75d0b-a8ae-4876-9bbd-561a0f533a31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"198afa63-93dc-439c-9116-4320794aadf9","keywords":null,"link":"/kkv/20210624_vodafone_otthoni_szolgaltatasok_fennakadas_zuglo","timestamp":"2021. június. 24. 14:58","title":"Akadoznak a Vodafone szolgáltatásai Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2f1a081-4211-401a-a20f-3fc94e97b00e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egészen a 84. percig vezettünk a német válogatott ellen, de aztán egy Goretzka lövés megpecsételte a sorsunkat.","shortLead":"Egészen a 84. percig vezettünk a német válogatott ellen, de aztán egy Goretzka lövés megpecsételte a sorsunkat.","id":"20210623_magyarorszag_nemetorszag_foci_eb_munchen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2f1a081-4211-401a-a20f-3fc94e97b00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0a4cb4e-6be9-4851-baf1-49f4df88c756","keywords":null,"link":"/sport/20210623_magyarorszag_nemetorszag_foci_eb_munchen","timestamp":"2021. június. 23. 22:58","title":"Elképesztő meccsen játszottunk döntetlent a németekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02fc6afa-5f48-49db-af2a-fd96a349152f","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Szűkült az eladó éttermi ingatlanok kínálata, miközben az árak folyamatosan emelkedtek.","shortLead":"Szűkült az eladó éttermi ingatlanok kínálata, miközben az árak folyamatosan emelkedtek.","id":"20210623_koronavirus_jarvany_nyitas_ettermek_berbeadas_eladas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02fc6afa-5f48-49db-af2a-fd96a349152f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25fd8c51-6117-4263-84af-bf53b2bdc9fb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210623_koronavirus_jarvany_nyitas_ettermek_berbeadas_eladas","timestamp":"2021. június. 23. 06:09","title":"Beárazták a járvány utáni nyitást az éttermek tulajdonosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8373d0-1185-4731-b1fb-37585759a419","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Miután Schmitt bukása felborította a menetrendet, az ellenzék jövő évi választási győzelme esetén sem számíthat arra, hogy saját jelöltje legyen a köztársasági elnök, utóbbiról ugyanis még a mostani ciklusban kell dönteni. Bármennyire is esélytelen, az ellenzék állít közös jelöltet. A Fidesz favoritja Trócsányi László, de akár Kövér László is lehet. Kormányra kerülése esetén az ellenzék bevezetné a közvetlen elnökválasztást.","shortLead":"Miután Schmitt bukása felborította a menetrendet, az ellenzék jövő évi választási győzelme esetén sem számíthat arra...","id":"20210623_kozos_koztarsasagi_elnok_ellenzek_valasztas_atalakitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f8373d0-1185-4731-b1fb-37585759a419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d63e2cc3-e4f7-4149-b628-1e2807946034","keywords":null,"link":"/360/20210623_kozos_koztarsasagi_elnok_ellenzek_valasztas_atalakitas","timestamp":"2021. június. 23. 06:30","title":"Schmitt Pál plagizálása tett be a mostani ellenzék államfőválasztási reményeinek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6ea4f0-7d5e-4901-a7c1-76212297f136","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar gazdaságban is meghatározó német multik tiltakoznak a magyar melegellenes törvény ellen, illetve amiért az UEFA nem engedte, hogy a müncheni önkormányzat szivárványszínekkel világítsa meg a helyi stadiont a magyar válogatott mérkőzésére.","shortLead":"A magyar gazdaságban is meghatározó német multik tiltakoznak a magyar melegellenes törvény ellen, illetve amiért...","id":"20210623_A_magyar_gazdasag_motorjai_szivarvanyszinu_logokkal_mutatnak_fityiszt_a_kormanynak_es_az_UEFAnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da6ea4f0-7d5e-4901-a7c1-76212297f136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5405100d-6993-4fae-b6a3-22931ffb5fb5","keywords":null,"link":"/kkv/20210623_A_magyar_gazdasag_motorjai_szivarvanyszinu_logokkal_mutatnak_fityiszt_a_kormanynak_es_az_UEFAnak","timestamp":"2021. június. 23. 10:12","title":"A magyar gazdaság motorjai szivárványszínű logókkal mutatnak fityiszt a kormánynak és az UEFA-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]