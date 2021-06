Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"def401c0-f227-44e6-a1a7-0da776ed591e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szolgáltató szerint a nagy érdeklődés miatt.","shortLead":"A szolgáltató szerint a nagy érdeklődés miatt.","id":"20210614_Matol_lehet_palyazni_elektromos_autora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=def401c0-f227-44e6-a1a7-0da776ed591e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6421fd69-b090-40c8-b66b-39873ca9b683","keywords":null,"link":"/cegauto/20210614_Matol_lehet_palyazni_elektromos_autora","timestamp":"2021. június. 14. 10:52","title":"Máris lefagyott az elektromos autós pályázatokat befogadó oldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef993c84-cd23-4b6f-9627-bf1b921b6d51","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újra kell tárgyalni azt az ügyet, amiben felmentették Marián Kočner nagyvállalkozót a gyilkosság megrendelésének vádja alól.\r

\r

","shortLead":"Újra kell tárgyalni azt az ügyet, amiben felmentették Marián Kočner nagyvállalkozót a gyilkosság megrendelésének vádja...","id":"20210615_kuciakgyilkossag_itelet_ervenytelen_marian_kocner","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef993c84-cd23-4b6f-9627-bf1b921b6d51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb0bfa5-7799-467d-87f0-fa53fd38e982","keywords":null,"link":"/vilag/20210615_kuciakgyilkossag_itelet_ervenytelen_marian_kocner","timestamp":"2021. június. 15. 19:32","title":"Érvénytelenítették a Kuciak-gyilkosság megrendelésével vádolt vállalkozó felmentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3111d7e-e390-4051-aaa1-3731bb663ab9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sky News ausztrál tévécsatorna olyan felvételeket mutatott be, amelyeken állítólag azt látni, Kína állításával ellentétben voltak élő denevérek a vuhani víruslaborban.","shortLead":"A Sky News ausztrál tévécsatorna olyan felvételeket mutatott be, amelyeken állítólag azt látni, Kína állításával...","id":"20210615_vuhani_koronavirus_laboratorium_denever_kiserlet_dezinformacio_kina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3111d7e-e390-4051-aaa1-3731bb663ab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56edf544-f6ba-456b-83fb-2629790ceb14","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_vuhani_koronavirus_laboratorium_denever_kiserlet_dezinformacio_kina","timestamp":"2021. június. 15. 16:16","title":"Sky News: Ez a videó bizonyítja, hogy Kína nem mondott igazat a koronavírus eredetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ae2616-0c98-41d9-a274-b4d97a7c117f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tulajdonos semmit se tudott tenni, úgyhogy csak nézett és videózott. ","shortLead":"A tulajdonos semmit se tudott tenni, úgyhogy csak nézett és videózott. ","id":"20210615_auto_godor_mumbai_esozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3ae2616-0c98-41d9-a274-b4d97a7c117f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7487fc8-55f3-4ecb-8727-b64a19e3146e","keywords":null,"link":"/elet/20210615_auto_godor_mumbai_esozes","timestamp":"2021. június. 15. 11:30","title":"Videóra vették, ahogy egy gödör egészben elnyel egy autót Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74bf696-874b-4e50-b780-210c8b8d895b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"John Butler videói a koronavírus-járvány alatt lettek igazán népszerűek, mert a nézői szerint a videói segítenek oldani a bennük lévő szorongást és feszültséget.","shortLead":"John Butler videói a koronavírus-járvány alatt lettek igazán népszerűek, mert a nézői szerint a videói segítenek oldani...","id":"20210614_john_butler_youtube","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d74bf696-874b-4e50-b780-210c8b8d895b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e7d5976-fb4e-4e5a-bc78-b2e59e5d9405","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_john_butler_youtube","timestamp":"2021. június. 14. 17:23","title":"Egy 84 éves brit farmer a YouTube új sztárja, imádják a hangját a nézői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"041798e5-ba5d-4943-80bf-cd0a0546431d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Lovrencsics és a Fiola is bekerült a kezdőcsapatba. ","shortLead":"Lovrencsics és a Fiola is bekerült a kezdőcsapatba. ","id":"20210615_SzalaiSallai_tamadoduoval_kezdunk_Pepe_es_Ronaldo_a_portugal_kezdoben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=041798e5-ba5d-4943-80bf-cd0a0546431d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20ee446-c363-4e94-9a42-56da166ff56c","keywords":null,"link":"/sport/20210615_SzalaiSallai_tamadoduoval_kezdunk_Pepe_es_Ronaldo_a_portugal_kezdoben","timestamp":"2021. június. 15. 17:13","title":"Szalai–Sallai-támadóduóval kezdünk, Pepe és Ronaldo a portugál kezdőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d467c65-9765-4481-a092-925b16810e78","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Felújították kicsit George Ezra dalát. ","shortLead":"Felújították kicsit George Ezra dalát. ","id":"20210615_Budapest_klip_keszult_a_foci_Ebre_Lotfi_Begivel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d467c65-9765-4481-a092-925b16810e78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c02db8d-9838-4506-907d-4088974def37","keywords":null,"link":"/kultura/20210615_Budapest_klip_keszult_a_foci_Ebre_Lotfi_Begivel","timestamp":"2021. június. 15. 12:00","title":"Budapest-klip készült a foci-Eb-re Lotfi Begivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a1689f-ae3d-4a1d-8ba3-7ed280716c9f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Csaknem húsz év óta most először dolgoz ki új stratégiát az Európai Központi Bank, amely a jövőben a digitális euróra és a klímaváltozás elleni harcra koncentrál - mondta exkluzív interjújában a bank elnöke a brüsszeli Politiconak.","shortLead":"Csaknem húsz év óta most először dolgoz ki új stratégiát az Európai Központi Bank, amely a jövőben a digitális euróra...","id":"20210615_Lagarde_az_EKBnak_alkalmazkodnia_kell_a_gyorsan_valtozo_vilaghoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72a1689f-ae3d-4a1d-8ba3-7ed280716c9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa174b0-1937-4e41-ac32-066d044a2614","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210615_Lagarde_az_EKBnak_alkalmazkodnia_kell_a_gyorsan_valtozo_vilaghoz","timestamp":"2021. június. 15. 18:25","title":"Lagarde: az EKB-nak alkalmazkodnia kell a gyorsan változó világhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]